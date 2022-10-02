«Она так работает — вытягивает деньги»: сибирячки заплатили за модные фотосессии, но не получили снимки — они грозят фотографу судом

Что говорит вторая сторона конфликта

Мы также связались с Дианой и попросили ее прокомментировать сложившуюся ситуацию.

— В моих действиях никогда не было интереса кого-то обмануть, мне это неинтересно. У меня довольно красивые работы, и из-за каких-то ситуаций неприятно портить репутацию. Думаю, вы знаете, что такое работа с людьми, и, к сожалению, ко всем не найти подход. Бывают, конечно, ситуации, где я задерживаю фото, но всегда со всеми мы расходимся на хорошей волне, если человек адекватно себя ведет, без всяких угроз, — ответила в переписке с NGS.RU Диана и добавила, что хочет решить эту ситуацию мирно. — Если бы я хотела кого-то целенаправленно обмануть, я бы не вела свою страницу, активно ходя на съемки и делая красивые фотографии своим клиентам по сей день. А насчет ситуаций с некими девочками — всегда, где я не права, я просто возвращаю деньги, от этого будет легче всем. Мне вот эти сплетни и разборки вообще не нужны. И если разобраться с каждой ситуацией, то выяснится, что у каждого своя правда. О хороших отзывах что-то никто никогда не говорит, а жаль, — заключила фотограф.