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Проблема

За месяц потеряла 12 миллионов: как пенсионерка на глазах у журналистов согласилась отдать деньги мошенникам

69-летняя Татьяна Назарова после общения с аферистами стала бездомной

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Татьяна Назарова осталась без 12 миллионов. Несмотря на это, она при журналистах согласилась отдать деньги мошенникам, когда они позвонили ей

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Пенсионерка из Тюмени Татьяна Назарова, проработавшая более 50 лет на Севере, за несколько месяцев превратилась в бездомную. Она продала две свои квартиры и отдала мошенникам все деньги — около 12 миллионов рублей. Теперь она чужая в квартире, некогда принадлежащий ей, и ее выселяют. Несмотря на все беды, 69-летняя женщина согласилась передать мошенникам деньги на глазах у журналистов, которые делали о ней репортаж. И никакие уговоры не смогли ее остановить. Подробности — в материале наших коллег из 72.RU.

Звонок от неизвестного

История переезда Татьяны Назаровой типична для большинства ямальцев, вышедших на пенсию. Проработав 54 года на Севере, женщина накопила достаточно денег, чтобы купить трехкомнатную квартиру и спокойно встречать старость. В январе 2023 года на телефоне Назаровой высветился неизвестный номер. Человек на другом конце сообщил женщине, что ее деньги на счету могут похитить, надо срочно их спасать. Назарова, испугавшись, рассказала незнакомцам, что там у нее лежат 8 миллионов рублей, оставленные после продажи квартиры в Новом Уренгое, и согласилась выполнять всё, чтобы не допустить кражу. Знающие люди понимают, что Назарова попалась на типичную схему мошенников, которые каждый день в России обманывают стариков, но доверчивая женщина не понимала этого. Сейчас пенсионерка с трудом вспоминает, как и что она делала и как передавала деньги мошенникам.

— Меня словно зомбировали. Я плохо помню, — дрожащим голосом говорит Татьяна Александровна. — Мне сказали, чтобы мои деньги не украли, надо перевести их с моего счета на тот, что мне сказали. Я так кидала им по 15 тысяч. Но это длилось долго, несколько дней. Потом ко мне приехал инкассатор (так Назарова называет курьера мошенников. — Прим. ред.), и я ему у подъезда отдала все деньги.

Пенсионерка с трудом вспоминает, каким образом перевела огромную сумму мошенникам. «Словно была зомбирована» — говорит она

Пенсионерка с трудом вспоминает, каким образом перевела огромную сумму мошенникам. «Словно была зомбирована» — говорит она

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Распрощавшись с 8 миллионами, Назарова не остановилась. Мошенники продолжили ее «доить». Они убедили женщину, что преступники могут украсть еще ее квартиру в Тюмени, поэтому надо срочно ее продать по любой цене. Каким-то образом Назарова смогла в феврале 2023 года через риелторское агентство «Сова» распрощаться с трешкой за 4,3 миллиона рублей. Покупатель быстро нашелся — один из риелторов. Полученные от покупки деньги пенсионерка сразу отдала мошенникам, «чтобы их не украли преступники».

Только потом Татьяна Назарова пришла в себя и поняла, что ее обманули. Она сразу же обратилась в полицию. Но беды пенсионерки на этом не закончились.

Выселение

Так как квартира Назаровой больше не принадлежит, новый собственник потребовал покинуть помещение. Пенсионерка отказалась, ей некуда больше идти. Новая хозяйка подала в суд на женщину с требованием покинуть жилье. Узнав о случившемся, сын Татьяны Назаровой, живущий в другом городе, нашел в Тюмени адвоката, чтобы представлял интересы матери. Адвокат Мейрам Телемисов подал встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как считает, что Татьяна Назарова во время заключения сделки была не в себе из-за психологических проблем. В качестве аргумента он приводит заключение судебно-психиатрической экспертизы.

— Мы ходатайствовали о проведении экспертизы. Позже она установила, что в момент передачи денег и заключения сделки по продаже квартиры Татьяна Александровна страдала «органическим расстройством личности, в связи со смешанными заболеваниями». Проще говоря, она не осознавала значение действий, которые совершает. Несмотря на то что идет судебный процесс, покупатели квартиры уже сейчас заставили Татьяну Александровну перебраться в одну комнату, запретили ей посещать другие комнаты, свалили вещи в одну кучу, — рассказывает Мейрам Телемисов.

Татьяна Назарова юридически не владеет квартирой. Новые хозяева выгнали ее в одну комнату с вещами, чтобы потом она быстро с ними уехала

Татьяна Назарова юридически не владеет квартирой. Новые хозяева выгнали ее в одну комнату с вещами, чтобы потом она быстро с ними уехала

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Новые собственники разрешили Татьяне жить в одной из трех комнат. Вокруг свалены коробки с вещами. Одна из комнат опечатана. Женщина растеряна. Она не знает, что будет делать, если ее окончательно выселят.

— Наверное, пойду в церковь. Подойду к батюшке, может, он найдет мне ночлежку, — обреченно говорит пенсионерка.

Дверь одной из комнат опечатана новыми владельцами. Бывшей хозяйке проход запрещен

Дверь одной из комнат опечатана новыми владельцами. Бывшей хозяйке проход запрещен

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Поверила мошенникам на глазах журналистов

Несмотря на то что женщина сейчас осознает, что она потеряла 12 миллионов рублей, и мошенники, казалось бы, выкачали из нее все деньги, она продолжает наивно верить всему, что ей говорят неизвестные. Когда журналисты общались с Татьяной Александровной, она начала сама звонить по номерам, указанным на листочке. На вопросы, кому она звонит, женщина объяснила, что это номер заместителя главы Центробанка.

— Я уже полгода жду от него звонка. Он обещал мне помощь — прислать 470 тысяч. Но мне надо срочно ему перевести 15 тысяч налога. Я сначала подумала, что странно, что так, но ладно, раз надо. Это помощь мне за то, что потеряла деньги, — заявила журналистам Татьяна Александровна.

В этот момент все присутствующие опешили. Женщина час рассказывала нам, как пострадала от мошенников, и тут же собралась отдать еще денег им же. Она не соглашалась верить ни адвокату, ни журналистам, ни собственному сыну. Зато поверила незнакомцу.

Адвокат Мейрам Телемисов пытался отговорить женщину переводить деньги мошенникам, но она не соглашалась с ним

Адвокат Мейрам Телемисов пытался отговорить женщину переводить деньги мошенникам, но она не соглашалась с ним

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Женщина начала собираться, чтобы снять 15 тысяч и перевести их на неизвестный счет. Доводы журналистов и адвоката о том, что это очередные мошенники, на нее не действовали. Татьяна Александровна словно была охвачена навязчивой идеей, что ей надо сделать это.

— Ну, потеряю 15 тысяч. Я уже потеряла 12 миллионов, что мне 15 тысяч? Много, что ль? А вдруг реально мне переведут 470 тысяч? Зачем вы меня убеждаете. Не надо! Вы же не потеряли 12 миллионов! — срывалась на крик Татьяна Александровна.

Не подействовали и уговоры сына, с которым она созвонилась, чтобы сообщить о планах перевести неизвестным деньги. Только когда журналисты начали ей показывать, что в «Гетконтакте» номер «заместителя Центробанка» подписан как «мошенник», и вживую поговорили с подозрительными личностями, она стала сомневаться. Стоит отметить, что говорившие мошенники были крайне убедительны и никак не поддавались на провокации и не раскрывали себя. Они до конца убеждали даже журналистов, что являются сотрудниками Центробанка в Москве.

Пенсионерка только спустя <nobr class="_">25 минут</nobr> уговоров успокоилась и передумала отдавать деньги мошенникам

Пенсионерка только спустя 25 минут уговоров успокоилась и передумала отдавать деньги мошенникам

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Разговор с Татьяной Александровной был похож на общение с игроманом, который собрался отыгрываться в казино. Только спустя 25 минут уговоров она остыла и осознала, что опять поверила мошенникам. Адвокат Мейрам Телемисов заявил, что мы стали свидетелями именно такого психологического состояния, в котором пенсионерка и потеряла 12 миллионов, включая свою квартиру.

Уголовное дело по факту мошенничества расследуется тюменской полицией. Адвокат считает, что правоохранительные органы не используют все возможности, чтобы выйти на преступников, не ищут даже курьера, номер которого передан УМВД, а передвижения по городу можно проследить по системе «Безопасный город», на которую тратятся десятки миллионов бюджетных денег. Одновременно с этим идет судебный процесс, который должен решить, стоит ли выселять Татьяну Александровну из квартиры и была ли сделка купли-продажи действительна. А пока новые хозяева выселяют пенсионерку из квартиры, отправляя в приют для бездомных.

Дальнейшая судьба Татьяны Назаровой находится в подвешенном состоянии.

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