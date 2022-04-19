«Она красивая, титястая и услуги всякие предлагает»: как сибирячка нашла тех, кто завел ей секс-страницу в «Одноклассниках»

Владимир вспоминает, как однажды его знакомый сообщил, что ему пишет Наталья. Этот знакомый даже засомневался: может, ему пишет настоящая жена друга? Настолько убедительно кто-то общался под аккаунтом Натальи. На что Владимир успокоил товарища: в момент, когда тот вел активную переписку с мошенниками, настоящая Наталья заходила домой со школьного родительского собрания.



— Там просто такая информация была в переписке с товарищем, которую могли знать только близкие люди. И про первую жену, и про ее квартиру, и про моего сына от первого брака, — перечисляет Владимир.



Сначала в соцсети была одна фальшивая страница Натальи. Через администрацию сайта ее удалось заблокировать, но на следующий день появился новый аккаунт. После блокировки второго кто-то создал третий... И тогда женщина пошла в полицию писать заявление.

