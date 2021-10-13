Сибирячка обвинила Сбербанк в бездействии — мошенники повесили на нее кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги

Мошенники оформили на сибирячку кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги
Жительница Новосибирска Анна Фомина заявила, что стала жертвой мошенников: на нее повесили кредит в четверть миллиона рублей. Она попыталась остановить транзакции о переводе кредитных средств, но Сбербанк не отменил операции после ее заявления.
«Я не называла никому никаких кодов»
Безработная мать-одиночка Анна Фомина 6 сентября получила смс-сообщение от Сбербанка, из которого следовало, что на нее оформлен кредит на 246 тысяч рублей под 20% годовых.
— Никаких заявок на кредит я не подавала, не называла никому никаких кодов и не отвечала на вопросы по телефону. После получения сообщения о зачислении денежных средств мне начали поступать новые о списании с меня денег в пользу неизвестных мне лиц. Я позвонила по телефону горячей линии Сбербанка с требованием заблокировать мою карту, — рассказала НГС Фомина.
Как отреагировал банк
Увидев эти сообщения, женщина отправилась в ближайшее отделение Сбербанка подавать письменное заявление о блокировке счета и приостановке движения средств.
— Принимавший мое заявление сотрудник успокоил меня, сказав, что деньги мошенникам не ушли, значит, всё будет в порядке. Мою карту заблокировали, я пошла в отделение полиции писать заявление о мошенничестве. На следующий день, посоветовавшись с юристом, я повторно посетила несколько отделений Сбербанка, включая головной офис. Всего мною было подано четыре заявления в банк до 7 сентября, — говорит Анна Фомина.
Проведенная по заявлению сибирячки внутренняя проверка закончилась тем, что банк не нашел оснований для отмены транзакций. Окончательно переводы кредитных 246 тысяч в пользу неизвестных лиц состоялись 8 сентября.
— Фомина своевременно сигнализировала в Сбербанк, в его службу безопасности и полицию о том, что кредит она не оформляла, и что запрашиваемые с ее счета переводы — мошеннические. У банка было 48 часов, чтобы приостановить эти транзакции, пресечь преступление. Мою клиентку устно уверили, что карта заблокирована, а движение средств приостановлено. В результате с «заблокированного» счета были списаны деньги в пользу неизвестных лиц вопреки воле держательницы карты, — заявил корреспонденту НГС представитель Анны Фоминой Владимир Захаров.
В Сбербанке в ответ на запрос НГС пояснили:
— По данной ситуации банком была проведена тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Подробные пояснения позиции банка направлены Анне Ивановне в официальном ответе. В случае несогласия с решением, клиент может направить в банк аргументированные возражения или обратиться в правоохранительные органы.
Что будут делать Анна и ее юрист
Несколько дней назад юрист от имени клиентки направил жалобы в Росфинмониторинг и Центробанк. Он потребовал провести тщательную проверку обстоятельств хищения средств и дать правовую оценку действиям/бездействию сотрудников Сбербанка.
— Мы расцениваем действия Сбербанка как соучастие в мошенничестве. Это преступное бездействие, которое нанесло крупный имущественный вред моей клиентке, сделавшей всё, что в ее силах, чтобы предотвратить хищение средств, — добавил Владимир Захаров.
Анна Фомина говорит, что готова пойти до конца, доказывая свою правоту.
— Для кого-то сумма в 246 тысяч под 20% может показаться и незначительным ущербом. Но не для меня, сейчас у меня нет работы, я одна воспитываю сына. Я убеждена, что сотрудники банка, клиентом которого я была годами, либо допустили преступную халатность, либо непосредственно причастны к хищению средств. Я не подавала заявку на кредит и, понятное дело, не стала бы подтверждать пять транзакций о списании с меня всей сумму в пользу неизвестных лиц, — заявила Фомина НГС.
В сентябре НГС рассказывал историю другой матери-одиночки из Новосибирска, которая хотела купить простую машину, но на нее обманом повесили огромный кредит.