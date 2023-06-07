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«Заключали фиктивные договоры аренды»: экс-полицейского в НСО обвинили в махинациях с госнедвижимостью

Бывшего замначальника черепановского районного отдела МВД уже судят за пропажу 90 банок тушенки и нелегальную свадьбу

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Уже бывший полицейский из черепановского отдела МВД находится под домашним арестом

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В Черепановском суде Новосибирской области начали рассматривать еще одно дело бывшего замначальника районного отдела полиции 44-летнего Романа Веснина. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Вместе с экс-полицейским на скамье подсудимых оказались еще два человека. По версии следствия, в период с ноября 2019 года по август 2022-го они проворачивали аферы с государственной недвижимостью.

— Используя свое служебное положение, заключали фиктивные договоры аренды на объекты ТУ Росимущества в Новосибирской области с целью последующего их хищения и получения материальной выгоды, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Веснина также обвиняют в превышении должностных полномочий: силовики полагают, что он, занимая должность в полиции, организовал «незаконную уголовно-процессуальную проверку». Экс-замначальника отдела МВД сейчас находится под домашним арестом.

Примечательно, что в Черепановском суде рассматривается еще одно дело в отношении Романа Веснина. Следователи обвинили его в том, что в 2020 году во время запрета массовых мероприятий из-за ковида полицейский разрешил владельцу кафе в Черепаново провести там свадьбу. При этом Веснин отозвал наряд полиции, который выехал на проверку жалоб местных жителей. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Еще одно обвинение касается пропажи 90 банок тушенки. По версии следствия, Веснин обратился к предпринимателям с просьбой обеспечить командировку коллег на Северный Кавказ мясными консервами. В итоге замначальника полиции присвоил тушенку себе. Рассмотрение уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) продолжается.

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