Мошенник с поддельным паспортом украл у сибирячки 147 тысяч: изучаем новый способ обмана в банке

Жительница Новосибирска пришла в банк за кредитом и столкнулась с обманом. От ее имени подали заявление о возврате страховой премии в 147 тысяч рублей. Это сделал мошенник в Уфе, зарегистрировав счет в «МТС-Банке», его подельник получил эти деньги в Москве. В ситуации разбирался корреспондент НГС.
«Соучастие или преступная халатность»
15 июля Анна Тасанбаева взяла в «Альфа-Банке» потребительский кредит в миллион с лишним рублей на ремонт квартиры. В банке пояснили, что процентная ставка согласована с учетом заключения договора страхования в «АльфаСтраховании-Жизнь».
— Стоимость страховки в банке не называлась, уже дома я увидела сумму в 147 тысяч. Решила воспользоваться двухнедельным периодом охлаждения, в течение которого можно расторгнуть договор страхования и прочих услуг, которые навязывают в банке при выдаче кредита, — рассказала НГС Анна.
Юристы ФПК «Альтернатива» подготовили заявку в «АльфаСтрахование-Жизнь» на расторжение договора, но ответа не получили. После этого подали жалобу финансовому управляющему, которому страховая компания пояснила, что 27 июля Анна Тасанбаева уже расторгла договор, и страховая премия ей была возвращена в полном объеме. А получала она деньги в офисе «МТС-Банка» в Москве, следует из ответа финансового управляющего.
Как выяснилось впоследствии, в июле в отделении «МТС-Банка» неизвестный открыл расчетный счет с поддельным паспортом, в нем были указаны ФИО Анны, однако серия и номер паспорта отличались от настоящего. Именно на этот расчетный счет другой неизвестный, написавший заявление о расторжении договора страхования от имени Тасанбаевой, и попросил вернуть страховую премию.
— Тут однозначно мошеннические действия случились. Я никогда не была ни в Москве, ни в Уфе, и никому не сообщала информацию о кредитном договоре и планах его расторгнуть. Кроме того, заявления от моего имени подавались еще до обращения к юристам, — говорит Тасанбаева.
Директор ФПК «Альтернатива» Антон Канунников считает, что произошедшее с Анной невозможно без прямого участия сотрудника «АльфаСтрахования-Жизни» и халатности сотрудников банка.
— Предполагаю, что один из злоумышленников, претворивших эту преступную схему в жизнь, работает в «АльфаСтраховании-Жизнь». По моему мнению, в системе безопасности «Альфа-Банка» и страховой компании была дырка — жулик мог вернуть страховку без ведома заемщика. При этом банк предполагал, что заявление на возврат подавал сам клиент. Оценить масштаб такого хищения не предоставляется возможным. Теперь этот пробел устранен, после отмены страховки ставка по кредиту автоматически увеличивается и заемщик узнает об этом одним из первых. Это как раз и произошло с Анной, которая не только потеряла 147 тысяч кредитных рублей, но и получила повышенную процентную ставку, — описал Канунников.
Юрист также обращает внимание на халатность или прямую заинтересованность в успехе этой махинации сотрудников «МТС-Банка», куда были перечислены деньги за страховку Тасанбаевой.
— Это что вообще такое творится, если человек открывает по поддельному паспорту расчетный счет в банке, когда серия и номер «паспорта» и дата рождения с пропиской отличается от данных Анны (у Тасанбаевой есть другой счет в «МТС-Банке», который она открывала сама)?! То есть в банке есть две копии паспорта на одного человека с разными данными и никого это не смущает! Подытоживаю: здесь речь идет о подделке документа, мошенничестве и соучастии в мошенничестве. Мы подали заявления в полицию о мошенничестве неустановленных лиц, предположительно сотрудников «МТС-Банка», «АльфаСтрахования-Жизнь» и иных подельников, — подытожил Канунников.
Позиция банков и страховой компании
«Альфастрахование-Жизнь» и «Альфа-Банк» не ответили на запрос НГС в установленный законом «О СМИ» семидневный срок. Также редакцию не уведомили об отсрочке в предоставлении информации и ее причинах.
«МТС-Банк» ответил на запрос НГС, правда, это был комментарий крайне скудного содержания. К примеру, на вопрос «Клиент, открывший счет в Уфе, совпадает с нашим клиентом или это разные люди?», замруководителя пресс-службы «МТС-Банка» Иван Баринов ответил следующее:
— Статьей 26 Закона «О банках и банковской деятельности», а также положениями Закона «О персональных данных» ограничен круг лиц, которым банки могут раскрывать информацию о своих клиентах. В соответствии с законодательством банк не может предоставить информацию о своих клиентах.
При этом НГС к запросу прилагал информированное согласие Анны на передачу редакции данных, охраняемых законом о банковской тайне.
Банк также не счел необходимым провести внутреннюю проверку по факту мошенничества в связи обращением СМИ, заявив:
— Факт совершения мошеннических действий могут установить только правоохранительные органы по обращению клиента. Изложенные сведения приняты банком к сведению.
В октябре жительница Новосибирска обвинила Сбербанк в соучастии в мошенничестве. Жулики повесили на нее кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги. Анна Фомина попыталась остановить транзакции о переводе кредитных средств, но Сбербанк не отменил операции после ее заявления.