Новосибирцев завалили предложениями зарабатывать до 30 тысяч в день на бренде AliExpress. В чем подвох?

Новосибирцам массово приходят в Telegram рассылки от имени компании AliExpress с обещаниями заработка до 30 тысяч рублей в день.



В сообщениях говорится, что компания ищет сотрудников для онлайн-работы на неполный рабочий день. Им обещают от 5000 до 30 000 рублей в день, а выплачивать деньги будут ежедневно. В чем заключается работа, в рассылке не говорится, но сообщается, что она будет несложной. Уточняется также, что потенциальным претендентам должно быть не менее 20 лет и они не могут быть студентами.

