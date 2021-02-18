Что им надо? Кто каждый день звонит новосибирцам с незнакомых номеров и зачем сбрасывает

Так перезванивать или нет?

Все эксперты сходятся в одном — нет, перезванивать точно не нужно. И брать трубки с незнакомых номеров также не стоит.

— Всегда нужно помнить, что звонящие очень профессионально используют знания психологии. Нужно прекратить звонок. Любые вопросы с банковской безопасностью нужно решать в отделении банка, — советует Александр Горнштейн.

Как заблокировать подобные звонки?

Методов блокировки существует несколько. Вы можете вручную блокировать номер в настройках вашего смартфона, но это достаточно сомнительный способ. Мошенники часто меняют номера и могут маскировать свои под чужие. Многие антивирусные программы и разные приложения позволяют фильтровать подобные звонки.

Сейчас операторы предлагают дополнительные услуги по блокировке подобных звонков.

— Абоненты «МегаФона» могут воспользоваться услугой «Знаю, кто звонит Plus», которая во время входящего звонка от незнакомого абонента сверяет номер звонящего со своей базой данных и отображает на экране название компании или предупреждение, что звонок может быть нежелательным, — советуют в пресс-службе «МегаФона».

Подобные дополнительные услуги операторы предоставляют охотно, но в большинстве случаев это удовольствие платное.

— Бороться с телефонным спамом можно блокировкой номера в настройках телефона. У каждого оператора есть услуги, которые помогают от назойливой рекламы. Можно подключить «Черный список» и внести в него весь спам. Есть опция «Блокировка спам-звонков», которая автоматически фильтрует рекламные звонки, и они не беспокоят абонента. Услуга «Кто звонит» не блокирует, но может показать, кому принадлежит номер. Есть платная и бесплатная версии, — добавляют в МТС.

При этом заблокировать номер звонившего оператору намного сложнее.

— У мобильных операторов очень мало возможностей в правовом поле для блокировки таких звонков. Согласно закону о связи, мы должны предоставлять клиентам услуги в режиме 24/7 . Меры по блокировке подобной активности мы можем принимать в трех случаях. Во-первых, если видим явно автоматический характер — то есть звонки с одного номера на разные номера совершаются каждые несколько секунд и имеют признаки массового обзвона в режиме «набор номера — сброс вызова — набор следующего номера — сброс — и так далее». Во-вторых, когда фиксируем факт подмены номера для совершения большого количества исходящих вызовов. В-третьих, когда имеем обращения абонентов — единичные или массовые — с сообщением о фактах совершения действий, имеющих признаки мошенничества, с использованием конкретного номера, — объясняют в Tele2.

Некоторые операторы также могут вычислять подмены номеров.

— В нашей компании успешно функционирует собственная антифрод-система, которая блокирует подменные номера, когда злоумышленник подставляет короткий номер банка и пытается ввести жертву в заблуждение. По похожему принципу созданы и функционируют системы для СМС, голосовых и финансовых услуг. Абонент МТС может пожаловаться любым удобным ему способом на мошеннический номер, который будет проверен и в случае подтверждения незаконных действий заблокирован. Помимо этого, наши службы самостоятельно отслеживают все подозрительные номера, — уверяют в МТС.

Что нового придумали мошенники?

Сейчас жители Новосибирска всё чаще сталкиваются с так называемыми «двухходовыми звонками».



— Сначала вам звонят с городского телефона, представляются сотрудником правоохранительных органов. Если вы проверите номер, то это будет реальный номер реального отделения. Мало кому известно, но технология подмены номера — это плевая настройка на АТС. Так вот эти «правоохранители» расскажут, что в ходе сложнейшей операции было установлено, что с вашей карты пытаются снять деньги. Собственно, больше они ничего не требуют, говорят, чтобы вы не беспокоились, ситуация под контролем, скоро позвонят из службы безопасности банка и нужно следовать их инструкциям. Далее, я думаю, всё понятно, — объясняет Александр Горнштейн. — У нас уровень доверия к правоохранительным органам, особенно у старшего поколения, достаточно высокий. Есть и третий ход. Когда чувствуют, что человек не особо им доверяет, то они симулируют разрыв связи. Человек начинает перезванивать, например, в банк. Как правило, там большая очередь, поэтому он кладет трубку — не дожидается. Ему тут же перезванивают мошенники и говорят: «Зачем вы нам звоните, мы сами на вас выйдем». Так окончательно располагают к себе. Нужно быть очень внимательными.

Кто звонил в НГС?

На редакционный номер НГС также поступают подобные звонки, как и отдельно корреспондентам.

Сейчас в Новосибирске активнее всего таким способом рекламируют три вида услуг — банковские продукты, страхование и предложение по здоровью и красоте.

Один из таких звонков нашему журналисту Илье Калинину закончился целым расследованием. В Новосибирске прошла презентация вибромассажеров, на которую зазывали людей для бесплатного массажа и просили приводить с собой супругу, супруга или друга. Еще всем обещали подарки. Корреспондент НГС Илья Калинин оказался в числе попавших на странное мероприятие, которое проходило утром в будний день в конференц-зале отеля «AZIMUT Сибирь», получил подарок, но массаж ему так и не сделали. Наоборот, журналиста выгнали. Но это не помешало ему разобраться, что происходило на закрытой вечеринке и для чего ее проводили на самом деле.