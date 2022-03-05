«Воруют данные для взлома телефона». Новосибирцев призывают не рассылать картинки в WhatsApp — есть ли опасность в этом?

В новосибирских WhatsApp-чатах разных групп рассылается сообщение о том, что картинки и видео с приветствиями и пожеланиями доброго утра — опасны. Авторы сообщений утверждают, что с помощью картинок со смартфонов воруют различные данные. НГС поговорил с экспертом, который заявил, что эта информация не соответствует действительности.



Вот такие сообщения получают новосибирцы:

— Отчеты показывают, что хакеры в Китае разработали изображения, видео так прекрасно, чтобы скрыть коды фишинга внутри них, когда все отправляют эти сообщения, хакеры используют ваши устройства, чтобы украсть личную информацию, например данные банковских карт и данные для взлома телефона, — рассказывают в предупреждении некие «областной совет» и «адвокат Ольга Николаевна».

