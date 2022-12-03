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«Вернем в течение 540 дней». Полмиллиона рублей мясника из Новосибирска зависли в «Альфа-Банке»

После отмены потолка эквайринговых комиссий в 1% клиенты банков столкнулись с неприятными последствиями

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Банк заблокировал почти полмиллиона рублей, которые покупатели оплачивали картами

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Владелец мясного магазина из Новосибирска ждет почти полмиллиона рублей, которые покупатели заплатили ему через терминал безналичного расчета 2,5 месяца назад. В банке сначала сообщили о некоем сбое системы, но в итоге для решения проблемы клиенту зачем-то предложили расторгнуть договор эквайринга. Якобы тогда вопрос решится в течение трех дней. Однако с сентября бизнесмен не может вернуть свои деньги: ему предлагают ждать до 540 дней.

Обещанного 540 дней ждут

Бизнес Рустама Журанова — это мясной магазин и цех для производства полуфабрикатов при нём, продукция из него поставляется в сеть «Фермер центр» и небольшие торговые точки. Журанов три года руководит предприятием, которым владеет его сын.

По закону потребитель самостоятельно выбирает, как именно ему оплачивать товар или услуги — наличными деньгами или платежной картой. Для безналичного расчета продавец должен обеспечить торговую точку терминалом и заключить с банком договор об эквайринге. С помощью эквайринга компании принимают платежи банковскими картами, телефонами или носимыми устройствами.

Банк России временно устанавливал максимальное значение эквайринговых комиссий на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги: продукты питания и еды, потребительские товары повседневного спроса, топливо, медицинские изделия, лекарственные препараты, услуги ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

— До сентября 2022 года, когда эквайринг обходился в 1% от транзакции, не было никаких проблем. Потом в Сбербанке, с которым мы работали, комиссия резко выросла до 2,2%. Это довольно ощутимо. Я увидел рекламу эквайринга от «Альфа-Банка», в которой обещали брать по проценту. По горячей линии условия мне подтвердили, после чего я приехал заключать договор. Мне установили терминал, который использовался для расчетов в магазине и в цехе, — рассказывает НГС Рустам Журанов.

По словам бизнесмена, чуть ли не со второй транзакции через терминал в цехе начались проблемы: покупатели приобретали продукт, но деньги до продавца не доходили, зависнув в банке. Сумма выпавших из оборота средств в итоге составила почти полмиллиона рублей.

В магазине Журанова, кроме мяса, также продаются пиво и закуски к нему. Терминал «Альфа-Банка» установлен не в магазине, а в цехе по производству полуфабрикатов

В магазине Журанова, кроме мяса, также продаются пиво и закуски к нему. Терминал «Альфа-Банка» установлен не в магазине, а в цехе по производству полуфабрикатов

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— Я начал звонить, узнавать, мне отвечают: «Произошел технический сбой», добавив, что «Альфа-Банк» не несет ответственности за действия службы эквайринга. У меня зависло в системе 463 000 рублей, за месяц от банка я ничего не добился, хотя ходил в их офис едва ли не ежедневно. Мне говорили лишь: «Проводится проверка, ждите», — продолжил Журанов.

Для проверки ситуации у бизнесмена запросили фотографии цеха, справку об уплате налогов и еще ряд документов. После того как требования «Альфа-Банка» бизнесмен выполнил, он получил неожиданное предложение.

— Вскоре после предоставления документов служба поддержки предложила мне закрыть эквайринговый счет в «Альфа-Банке»: тогда деньги точно вернутся ко мне в течение трех рабочих дней. К тому времени я уже и был рад это сделать. Я расторг договор эквайринга, но денег нет и до сих пор, — говорит предприниматель.

В ответе на досудебную претензию Рустама Журанова в «Альфа-Банке» заявили, что тот может ждать своих денег до 540 дней.

В «Альфа-Банке» обещают вернуть полученное в течение 540 дней

В «Альфа-Банке» обещают вернуть полученное в течение 540 дней

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— Мы проверили информацию по вашему обращению, согласно п. 9.5. правил, действующих на момент прекращения договора, расчеты должны быть проведены в срок до 540 дней, банк выполнит свои обязательства. Расторжение договора не освобождает стороны от обязанности произвести все взаиморасчеты, — сообщили в «Альфа-Банке».

Законны ли действия банка?

В договоре оферты на сопровождение эквайринга, заключенном Рустамом Журановым с «Альфа-Банком», действительно есть пункт, согласно которому зачисление денежных средств предпринимателю возможно не позднее срока в 540 дней.

— Если смотреть через призму договорных отношений, то всё нормально. Стороны договорились, условия никем не оспорены. Объемы заключенной документации довольно внушительны: без специального образования и должного внимания при заключении пункт об этих условиях можно проглядеть, что, видимо, и произошло. Зачисление средств бизнесмену не произошло по вине банка, который теперь ссылается на условия договора о 540 днях. Экономическая и политическая ситуация в России в последнее время тяжелая, и некоторые игроки финансового сектора решают свои проблемы за счет клиентов, — поделился мнением с НГС правозащитник из юридического центра «Алмаз» Захар Глушков.

По мнению юриста, пункт 9.5 договора «Альфа-Банка» о возможности расчета с клиентом в течение 540 дней по своей сути кабальный: он заведомо ставит одну из сторон договора в заранее уязвимое или невыгодное положение, считает Глушков.

Из ответа пресс-службы «Альфа-Банка» на запрос НГС следует, что деньги по торговому эквайрингу банк продавцам зачисляет на следующий день, а в отдельных случаях — моментально.

— Ситуации, когда продавцу нужно ждать больше суток, единичные, и они обычно связаны с нарушением правил торгового эквайринга. Что и случилось в конкретном случае. Если мы замечаем подозрительные операции, то можем расторгнуть договор в одностороннем порядке. Подробно об этом — в п. 3.2 правил торгового эквайринга. Мы не удерживаем деньги у себя и всегда зачисляем их, когда продавец (клиент) и банки-эмитенты карт подтверждают легитимность покупок. Возврат возможен как на счет продавца, так и на счет покупателя, — прокомментировал «Альфа-Банк» спорную ситуацию с Журановым.

Три из четырех этих транзакций были расценены как подозрительные. Вероятно, речь идет о суммах, которые редко увидишь в мясном магазине. Журанов утверждает, что это поставки продукции из цеха полуфабрикатов в регионы Сибири

Три из четырех этих транзакций были расценены как подозрительные. Вероятно, речь идет о суммах, которые редко увидишь в мясном магазине. Журанов утверждает, что это поставки продукции из цеха полуфабрикатов в регионы Сибири

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— Мы считаем, что в этой ситуации банк действует недобросовестно. Наши транзакции абсолютно легальные, чему есть все подтверждающие документы. Если в течение недели «Альфа-Банк» не вернет наши деньги, мы будем обращаться в суд с требованием возврата и возмещения убытков, которые мы понесли по вине банка. Нам нужно рассчитываться с контрагентами, платить зарплату и арендные платежи, но приходится ждать своих уже заработанных денег. Также мы будем добиваться оценки деятельности банка надзорными органами, — подытожил бизнесмен Рустам Журанов.

Ранее НГС сообщал о том, что российские банки отказались раскрыть данные о кредитных каникулах для мобилизованных новосибирцев. Девять крупнейших банков проигнорировали запрос редакции НГС по важной теме.

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