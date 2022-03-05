«Воруют данные для взлома телефона». Новосибирцев призывают не рассылать картинки в WhatsApp — есть ли опасность в этом?

В новосибирских WhatsApp-чатах разных групп рассылается сообщение о том, что картинки и видео с приветствиями и пожеланиями доброго утра — опасны. Авторы сообщений утверждают, что с помощью картинок со смартфонов воруют различные данные. НГС поговорил с экспертом, который заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Вот такие сообщения получают новосибирцы:
— Отчеты показывают, что хакеры в Китае разработали изображения, видео так прекрасно, чтобы скрыть коды фишинга внутри них, когда все отправляют эти сообщения, хакеры используют ваши устройства, чтобы украсть личную информацию, например данные банковских карт и данные для взлома телефона, — рассказывают в предупреждении некие «областной совет» и «адвокат Ольга Николаевна».
Авторы послания добавляют, что надо стереть все имеющиеся на телефоне подобные картинки и видео. При появлении новых необходимо их сразу удалять, потому что «вредоносному коду требуется время для развертывания».
Прокомментировал такую рассылку начальник Департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Гронштейн.
— Я слышал про эту историю… Конечно, с одной стороны хочется сказать, что это правда. Идея мне нравится, — рассмеялся Александр Гронштейн. — Чисто в теории при определенных условиях можно что-то подобное придумать, но на сегодняшний момент от официальных источников и компаний, которые занимаются информационной безопасностью, пока информации о подобных видах уязвимостей не сообщалось.
Помимо картинок в сообщении описывают и звонки на телефон (когда звонят и бросают трубку), поясняя, что опасно отвечать и перезванивать по таким номерам. А также предупреждают всех, что нельзя нажимать
Гронштейн объяснил, что объяснений звонкам с коротких номеров может быть много: возможно, это действительно мошенники, возможно, проверка активности телефонного номера, например для включения его в базу спамеров. В любом случае реагировать на такие странные короткие звонки не стоит — лучше сразу блокировать их на телефоне. По поводу ввода номеров 90 и 09 Гронштейн подчеркнул, что это нереальная угроза.
В феврале 2021 года НГС опубликовал подробный разбор с объяснениями, кто звонит с незнакомых номеров и тут же сбрасывает.