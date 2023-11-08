«Она хитрая»: как сибирячка ловила фотографа с полицией — она обманула десяток девушек

В прошлом году новосибирцы пожаловались на фотографа, которая берет предоплату или даже полную сумму за свои услуги и пропадает. В редких случаях пострадавшим удается получить результат работы или вернуть деньги. Фотограф красиво ведет соцсети, чем привлекает клиентов, желающих получить эстетичные кадры на память. В очередной раз мы получили письмо от жительницы Новосибирска, которая купилась на продающую рекламу: Анна Гончарова попросила придать огласке ее историю, чтобы обезопасить других и разоблачить нечестного фотографа. Публикуем ее историю от первого лица.
Общение с Дианой Е. началось в феврале этого года. Подруга прислала мне ссылку на новость о том, что Диана устраивает фотодень: 20 минут фотосессии за 1700 рублей. Я списалась с фотографом, внесла предоплату, мы выбрали день — 4 марта. Ближе к дате я написала ей сообщение, чтобы уточнить, все ли в силе, а в ответ — тишина. Спустя несколько дней пришло сообщение с просьбой перенести съемку. Я пошла навстречу, согласилась, так как еще не знала о том, что она обманщица.
На какое-то время Диана пропала, но при этом периодически выкладывала в соцсетях информацию об условиях проведения фотодня — я отвечала на ее истории, но сообщения не читались. Это затянулось на несколько месяцев.
В октябре я написала ей снова сразу в несколько мессенджеров, попросила ответить мне. Она откликнулась, предложила новую дату съемки и добавить еще 1000 рублей, чтобы пофотографироваться час, а не двадцать минут. Я перевела. Как назло, за день до фотосессии я почувствовала себя плохо и сама предложила ее перенести, она ответила: «Хорошо». Но тут уже я решила вообще все отменить, раз столько времени не получается договориться. Попросила вернуть деньги, но Диана заявила, что потратила их на аренду отеля, где должна была проходить наша фотосессия.
Тут я поняла, что что-то не так, и начала искать в интернете информацию о ней. Наткнулась на группу во «ВКонтакте», где другие женщины и девушки делились историями о том, как их обманула Диана. Я потребовала вернуть деньги и пригрозила заявлением в полицию, на что она мне ответила: «Пишите».
Я решила поймать ее лично и поехала в назначенный день съемки в отель — ведь она мне сообщила, что на мое отмененное место уже записалась другая девушка. Участковый мне сказал приехать в назначенное место, вызвать полицию и сказать, что Диана уклоняется от выплаты денежных средств.
Пока я была в пути, она записала мне аудиосообщение длиной 5 минут: извинялась, говорила, что плохо себя чувствовала, поэтому так общалась, просила отнестись к ней по-человечески. В отеле я попросила ее спуститься в холл, но оказалось, что ее там даже не было — соответственно, фотосессии тоже.
Невероятными усилиями я добилась того, чтобы она вернула мне всю сумму. Она стандартно завела песню про «отправлю в течение 10 дней», и кидала скрины пустых счетов. Она хитрая: на связь выходит, на просьбы вернуть деньги не отвечает отказом, а тянет время, поэтому ее сложно подвязать под мошенническую схему.
Что меня больше всего удивляет: столько жалоб на нее от людей, которых она не довела до оказания услуги, но мало кто идет в полицию — видимо не желают связываться. Когда я выложила пост в группе «ВКонтакте» с информацией о ней, со мной связалось много девушек: у кого-то история тянется с прошлого года, кому-то она задолжала больше, чем 2700 рублей, но фотосессию так и не провела. Мое заявление будет передано в Роспотребнадзор, но мне бы хотелось, чтобы подключилась прокуратура.
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