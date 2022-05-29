Мошенники «открыли» базу отдыха в Горном Алтае и собирают предоплату — жертв уже десятки
Фейковый аккаунт базы в соцсети по-прежнему не заблокирован
С наступлением туристического сезона люди задумываются, как отдохнуть хорошо и не очень дорого. В ответ на запрос рынок предлагает обилие вариантов, среди которых бывает трудно распознать мошенников. Так, в мае в Горном Алтае появилась новая база отдыха — «Русский нордик». Как уверяют аккаунты в соцсетях, площадка находится в Чемальском районе Республики Алтай. На этом конкретика заканчивается, зато есть номера карт для предоплаты — ее нужно вносить в полном объеме. Сколько человек стали жертвами собственников несуществующей базы и как не оказаться в подобной ловушке — в материале НГС.
Ловили на картинки
Как рассказала НГС автор блога «Мой Чемал», гид Анна Поленникова, первые сообщения от обманутых туристов стали поступать к ней в середине мая.
— Некоторое время назад ко мне обращается девушка и спрашивает: «Как думаете, это не фейк?» На присланных фото — домонаборы. Такие дома в стиле
В аккаунтах «Русского нордика» точного адреса не указано, в переписке туристам называют только витиеватое «22 км от урочища Каракол и 50 км от села Элекмонар» и координаты (51.461753, 86.302230). При этом на сайтах tvil.ru и ostrovok.ru, где также были размещены предложения от базы, указаны абсолютно другие адреса: «Элекмонар, Подгорная улица, 5» и «Набережная улица, 41, Чемал, 2 км от центра». Оплату в размере 100% просили переводить на карты, оформленные на разных людей. После переводов туристов блокировали.
По словам Анны Поленниковой, называемые в переписке с мошенниками координаты — это труднодоступные места, туда ходят только на конях. Девушка уверена: это сделано намерено, чтобы дополнительно запутать жертв.
У Анны довольно много подписчиков, и она разместила пост в соцсети, чтобы предупредить их о мошенниках. По ее словам, после этого в ее адрес начали поступать угрозы, ее телефон стали атаковать звонками и сообщениями, чтобы напугать и создать ощущение, что ее пытаются взломать.
— Стали атаковать боты, на меня пачками подписывались индусы, в комментариях стали появляться сообщения о наркотиках — чтобы на меня можно было пожаловаться и заблокировать, — делится девушка.
Анна уверена, что мошенники действуют группой и они неместные.
— Это может быть Урал или Сургут — когда они выкладывали результаты розыгрыша, на экране их телефона было на два часа меньше, чем у нас. Также по манере общения видно, что это молодежь, причем не зэки, — убеждена гид.
«Обычно я на такие штуки не ведусь»
Сколько людей пострадали от действий мошенников, неизвестно. Их количество может варьироваться от нескольких десятков до сотен. Суммы также переводили разные. Жительница Новосибирска Виктория — одна из тех немногих счастливчиков, кому удалось вернуть свои 5724 рубля.
— Ребята из компании рассказали, что есть такой «Русский нордик». Я стала искать и увидела его в приложении «Островок». Отзывов не было, и сама база появилась на сайте недавно. Это казалось подозрительным, но я списала на то, что отель новый и они таким образом нарабатывают базу клиентов. Цены довольно низкие — 2500 рублей за домик в сутки, «все включено». Обычно я на такие штуки не ведусь, но ребята стали уговаривать: «Давай, будет круто», и я согласилась. Я написала организаторам во все соцсети, но они не отвечали. На тот момент мы уже были в пути (мы выехали на мотоциклах), остановились, и я забронировала домик через «Островок». Друзья перевели оплату таким же образом, — рассказывает Виктория.
По указанному на сайте «Островка» адресу — Набережная улица, 41, Чемал, 2 км от центра — компания базы не нашла.
— Мы были в пути 11 часов. Приехали на место и увидели обычную деревенскую улицу, базы там никакой не было. Вышла хозяйка дома и очень удивилась нашему рассказу. Тут же к нам подходит незнакомая компания: «А вы не «Русский нордик» ищете?» И тут мы все понимаем, что это фейковый отель, — с сожалением вспоминает сибирячка.
Деньги Виктории удалось вернуть через «Островок» спустя три дня, порядком потрепав себе нервы. При бронировании через сервис деньги не сразу переводят организаторам отдыха, а лишь спустя какое-то время.
«Как я на это повелся?!»
От действий мошенников пострадал и Егор из Барнаула.
— Мои друзья из Питера, которые планировали отдых, наткнулись на нее в Инстаграме*, говорят: «У вас какая-то крутая база на Алтае есть». Я посмотрел, тогда еще подумал: какое-то сомнительное предложение — но жена стала уговаривать: «Поехали, позагораем». Мы перевели 4 тысячи рублей за сутки. Приехали, уже темно, место найти не можем. У «Марии-Ра» люди стоят, мы спрашиваем, они базы такой не знают, по локации сказали: «Вы только на конях туда проехать сможете». У меня смартфон 2-симочный, я им пишу со второго номера: «Можно забронировать?» — «Без проблем, приезжайте». Ну, я им 50 рублей скинул с пожеланиями, — говорит Егор.
Питерские друзья Егора забронировали домики на 10–12 июня. То, что поездка не состоится, они уже знают.
— Потом, когда начали анализировать, стали думать: «Как мы на это повелись?!» У меня ведь даже земля в Горном перед Чемалом есть. Как я на это повелся — я не знаю, — недоумевает обманутый турист.
Ужин за репост
Еще одна пострадавшая проживает в Новокузнецке Кемеровской области. Юлия рассказала НГС, что планировала отдохнуть с молодым человеком в Горном Алтае.
— Я бронировала VIP-домик с джакузи на сутки — с 17 по 18 июня. Наткнулась я на них в Инстаграме*, когда выбирала место для отдыха на Алтае. Мне понравился номер, как всё обустроено, и я, не задумываясь, перевела деньги — 4 тысячи рублей. Организаторы предложили мне бартер: прорекламировать их у себя на странице взамен на бесплатный ужин — и я согласилась. После этого мне стали писать мои девчонки, они рассказали, что это мошенники. Я стала писать организаторам, а они сразу меня заблокировали, — делится Юлия.
Из-за бартера девушка невольно стала причиной обмана других людей — о «Русском нордике» они узнали от нее.
— Одна моя знакомая забронировала домик на три дня, вторая — на неделю. О других пострадавших я не знаю, — сожалеет обманутая туристка.
Корреспондент НГС связалась с администратором страницы «Русского нордика» в соцсети «ВКонтакте», чтобы проделать тот же путь, который проходили обманутые туристы. Схема повторилась с той лишь разницей, что требования ограничились 50% предоплатой.
«Расходы будут возмещены»
В ответ на запрос пресс-служба сервиса Ostrovok.ru ответила, что в компании существует регламент проверки объектов на мошенничество, но с учетом этой истории контроль обещали усилить. Бронирование отдыха в «Русском нордике» в настоящий момент заблокировано. Объект обещали в ближайшее время удалить с сайта.
— Все регистрирующиеся на площадке объекты проходят внутреннюю проверку, ее детали мы не раскрываем во избежание манипуляций со стороны мошенников. В связи со сложившимся инцидентом контроль будет ужесточен. Указанный объект уже заблокирован на нашем сайте, возможность его забронировать отключена, а в ближайшее время он будет полностью удален с сайта. Всех клиентов с активными бронированиями оповестят о закрытии объекта, будущие бронирования будут отменены. В случае если клиент уже совершил предоплату указанному объекту (в соответствии с приобретенным тарифом), понесенные им расходы будут возмещены, — сообщила НГС пресс-секретарь Ostrovok.ru Анита Гусич.
Как не нарваться на мошенников
Писать заявления в полицию вместо долгожданного отдыха — сомнительное удовольствие. В качестве подстраховки исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко советует прибегать к услугам специалистов.
— Сложно давать советы, как не ошибиться. Все случаи индивидуальны. Можно порекомендовать работать через туроператоров — прийти в офис, также это можно сделать онлайн. Специалисты порекомендуют и подберут надежную базу отдыха, а также способ размещения с учетом пожеланий, на любой вкус и кошелек, — говорит представитель сферы туризма.
Она добавляет, что люди, предпочитающие отдых «дикарем», были и будут всегда. При этом многие, совершив ряд ошибок, все-таки обращаются к экспертам в вопросах отдыха.
В полиции по Республике Алтай сообщили, что для проведения проверки необходимо заявление от гражданина.
— По предварительной информации, заявлений по данному факту не поступало. Сотрудники полиции выезжали по указанным адресам, в результате туристические объекты не обнаружены, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Источник в правоохранительных органах рассказал НГС, что по опыту шанс выйти на организаторов составляет 60–70%.
— Успех в раскрытии дела зависит от профессионализма мошенников. Есть студенты — тех ловят. В данном случае это молодые люди. Они находятся по всей России. Деньги приходят человеку, который получает свой процент и направляет их дальше. Посредников сложно привлечь к ответу, чаще всего проходят по делу как свидетели. Пострадавшие должны подать заявления в полицию по месту проживания. Каждое дело будет расследоваться отдельно и в том регионе, где находился жулик в момент совершения преступления, — рассказал собеседник.
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