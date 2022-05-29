Мошенники «открыли» базу отдыха в Горном Алтае и собирают предоплату — жертв уже десятки

Питерские друзья Егора забронировали домики на 10–12 июня. То, что поездка не состоится, они уже знают.



— Потом, когда начали анализировать, стали думать: «Как мы на это повелись?!» У меня ведь даже земля в Горном перед Чемалом есть. Как я на это повелся — я не знаю, — недоумевает обманутый турист.

Ужин за репост

Еще одна пострадавшая проживает в Новокузнецке Кемеровской области. Юлия рассказала НГС, что планировала отдохнуть с молодым человеком в Горном Алтае.



— Я бронировала VIP-домик с джакузи на сутки — с 17 по 18 июня. Наткнулась я на них в Инстаграме*, когда выбирала место для отдыха на Алтае. Мне понравился номер, как всё обустроено, и я, не задумываясь, перевела деньги — 4 тысячи рублей. Организаторы предложили мне бартер: прорекламировать их у себя на странице взамен на бесплатный ужин — и я согласилась. После этого мне стали писать мои девчонки, они рассказали, что это мошенники. Я стала писать организаторам, а они сразу меня заблокировали, — делится Юлия.

