«Она так работает — вытягивает деньги»: сибирячки заплатили за модные фотосессии, но не получили снимки — они грозят фотографу судом
Подобные конфликты у фотографа регулярно случаются уже несколько лет
В редакцию NGS.RU пришло письмо от
Начала переносить съемки из-за погоды
В соцсетях
— Это было два года назад. Потом она пропала и лишь недавно снова активно начала вести аккаунт, — замечает Наталья и предполагает, что затишье было связано с волной негодования в 2020 году. В социальной сети «ВКонтакте», в группе «Черный список. Сфера красоты» можно увидеть посты как раз двухлетней давности с недовольными отзывами клиентов.
— Летом Диана выложила красивые фото с лошадьми и предложила акцию: платите 2500 рублей сейчас и до конца года заказываете любую фотосессию. По итогу — все исходники и 10 обработанных фото. В день фотосессии нужно доплатить еще 2500. Условия меня устроили, я договорилась с ней о съемке, локация — Верх-Тула — не вызвала у меня никаких подозрений: там действительно есть конный клуб. Диана вежливо мне отвечала, я перевела ей предоплату, и мы договорились о съемке на выходной день, — рассказывает Наталья.
После началось интересное: со слов женщины, Диана начала переносить съемку: сначала из-за плохой погоды, потом из-за того, что лошадь увезли на скачки, потом с лошадью снова что-то случилось. На звонки фотограф не отвечала, на сообщения — спустя сутки или тоже не отвечала вообще.
— Я попросила вернуть предоплату, потому что возможности для фотосессии у меня больше нет. Диана сказала, что предоплату не возвращает, так как отмена случилась не по ее вине. Но ведь и не по моей тоже. Я понимаю, что нужно поговорить с человеком, объяснить, что так не делается, ведь она даже ничего не предложила взамен, — говорит Наталья. После Диана перестала выходить на связь, сообщения остались непрочитанными, и Наталья мысленно попрощалась со своими деньгами.
В соцсетях сибирячка поделилась своей болью и получила отклик — подобная история произошла с девушкой в 2019 году (фотосессия прошла, но фото она не получила до сих пор).
— Как мне объяснили, Диана так зарабатывает, вытягивает деньги из людей. Я познакомилась с еще одной пострадавшей — она ждет фото с августа. Представляете, сколько девушек повелись на ее рекламу и захотели фото за 2500 рублей? Я решила, что пускать на самотек эту историю я не буду, пойду в полицию. Мне объяснили, что по 159 статье УК РФ (мошенничество) дело не пройдет, так как сумма небольшая. Я дала понять Диане, что нас уже трое и мы найдем управу, — рассказывает Наталья.
После такого предупреждения деньги девушке вернулись.
— После моих слов о полиции, видимо, она испугалась, засуетилась. Я по натуре неконфликтный человек, у меня много работы, мало свободного времени — на то и расчет Дианы, как я поняла. Мало кто продолжит разбирательство и доведет дело до конца, — считает Наталья.
Неполадки с почтой
Своей историей поделилась и
— Я написала Диане, перевела 1000 рублей, мы назначили дату. Сначала она написала о том, что погода плохая. Потом поделилась, что после визита к косметологу у нее опухли губы и даже поделилась фото — полагаю, у нее этих фото — на все случаи жизни. Хорошо, снова перенесли. Я хотела пойти фотографироваться одна, но оставить ребенка мне было не с кем. За ребенка я заплатила еще 500 рублей, — рассказывает Анна.
В обозначенный день Анна вместе с ребенком пришла на съемку. Говорит, Диана вела себя дружелюбно, показала себя с хорошей стороны. Фотосессия заняла 10 минут, фотограф помогала — говорила, как встать, что нужно сделать, как повернуться.
— Диана пообещала мне отправить исходники в тот же день, а 7 обработанных фото в течение 2–3 недель. В день съемки я заказала у нее еще одну фотосессию — по акции за 2500 рублей — и сразу же перевела ей деньги, плюс еще 500 рублей за ребенка — итого 3000 рублей. Исходники в обозначенный срок я не получила, начала писать Диане — та не отвечала мне, а потом сказала, что отправит в течение трех дней. Я не стала настаивать на ее первостепенном обещании. Прошло 2 недели — я ничего не получила, потом три — результат тот же, — рассказывает Анна.
Анна написала фотографу сообщение, та ответила не сразу, но сообщила — якобы Анна сама не выбрала фото для обработки, оттого ничего не получила. Ждать еще 2–3 недели. Потом случились неполадки с почтой, а потом Диана заявила Анне: так как та пошла моделью всего за 1000 рублей, фото она выбирает сама на свое усмотрение, а раз не выбрала, значит, не из чего было выбирать.
— Мне это не понравилось. Я попросила вернуть мне те 3000 рублей, что я перевела за следующую фотосессию. Она попросила номер карты, но так ничего и не перевела. Исходников с первой фотосессии я не дождалась, да и осенью летние фото неактуальны. Я сказала Диане, раз она не хочет по-хорошему, то я пойду в полицию, и мы будем решать вопрос по закону. Она сказала мне: «Хочешь по закону? Тогда жди деньги в течение 10 дней», сообщила, что не хранит деньги на карте, а за первую фотосессию она вообще мне ничего не должна. Прошло 10 дней, деньги я не получила. Тогда уже я написала заявление в полицию, — рассказывает Анна.
NGS.RU запросил подтверждение у МВД — действительно ли было подано заявление. В ведомстве на это заметили, что запрос журналиста требует разглашения персональных данных, а на это в полиции пойти по закону не могут.
— В соответствии с вышеизложенным, у ГУ МВД России по Новосибирской области отсутствуют правовые основания для предоставления сведений в отношении третьего лица, — ответили в пресс-службе ведомства.
Со слов же Анны, на следующий день после подачи заявления ей позвонили и сообщили, что дело рассматривается.
— Уточнили, решился ли вопрос, я ответила, что нет. Дело передали в отдел полиции
Что говорит вторая сторона конфликта
Мы также связались с Дианой и попросили ее прокомментировать сложившуюся ситуацию.
— В моих действиях никогда не было интереса кого-то обмануть, мне это неинтересно. У меня довольно красивые работы, и из-за каких-то ситуаций неприятно портить репутацию. Думаю, вы знаете, что такое работа с людьми, и, к сожалению, ко всем не найти подход. Бывают, конечно, ситуации, где я задерживаю фото, но всегда со всеми мы расходимся на хорошей волне, если человек адекватно себя ведет, без всяких угроз, — ответила в переписке с NGS.RU Диана и добавила, что хочет решить эту ситуацию мирно. — Если бы я хотела кого-то целенаправленно обмануть, я бы не вела свою страницу, активно ходя на съемки и делая красивые фотографии своим клиентам по сей день. А насчет ситуаций с некими девочками — всегда, где я не права, я просто возвращаю деньги, от этого будет легче всем. Мне вот эти сплетни и разборки вообще не нужны. И если разобраться с каждой ситуацией, то выяснится, что у каждого своя правда. О хороших отзывах что-то никто никогда не говорит, а жаль, — заключила фотограф.
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