Мошенник с поддельным паспортом украл у сибирячки 147 тысяч: изучаем новый способ обмана в банке

— Стоимость страховки в банке не называлась, уже дома я увидела сумму в 147 тысяч. Решила воспользоваться двухнедельным периодом охлаждения, в течение которого можно расторгнуть договор страхования и прочих услуг, которые навязывают в банке при выдаче кредита, — рассказала НГС Анна.



Юристы ФПК «Альтернатива» подготовили заявку в «АльфаСтрахование-Жизнь» на расторжение договора, но ответа не получили. После этого подали жалобу финансовому управляющему, которому страховая компания пояснила, что 27 июля Анна Тасанбаева уже расторгла договор, и страховая премия ей была возвращена в полном объеме. А получала она деньги в офисе «МТС-Банка» в Москве, следует из ответа финансового управляющего.



Как выяснилось впоследствии, в июле в отделении «МТС-Банка» неизвестный открыл расчетный счет с поддельным паспортом, в нем были указаны ФИО Анны, однако серия и номер паспорта отличались от настоящего. Именно на этот расчетный счет другой неизвестный, написавший заявление о расторжении договора страхования от имени Тасанбаевой, и попросил вернуть страховую премию.

