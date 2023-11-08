«Она хитрая»: как сибирячка ловила фотографа с полицией — она обманула десяток девушек

Общение с Дианой Е. началось в феврале этого года. Подруга прислала мне ссылку на новость о том, что Диана устраивает фотодень: 20 минут фотосессии за 1700 рублей. Я списалась с фотографом, внесла предоплату, мы выбрали день — 4 марта. Ближе к дате я написала ей сообщение, чтобы уточнить, все ли в силе, а в ответ — тишина. Спустя несколько дней пришло сообщение с просьбой перенести съемку. Я пошла навстречу, согласилась, так как еще не знала о том, что она обманщица.

На какое-то время Диана пропала, но при этом периодически выкладывала в соцсетях информацию об условиях проведения фотодня — я отвечала на ее истории, но сообщения не читались. Это затянулось на несколько месяцев.