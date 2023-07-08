За месяц потеряла 12 миллионов: как пенсионерка на глазах у журналистов согласилась отдать деньги мошенникам

Распрощавшись с 8 миллионами , Назарова не остановилась. Мошенники продолжили ее «доить». Они убедили женщину, что преступники могут украсть еще ее квартиру в Тюмени, поэтому надо срочно ее продать по любой цене. Каким-то образом Назарова смогла в феврале 2023 года через риелторское агентство «Сова» распрощаться с трешкой за 4,3 миллиона рублей. Покупатель быстро нашелся — один из риелторов. Полученные от покупки деньги пенсионерка сразу отдала мошенникам, «чтобы их не украли преступники».



Только потом Татьяна Назарова пришла в себя и поняла, что ее обманули. Она сразу же обратилась в полицию. Но беды пенсионерки на этом не закончились.