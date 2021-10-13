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Сибирячка обвинила Сбербанк в бездействии — мошенники повесили на нее кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги

Женщина считает нарушением то, что транзакции по списанию денег прошли через два дня после того, как она обратилась в банк за помощью

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Женщина обратилась с жалобой на Сбербанк в Росфинмониторинг и Центробанк

Женщина обратилась с жалобой на Сбербанк в Росфинмониторинг и Центробанк

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Мошенники оформили на сибирячку кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги

Жительница Новосибирска Анна Фомина заявила, что стала жертвой мошенников: на нее повесили кредит в четверть миллиона рублей. Она попыталась остановить транзакции о переводе кредитных средств, но Сбербанк не отменил операции после ее заявления.

«Я не называла никому никаких кодов»

Безработная мать-одиночка Анна Фомина 6 сентября получила смс-сообщение от Сбербанка, из которого следовало, что на нее оформлен кредит на 246 тысяч рублей под 20% годовых.

— Никаких заявок на кредит я не подавала, не называла никому никаких кодов и не отвечала на вопросы по телефону. После получения сообщения о зачислении денежных средств мне начали поступать новые о списании с меня денег в пользу неизвестных мне лиц. Я позвонила по телефону горячей линии Сбербанка с требованием заблокировать мою карту, — рассказала НГС Фомина.

Сразу же после зачисления средств с кредитной карты Фоминой поступили запросы на пять переводов от 42 до 50 тысяч рублей в пользу неизвестных

Сразу же после зачисления средств с кредитной карты Фоминой поступили запросы на пять переводов от 42 до 50 тысяч рублей в пользу неизвестных

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Как отреагировал банк

Увидев эти сообщения, женщина отправилась в ближайшее отделение Сбербанка подавать письменное заявление о блокировке счета и приостановке движения средств.

Анна убеждена, что сделала всё возможное, чтобы защитить себя от мошенничества. Через несколько дней она узнала, что ее усилия были тщетны

Анна убеждена, что сделала всё возможное, чтобы защитить себя от мошенничества. Через несколько дней она узнала, что ее усилия были тщетны

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— Принимавший мое заявление сотрудник успокоил меня, сказав, что деньги мошенникам не ушли, значит, всё будет в порядке. Мою карту заблокировали, я пошла в отделение полиции писать заявление о мошенничестве. На следующий день, посоветовавшись с юристом, я повторно посетила несколько отделений Сбербанка, включая головной офис. Всего мною было подано четыре заявления в банк до 7 сентября, — говорит Анна Фомина.

Проведенная по заявлению сибирячки внутренняя проверка закончилась тем, что банк не нашел оснований для отмены транзакций. Окончательно переводы кредитных 246 тысяч в пользу неизвестных лиц состоялись 8 сентября.

Сбербанк пояснил, что оснований для отмены транзакций в пользу неизвестных не было

Сбербанк пояснил, что оснований для отмены транзакций в пользу неизвестных не было

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— Фомина своевременно сигнализировала в Сбербанк, в его службу безопасности и полицию о том, что кредит она не оформляла, и что запрашиваемые с ее счета переводы — мошеннические. У банка было 48 часов, чтобы приостановить эти транзакции, пресечь преступление. Мою клиентку устно уверили, что карта заблокирована, а движение средств приостановлено. В результате с «заблокированного» счета были списаны деньги в пользу неизвестных лиц вопреки воле держательницы карты, — заявил корреспонденту НГС представитель Анны Фоминой Владимир Захаров.

Транзакции в пользу неизвестных лиц были завершены 8 сентября, спустя двое суток с момента заявления Фоминой о мошенничестве

Транзакции в пользу неизвестных лиц были завершены 8 сентября, спустя двое суток с момента заявления Фоминой о мошенничестве

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В Сбербанке в ответ на запрос НГС пояснили:

— По данной ситуации банком была проведена тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Подробные пояснения позиции банка направлены Анне Ивановне в официальном ответе. В случае несогласия с решением, клиент может направить в банк аргументированные возражения или обратиться в правоохранительные органы.

Что будут делать Анна и ее юрист

Несколько дней назад юрист от имени клиентки направил жалобы в Росфинмониторинг и Центробанк. Он потребовал провести тщательную проверку обстоятельств хищения средств и дать правовую оценку действиям/бездействию сотрудников Сбербанка.

— Мы расцениваем действия Сбербанка как соучастие в мошенничестве. Это преступное бездействие, которое нанесло крупный имущественный вред моей клиентке, сделавшей всё, что в ее силах, чтобы предотвратить хищение средств, — добавил Владимир Захаров.

Анна Фомина говорит, что готова пойти до конца, доказывая свою правоту.

— Для кого-то сумма в 246 тысяч под 20% может показаться и незначительным ущербом. Но не для меня, сейчас у меня нет работы, я одна воспитываю сына. Я убеждена, что сотрудники банка, клиентом которого я была годами, либо допустили преступную халатность, либо непосредственно причастны к хищению средств. Я не подавала заявку на кредит и, понятное дело, не стала бы подтверждать пять транзакций о списании с меня всей сумму в пользу неизвестных лиц, — заявила Фомина НГС.

В сентябре НГС рассказывал историю другой матери-одиночки из Новосибирска, которая хотела купить простую машину, но на нее обманом повесили огромный кредит.

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