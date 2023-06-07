«Заключали фиктивные договоры аренды»: экс-полицейского в НСО обвинили в махинациях с госнедвижимостью

В Черепановском суде Новосибирской области начали рассматривать еще одно дело бывшего замначальника районного отдела полиции
Вместе с экс-полицейским на скамье подсудимых оказались еще два человека. По версии следствия, в период с ноября 2019 года по август 2022-го они проворачивали аферы с государственной недвижимостью.
— Используя свое служебное положение, заключали фиктивные договоры аренды на объекты ТУ Росимущества в Новосибирской области с целью последующего их хищения и получения материальной выгоды, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Веснина также обвиняют в превышении должностных полномочий: силовики полагают, что он, занимая должность в полиции, организовал «незаконную уголовно-процессуальную проверку». Экс-замначальника отдела МВД сейчас находится под домашним арестом.
Примечательно, что в Черепановском суде рассматривается еще одно дело в отношении Романа Веснина. Следователи обвинили его в том, что в 2020 году во время запрета массовых мероприятий из-за ковида полицейский разрешил владельцу кафе в Черепаново провести там свадьбу. При этом Веснин отозвал наряд полиции, который выехал на проверку жалоб местных жителей. Мужчину обвиняют по
Еще одно обвинение касается пропажи 90 банок тушенки. По версии следствия, Веснин обратился к предпринимателям с просьбой обеспечить командировку коллег на Северный Кавказ мясными консервами. В итоге замначальника полиции присвоил тушенку себе. Рассмотрение уголовного дела по