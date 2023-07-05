«Долг теперь 700 тысяч»: мошенники просят показать им экран телефона в Zoom — сибирячка так потеряла все сбережения

Всё меньше новосибирцев ведутся на звонки от мошенников «из банка» да от «майоров полиции несуществующих отделов». Об этих схемах рассказывают на каждом углу и написаны сотни статей, и, судя по всему, поток желающих поверить в такие сказки и отдать денежки, набрав кредиты, уменьшился. Злоумышленники изобретают новые способы втереться в доверие и получить доступ к данным. В последнее время несколько горожан столкнулись с просьбами «дать доступ к демонстрации экрана». В одной из историй для 23-летней сибирячки всё закончилось печально — она потеряла 700 тысяч рублей. Как работает эта схема, почему банки отказываются блокировать переводы с кредиток и зачем мошенникам доступ к экрану смартфона, разбиралась корреспондент НГС.
«Попросили активировать кредит, чтобы сразу его деактивировать»
Екатерина (имя изменено по просьбе героини публикации) решила закрыть кредитную карту в банке «Тинькофф» и подала онлайн-обращение. В течение месяца добиться закрытия счета девушке не удалось, поэтому в банк она обратилась повторно.
— Мне ответили, что я должна ждать звонка от представителя. В этот же день мне позвонили. Оказалось позже, что это были мошенники, но тогда я ничего не заподозрила, — объяснила девушка. — Они мне сказали, что, чтобы закрыть карту, нужно подключиться к Zoom, чтобы мне помогли всё сделать.
Программу Екатерина запустила и включила демонстрацию экрана, как ее и попросили. По ее словам, в мобильном банке было указано, что ей одобрен кредит на 506 тысяч рублей, хотя девушка заявку на кредит не подавала.
— Далее они сказали, что нужно счета деактивировать, и попросили активировать кредит, чтобы сразу его деактивировать, — продолжает рассказ Екатерина. — При активации кредита не было запроса от банка на подтверждение личности и даже не запрашивали паспортные данные. Также не было звонка с подтверждением, что я беру такую большую сумму.
Затем мошенники заявили, что создали сейфовую ячейку в страховом банке. Так девушка под чутким руководством перевела полмиллиона рублей свежевзятого кредита и 90 тысяч с кредитной карты. На этом звонившие не успокоились и заявили, что «все банки связаны одним личным счетом и номером». Так Екатерина зашла в свой кабинет в Сбербанке и перевела еще 108 тысяч рублей с кредитной карты и 13 тысяч личных средств.
По словам девушки, с ней разговаривали, очень правдоподобно подражая сотрудникам банка: в деловом тоне и с использованием формулировок банка. В итоге в распоряжении звонивших оказалось чуть больше 700 тысяч рублей — выплачивать их Екатерине теперь нечем.
— Таких денег, чтобы выплатить кредиты, у меня нет! Я только окончила университет и даже года еще не работаю официально. В свои 23 года я не имею ничего — ни квартиры, ни машины. И теперь еще должна выплачивать огромные деньги со своей зарплаты в 32 тысячи рублей, — отметила девушка.
«Технически не можем "заблокировать"»
В банки с просьбой заблокировать операции девушка обратилась почти сразу после звонка, как только поняла, что произошло.
В банке «Тинькофф» на запрос НГС ответили, что процесс расторжения кредитного договора занимает несколько недель, и подтвердили, что 26 июня Екатерине сообщили, что с ней свяжется представитель банка.
— Спам- и мошеннические звонки, к сожалению, распространенное явление для россиян. Насколько мы знаем от клиента, 26 июня с ней связались мошенники под видом сотрудников Центробанка. Они убедили ее, что деньги в опасности. Далее переключили на якобы сотрудников службы безопасности, которые проинструктировали ее, что для спасения средств необходимо взять кредит и перечислить деньги, — рассказали в «Тинькофф». — Напомним, что мы сообщили клиенту, что будем связываться с ней по вопросу закрытия кредитной карты, а не открытия новых кредитов или перевода средств на ее счета в других банках.
От прямого ответа на вопрос, почему почти сразу после их сообщения раздался звонок клиентке, представители банка ушли. При этом в «Тинькофф» заявили, что заявка на кредит в 506 тысяч рублей была подана в личном кабинете с подтверждением личности через Face ID. И добавили, что оформление кредита онлайн — это нормальная практика для российских банков. Сообщения от полиции о возбуждении уголовного дела «Тинькофф» пока не получал.
— К моменту обращения клиент перечислила средства на свой счет в другом банке и обратилась в поддержку банка только спустя полтора часа после проведения этой операции. Клиент самостоятельно вывела средства на свой собственный счет в другом банке — это не является мошеннической операцией. Мы не можем запретить клиенту перечислять средства на свои счета в сторонних банках, — отметили в банке. — Кредитные обязательства в данном случае необходимо исполнить, мы поможем клиенту индивидуально решить этот вопрос в комфортном для клиента режиме.
В Сбербанке на запрос НГС ответили, что не могут ничего сделать, — и даже подробно объяснили почему.
— В данной ситуации банк технически не может «заблокировать» уже совершенную и подтвержденную клиентом операцию, — уверяют в Сбербанке. — Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами для выявления преступных схем и поимки преступников. К сожалению, любой банк бессилен, пока сами клиенты готовы верить бандитам и безрассудно раскрывать конфиденциальную информацию или самостоятельно переводить средства на неизвестные счета.
После того как вопрос с банками Екатерине решить не удалось, она обратилась в полицию.
— Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование, — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Корреспондент НГС позвонила по двум номерам, с которых разговаривали «представители банка» с Екатериной. В первом случае трубку взял мужчина, который ответил, что не имеет никакого отношения к банкам и «Тинькофф», и на этом диалог завершился. Второй номер оказался недоступным.
«Меня телефон спас»
Екатерина — не первая жительница Новосибирска, которая столкнулась с подобными просьбами от мошенников. Еще одна сибирячка, Елена, получила подобные звонки, когда разместила резюме о поиске работы: она сейчас в декрете и хотела найти должность бухгалтера-экономиста.
— Мне позвонили и сказали, что нужен менеджер по работе с документами. На конкретные вопросы не стали отвечать, сказали, что со мной свяжется очень уважаемый человек, старший специалист, и всё мне расскажет, — вспоминает Елена. — Зарплату назвали от 7 тысяч в неделю, выплаты по пятницам. И спросили, на какую карту удобнее получать зарплату.
Елена ответила, что у нее есть карта Сбербанка. И затем позвонила «старший специалист», которая сразу попросила подключить Zoom, зайти в конференцию, а затем нажать кнопку «поделиться» и выбрать вариант «экран».
— Я нажала, и у меня высветилось всплывающее окно — там было написано, что собеседник сможет видеть мой телефон, в том числе все пароли, логины, все действия, — вспоминает женщина. Демонстрацию экрана она включать отказалась. — Она сказала, что ничего видеть не будет, а эта кнопка записывает видео, которое можно будет потом пересмотреть. Я ей ответила, что это не то, и зачитала сообщение. Когда она поняла, что всё бесполезно, то просто молча отключилась. Я решила рассказать свою историю, чтобы остальных предупредить — кто-то ведь не будет читать предупреждение. Тут меня телефон спас.
Корреспондент НГС позвонила по двум номерам, с которых звонили Елене, — они оказались недоступны.
«Вы идете по улице, и вас просят: "Дай кошелек подержать!"»
Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн отметил, что такая схема действий мошенников постепенно заменяет старые.
— Это одна из методик мошенников. В первом варианте они просят сделать трансляцию экрана и параллельно зайти в приложения, в онлайн-банк. И тем самым они получают пароли — видят их, — объяснил Александр Горнштейн. — Второй — доводят человека полностью до конца, до перечисления средств. Моделей, конечно, больше, но всё сводится к тому, что мошенники получают доступ к персональным данным. Чего-то прорывного нового в этом нет.
Он добавил, что меняется именно модель подачи информации. Когда какой-то метод (например, звонок «от сотрудника банка» или «от полиции») становится системным, меняют модель диалога, потому что старые уже хуже работают.
— Мошенники не дремлют. Телефон, на котором установлены банковские приложения, — это, по сути, кошелек. Вы идете по улице, и вас просят: «Дай кошелек подержать!» Что вы ответите? В этом случае так же нужно действовать. Никогда никого нельзя подключать к своим устройствам и финансовым операциям. Если нужно решить какой-то вопрос, то лучше сходить в отделение банка, — предупреждает эксперт.
Ранее в Черепановском суде Новосибирской области начали рассматривать еще одно дело бывшего замначальника районного отдела полиции — 44-летнего Романа Веснина. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.