Сибирячка обвинила Сбербанк в бездействии — мошенники повесили на нее кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги

Жительница Новосибирска Анна Фомина заявила, что стала жертвой мошенников: на нее повесили кредит в четверть миллиона рублей. Она попыталась остановить транзакции о переводе кредитных средств, но Сбербанк не отменил операции после ее заявления.

«Я не называла никому никаких кодов»

Безработная мать-одиночка Анна Фомина 6 сентября получила смс-сообщение от Сбербанка, из которого следовало, что на нее оформлен кредит на 246 тысяч рублей под 20% годовых.



— Никаких заявок на кредит я не подавала, не называла никому никаких кодов и не отвечала на вопросы по телефону. После получения сообщения о зачислении денежных средств мне начали поступать новые о списании с меня денег в пользу неизвестных мне лиц. Я позвонила по телефону горячей линии Сбербанка с требованием заблокировать мою карту, — рассказала НГС Фомина.