СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 54.71
eur 57.46
Тема дняПочему курс доллара обвалился ниже 55 рублей
Все новости
Все новости
Подробности

Новосибирцев завалили предложениями зарабатывать до 30 тысяч в день на бренде AliExpress. В чем подвох?

В компании назвали рассылку о работе мошеннической и сообщили, что не имеют к ней отношения

185
Пока мошенническая схема, построенная на бренде известной компании AliExpress, продвигается через Telegram

Пока мошенническая схема, построенная на бренде известной компании AliExpress, продвигается через Telegram

Поделиться

Новосибирцам массово приходят в Telegram рассылки от имени компании AliExpress с обещаниями заработка до 30 тысяч рублей в день.

В сообщениях говорится, что компания ищет сотрудников для онлайн-работы на неполный рабочий день. Им обещают от 5000 до 30 000 рублей в день, а выплачивать деньги будут ежедневно. В чем заключается работа, в рассылке не говорится, но сообщается, что она будет несложной. Уточняется также, что потенциальным претендентам должно быть не менее 20 лет и они не могут быть студентами.

Такие сообщения приходят с разных адресов и отличаются только ссылками, по которым предлагается зайти и зарегистрироваться для заработка.

Корреспондент НГС попытался пройти регистрацию, перешел по ссылке на страницу aliexpressfans.vip, где увидел большой текст формы регистрации на русском языке, но почему-то озаглавленный: Umowa otwarcia rachunku. В переводе с польского это означает: соглашение об открытии счета. Дальше продвигаться для регистрации и тем более вводить свои персональные данные корреспондент НГС не стал.

Сообщения похожи друг на друга — меняются только адреса ссылок, на которых пользователю предлагается пройти регистрацию

Сообщения похожи друг на друга — меняются только адреса ссылок, на которых пользователю предлагается пройти регистрацию

Поделиться

В компании AliExpress прокомментировали, что не имеют к этим предложениям заработка никакого отношения.

— Мы не имеем отношения к этим рассылкам, но всю собранную нами информацию мы передали в полицию для расследования, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе AliExpress Россия.

В компании пояснили, что эта мошенническая схема появилась в начале лета и активно рекламируется в Telegram по всей России. Авторы схемы якобы нанимают работников для помощи продавцам с AliExpress в раскрутке товаров и улучшения их рейтингов.

Сначала ищущему работу предлагают зарегистрироваться на платформе и присылают ссылки, похожие на домены известных международных маркетплейсов, но это — фишинг.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: логинам и паролям.

После регистрации мошенники просят пополнить баланс. Чем больше сумма пополнения, тем якобы больше задач будет предложено и больший процент от сделок получен. Деньги нужно переводить на карты разных банков и на Qiwi-кошельки. Пользователю сначала предлагают внести 500 рублей на рандомные покупки, обещают полностью вернуть деньги и заплатить еще сверху 4%. В процессе общения требуется вносить всё большие и большие суммы. Проценты, которые обещают выплачивать дополнительно к возвращенным суммам, тоже увеличиваются — до 5%. В какой-то момент бот просто перестает отвечать и внесенные деньги вернуть, естественно, не удается.

Ложные и мошеннические рассылки часто приходят не только в Telegram, но и через WhatsApp-чаты. В марте НГС рассказал о рассылке в этом мессенджере сообщений о якобы китайских хакерах, которые рассылают вредоносные картинки с пожеланием доброго утра и так далее.

По теме

Telegramмошенникифишинг
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2