За месяц потеряла 12 миллионов: как пенсионерка на глазах у журналистов согласилась отдать деньги мошенникам

Пенсионерка из Тюмени Татьяна Назарова, проработавшая более
Звонок от неизвестного
История переезда Татьяны Назаровой типична для большинства ямальцев, вышедших на пенсию. Проработав
— Меня словно зомбировали. Я плохо помню, — дрожащим голосом говорит Татьяна Александровна. — Мне сказали, чтобы мои деньги не украли, надо перевести их с моего счета на тот, что мне сказали. Я так кидала им по
Распрощавшись с
Только потом Татьяна Назарова пришла в себя и поняла, что ее обманули. Она сразу же обратилась в полицию. Но беды пенсионерки на этом не закончились.
Выселение
Так как квартира Назаровой больше не принадлежит, новый собственник потребовал покинуть помещение. Пенсионерка отказалась, ей некуда больше идти. Новая хозяйка подала в суд на женщину с требованием покинуть жилье. Узнав о случившемся, сын Татьяны Назаровой, живущий в другом городе, нашел в Тюмени адвоката, чтобы представлял интересы матери. Адвокат Мейрам Телемисов подал встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как считает, что Татьяна Назарова во время заключения сделки была не в себе из-за психологических проблем. В качестве аргумента он приводит заключение судебно-психиатрической экспертизы.
— Мы ходатайствовали о проведении экспертизы. Позже она установила, что в момент передачи денег и заключения сделки по продаже квартиры Татьяна Александровна страдала «органическим расстройством личности, в связи со смешанными заболеваниями». Проще говоря, она не осознавала значение действий, которые совершает. Несмотря на то что идет судебный процесс, покупатели квартиры уже сейчас заставили Татьяну Александровну перебраться в одну комнату, запретили ей посещать другие комнаты, свалили вещи в одну кучу, — рассказывает Мейрам Телемисов.
Новые собственники разрешили Татьяне жить в одной из трех комнат. Вокруг свалены коробки с вещами. Одна из комнат опечатана. Женщина растеряна. Она не знает, что будет делать, если ее окончательно выселят.
— Наверное, пойду в церковь. Подойду к батюшке, может, он найдет мне ночлежку, — обреченно говорит пенсионерка.
Поверила мошенникам на глазах журналистов
Несмотря на то что женщина сейчас осознает, что она потеряла
— Я уже полгода жду от него звонка. Он обещал мне помощь — прислать
В этот момент все присутствующие опешили. Женщина час рассказывала нам, как пострадала от мошенников, и тут же собралась отдать еще денег им же. Она не соглашалась верить ни адвокату, ни журналистам, ни собственному сыну. Зато поверила незнакомцу.
Женщина начала собираться, чтобы снять
— Ну, потеряю
Не подействовали и уговоры сына, с которым она созвонилась, чтобы сообщить о планах перевести неизвестным деньги. Только когда журналисты начали ей показывать, что в «Гетконтакте» номер «заместителя Центробанка» подписан как «мошенник», и вживую поговорили с подозрительными личностями, она стала сомневаться. Стоит отметить, что говорившие мошенники были крайне убедительны и никак не поддавались на провокации и не раскрывали себя. Они до конца убеждали даже журналистов, что являются сотрудниками Центробанка в Москве.
Разговор с Татьяной Александровной был похож на общение с игроманом, который собрался отыгрываться в казино. Только спустя
Уголовное дело по факту мошенничества расследуется тюменской полицией. Адвокат считает, что правоохранительные органы не используют все возможности, чтобы выйти на преступников, не ищут даже курьера, номер которого передан УМВД, а передвижения по городу можно проследить по системе «Безопасный город», на которую тратятся десятки миллионов бюджетных денег. Одновременно с этим идет судебный процесс, который должен решить, стоит ли выселять Татьяну Александровну из квартиры и была ли сделка купли-продажи действительна. А пока новые хозяева выселяют пенсионерку из квартиры, отправляя в приют для бездомных.
Дальнейшая судьба Татьяны Назаровой находится в подвешенном состоянии.