«Она красивая, титястая и услуги всякие предлагает»: как сибирячка нашла тех, кто завел ей секс-страницу в «Одноклассниках»
Женщина подавала заявление в полицию 5 раз и добивалась возбуждения дела полгода
Наталья Капитаненко стала жертвой мошенников, которые от ее имени завели фейковые аккаунты с эротическим содержанием и предложением секс-услуг, а также разместили там номер ее мужа Владимира. Фальшивки Наталья и Владимир вскоре обнаружили, составили заявление в полицию, но… Правоохранительные органы как могли сопротивлялись желанию женщины завести уголовное дело по статье «Клевета». А когда дело всё же было заведено, расследование шло очень медленно. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал наполненную драматизмом и эротизмом историю Натальи и даже пообщался с единственными подозреваемыми, против которых свидетельствуют важные улики. Сайт НГС имеет ограничение 18+, но предупредим отдельно: далее — контент строго для взрослых.
Порно, но не задорно
В июле 2020 года
— Она (страница. — Прим. ред.) такая достаточно порнографическая была. И мужу на телефон звонили. С моей действующей страницы в «Одноклассниках» взяли фотографию с аватарки и данные, где я училась. Там же от моего имени писали знакомым, родственникам моего мужа… Картинки, статусы — всё на сексуальную тему. Было предложение всяких сексуальных услуг, написан телефон моего мужа и указано: 3500 рублей в час, — рассказывает корреспонденту НГС Наталья Капитаненко.
Муж Натальи Владимир Пискун (у них разные фамилии. — Прим. ред.) об этом фейке узнал первым, но некоторое время не мог понять, кто ему постоянно пишет и звонит.
— Ко мне на WhatsApp начали обращаться с какими-то странными предложениями. И вот как-то один позвонил: «Наташу давай! Эй, ты кто такой?» Ну, я его послал. А потом я кого-то в переписке заманил в спортивный зал, написал: «Приходи, я тут фитнесом занимаюсь». Конечно, от лица Наташи написал. Они же писали и воспринимали меня как Наташу. И когда тот приехал, я из разговора понял, что он сам многое не знает, мол, познакомился в «Одноклассниках» с Наташей, а она красивая, титястая и услуги всякие предлагает. А потом товарищ мне рассказал, что в «Одноклассниках» нашел профиль моей Наташи с контентом 18+. И, говорит, там дан твой телефон, — описывает события Владимир Пискун.
Владимир вспоминает, как однажды его знакомый сообщил, что ему пишет Наталья. Этот знакомый даже засомневался: может, ему пишет настоящая жена друга? Настолько убедительно кто-то общался под аккаунтом Натальи. На что Владимир успокоил товарища: в момент, когда тот вел активную переписку с мошенниками, настоящая Наталья заходила домой со школьного родительского собрания.
— Там просто такая информация была в переписке с товарищем, которую могли знать только близкие люди. И про первую жену, и про ее квартиру, и про моего сына от первого брака, — перечисляет Владимир.
Сначала в соцсети была одна фальшивая страница Натальи. Через администрацию сайта ее удалось заблокировать, но на следующий день появился новый аккаунт. После блокировки второго кто-то создал третий... И тогда женщина пошла в полицию писать заявление.
Пять раз женщина подавала заявление в отдел полиции
Кстати, от злоумышленников досталось не только Наталье, но и ее мужу, правда, в меньшей степени. На одном из сайтов знакомств мошенники разместили анкету от лица Владимира, но под чужой фотографией. А также дали в интернете от его имени объявление о продаже дачи и что мужчина оказывает слесарные услуги. Везде был указан реальный телефон Владимира.
Кто создавал фейковые аккаунты
Уголовное дело по части 2 статьи 128.1 (клевета, содержащаяся в публичном выступлении) возбудили в самом конце 2020 года. Тогда же полицейские сделали различные запросы, получили IP-адреса, с которых создавались фальшивки, и по ним уже вышли на реальный адрес: это была квартира на улице Выставочная, где проживал со своей женой родной
— Техническая экспертиза показала, что роутер [в квартире племянника] был под паролем, то есть зайти чужой туда не мог. И не было никакого взлома техники — несанкционированных входов… К тому же племянник хорошо разбирается в компьютерах, — сообщает Наталья Капитаненко.
Несмотря на обнаруженную связь между фейковыми страницами в «Одноклассниках», IP-адресами, реальной квартирой и проживающим там родственником Владимира, сам племянник до сих пор остается в этом уголовном деле лишь свидетелем. Свидетелем проходит и его отец — родной брат Владимира. Наталья и Владимир полагают, что и он был в курсе, кто создавал фейки. Женщина говорит: ей никто не может толком объяснить, почему нет обвиняемых при наличии таких доказательств. И тогда Наталья начала писать новые жалобы на бездействие полиции.
В начале 2021 года следователь сделал несколько запросов в Mail.ru и получил дополнительные детали по фейковым страницам. А Наталью проверили на полиграфе, который показал, что она к созданию фальшивок никакого отношения не имеет.
— В полученных полицией ответах было еще больше информации порнографического характера: предложения по оказанию услуг, переписка с мужчинами на сексуальную тему, какие-то ссылки были, говорилось про деньги... Вроде как я знакомлюсь и говорю, мол, давай, встретимся: я и в машине готова, и везде готова. <…> Следователь, когда читала эти переписки [с фальшивого аккаунта], спросила меня: «А он (подозреваемый злоумышленник-племянник. — Прим. ред.) уравновешенный? Нигде на учете не стоит?» Человек, говорит, явно озабоченный и не совсем здоровый. Причем там, судя по стилю, возможно, писали два разных человека, — поясняет женщина.
То, что это сделали именно родственники, Наталья и ее муж не сомневаются: в переписке создателей фейковых страниц, которая велась от лица Натальи с общими знакомыми упоминались такие детали, про какие могли знать только близкие.
Ради чего вся эта порнография
На вопрос, ради чего всё это могло делаться, ни Наталья, ни Владимир однозначно ответить не могут. Владимир ненадолго задумывается, тяжело вздыхает и замечает журналисту, что отношения с братом всегда были нормальные, но в какой-то момент тот стал отдаляться. И потом уже, когда в полиции изучили все фейковые страницы, обнаружилась переписка лже-Натальи с родным братом Владимира, где она угрожала его за что-то засудить. Возможно, предполагает Владимир, это могло повлиять на отношения с братом. Но тогда, получается, племянник настраивал своего отца против своего дяди. Или эта переписка создавалась ими совместно, чтобы обмануть третьих лиц.
Наталья рассуждает, что одной из версий может быть борьба за квартиру старого отца ее мужа Владимира и его брата. Пожилому человеку уже больше 80 лет, а в его квартире, как заметила женщина, до последнего момента доля была только у Владимира.
— Может, они как-то претендуют на недвижимость дедушки? Потому что в квартире дедушки долю имеет только мой муж. Может, они на нее претендуют? Дедушке уже запудрили мозги так, что он сейчас уверен: это (секс-страницы. — Прим. ред.) делала я. И с мужем он сейчас не общается… А может, они хотят разрушить наши с мужем отношения, — предполагает Наталья Капитаненко.
Владимир в разговоре с журналистом уточняет, что тоже анализировал, кто это пишет и зачем. И в какой-то момент среди многочисленной переписки под фейковыми аккаунтами мужчина обнаружил такую информацию, которой однажды поделился только с родным племянником — больше о ней никто не знал.
— И тогда я всё понял. Но всё равно не мог поверить, что это так. Но ему (племяннику. — Прим. ред.) я ничего не сказал, как и в полиции не рассказал о своих подозрениях. И только после того, как отдел «К» в конце декабря 2020 года изъял у моих родственников на экспертизу технику, только тогда я узнал, что полиция на них сама вышла. <…> И только после этого я приехал к нему (племяннику. — Прим. ред.) с кучей скринов, перепиской и сказал: «Вот это что?» А он аж подскочил, мол, это вы с Наташей всё придумали и на нас валите. А я ему: «Ну, конечно мы… Но только из двух миллионов человек в городе, IP-адреса привели полицию в твою квартиру». Хотел еще ему по зубам дать, но понял, что присяду тогда сразу… Это настолько всё гнусно и подло! Мне кажется, это должно быть наказано, — возмущается Владимир.
Что говорят подозреваемые
Корреспондент НГС дозвонился и до родного брата Владимира Пискуна, и до его племянника. Но толком поговорить ни с одним из них не удалось. Брат Владимира просто отказался комментировать как саму историю, так и то, что IP-адреса злоумышленников привели в квартиру его сына.
— Я вам так скажу: значит, по телефону я вообще ничего не говорю, это первое. А во-вторых, ничего не знаю… Я не комментирую. Всё, до свидания, — сказал брат Владимира.
Его сын в разговоре с корреспондентом НГС был чуть более многословен, но повел себя агрессивно.
— Я вообще понять не могу, вы откуда взяли мой номер телефона. Если вы это опубликуете, поедем в прокуратуру. Хотите? Еще раз говорю: если вы опубликуете всё, что вы хотите опубликовать, мы поедем с вами в прокуратуру за клевету и всё остальное! Еще раз говорю: вы хотите об этом поговорить? Приходите — поговорим! Вопрос закрыт. Вы услышали меня? Слышь, ты, терпила, ты услышал меня или нет? — закричал племянник и бросил трубку.
Полиция на момент подготовки статьи не успела прислать ответ на отправленный журналистский запрос по этому уголовному делу.
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