«Вернем в течение 540 дней». Полмиллиона рублей мясника из Новосибирска зависли в «Альфа-Банке»

Обещанного 540 дней ждут

Бизнес Рустама Журанова — это мясной магазин и цех для производства полуфабрикатов при нём, продукция из него поставляется в сеть «Фермер центр» и небольшие торговые точки. Журанов три года руководит предприятием, которым владеет его сын.

По закону потребитель самостоятельно выбирает, как именно ему оплачивать товар или услуги — наличными деньгами или платежной картой. Для безналичного расчета продавец должен обеспечить торговую точку терминалом и заключить с банком договор об эквайринге. С помощью эквайринга компании принимают платежи банковскими картами, телефонами или носимыми устройствами.