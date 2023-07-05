«Долг теперь 700 тысяч»: мошенники просят показать им экран телефона в Zoom — сибирячка так потеряла все сбережения

«Попросили активировать кредит, чтобы сразу его деактивировать»

Екатерина (имя изменено по просьбе героини публикации) решила закрыть кредитную карту в банке «Тинькофф» и подала онлайн-обращение. В течение месяца добиться закрытия счета девушке не удалось, поэтому в банк она обратилась повторно.

— Мне ответили, что я должна ждать звонка от представителя. В этот же день мне позвонили. Оказалось позже, что это были мошенники, но тогда я ничего не заподозрила, — объяснила девушка. — Они мне сказали, что, чтобы закрыть карту, нужно подключиться к Zoom, чтобы мне помогли всё сделать.