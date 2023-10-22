«Говорит следователь, не кладите трубку!» Топ-10 фраз, которые выдают мошенников

2. «Это служба безопасности банка»

Ни один сотрудник банка (а тем более — Центрального банка РФ, который вообще не работает с физическими лицами) не будет звонить, чтобы предупредить о сомнительных операциях и переводах. Это просто не их работа. Как правило, злоумышленники пытаются запугивать, торопить или оказывать давление, чтобы отключить логическое мышление у «клиента».



Это могут быть истории о сомнительных операциях, попытках оформления кредита от вашего имени и так далее. Важно помнить, что при любых сомнениях вы можете положить трубку и перезвонить в ваш банк, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии счета и кредитах. А еще лучше — прийти в отделение банка.