Новосибирцев завалили предложениями зарабатывать до 30 тысяч в день на бренде AliExpress. В чем подвох?
В компании назвали рассылку о работе мошеннической и сообщили, что не имеют к ней отношения
Новосибирцам массово приходят в Telegram рассылки от имени компании AliExpress с обещаниями заработка до 30 тысяч рублей в день.
В сообщениях говорится, что компания ищет сотрудников для онлайн-работы на неполный рабочий день. Им обещают от 5000 до
Такие сообщения приходят с разных адресов и отличаются только ссылками, по которым предлагается зайти и зарегистрироваться для заработка.
Корреспондент НГС попытался пройти регистрацию, перешел по ссылке на страницу
В компании AliExpress прокомментировали, что не имеют к этим предложениям заработка никакого отношения.
— Мы не имеем отношения к этим рассылкам, но всю собранную нами информацию мы передали в полицию для расследования, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе AliExpress Россия.
В компании пояснили, что эта мошенническая схема появилась в начале лета и активно рекламируется в Telegram по всей России. Авторы схемы якобы нанимают работников для помощи продавцам с AliExpress в раскрутке товаров и улучшения их рейтингов.
Сначала ищущему работу предлагают зарегистрироваться на платформе и присылают ссылки, похожие на домены известных международных маркетплейсов, но это — фишинг.
Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: логинам и паролям.
После регистрации мошенники просят пополнить баланс. Чем больше сумма пополнения, тем якобы больше задач будет предложено и больший процент от сделок получен. Деньги нужно переводить на карты разных банков и на Qiwi-кошельки. Пользователю сначала предлагают внести 500 рублей на рандомные покупки, обещают полностью вернуть деньги и заплатить еще сверху 4%. В процессе общения требуется вносить всё большие и большие суммы. Проценты, которые обещают выплачивать дополнительно к возвращенным суммам, тоже увеличиваются — до 5%. В какой-то момент бот просто перестает отвечать и внесенные деньги вернуть, естественно, не удается.
Ложные и мошеннические рассылки часто приходят не только в Telegram, но и через WhatsApp-чаты. В марте НГС рассказал о рассылке в этом мессенджере сообщений о якобы китайских хакерах, которые рассылают вредоносные картинки с пожеланием доброго утра и так далее.