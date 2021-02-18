Что им надо? Кто каждый день звонит новосибирцам с незнакомых номеров и зачем сбрасывает

Новосибирцы жалуются на звонки со странных неизвестных номеров
Каждый из вас наверняка видел на экране своего мобильного пропущенные вызовы с неизвестных номеров. И в последнее время таких звонков становится всё больше. Кто же и зачем так настойчиво названивает? Почему эти люди сбрасывают звонок? Это мошенники? Но как тогда они зарабатывают? Корреспондент НГС поговорила с экспертами, а также операторами сотовой связи, чтобы ответить на самые острые вопросы по этой теме. Спойлер: на такие номера лучше никогда не перезванивать.
Кто и зачем звонит?
Есть несколько вариантов. Первый — звонят мошенники, чтобы актуализировать базу контактов, или те, кто хочет потом подороже ее перепродать.
— Раньше был такой вид мошенничества, когда ты перезванивал и попадал на платный номер и с тебя списывались какие-то деньги. Сейчас эта схема не работает. Сейчас в основном идет речь об актуализации базы данных. Отфильтровывают активных пользователей, чтобы потом опять же мошенники могли делать обзвоны, — рассказывает Александр Горнштейн, начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска. — Если человек берет трубку или перезванивает — это признак того, что его можно в первую очередь обрабатывать, то есть он контактен. Люди, которые звонят, уже очень условно соблюдают законы о персональных данных. Как правило, они используют незаконные базы данных.
Чаще всего такими прозвонами занимаются роботы. Даже если вы возьмете трубку, то звонок сбросится.
— Таким образом пробивают наличие живого человека на этом номере. Сначала набирает машина, затем с уже живой базой начинают работать мошенники. А чаще всего такую базу перепродают, причем намного дороже, — добавляет Иван Рева, декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ.
Второй вариант — компания, которая звонит, подобными сбрасываниями пытается уйти от ответственности за нарушение закона о персональных данных и закона о рекламе.
— Сброшенный звонок — излюбленный метод, которым пользуются недобросовестные рекламодатели. Это им выгодно по двум причинам. Во-первых, это позволяет не тратить деньги на услуги связи — абонент, перезванивая, совершает звонок уже за свой счет. Во-вторых, такая уловка позволяет звонящему избежать ответственности по закону «О рекламе», который требует предварительного согласия абонента на получение рекламы, — объясняют в компании «МегаФон». — А раз вы перезвонили на номер сами, то ваше согласие будет считаться полученным автоматически.
Откуда у них ваш номер?
Скидочные карты в магазинах (заполняли когда-нибудь стандартные анкеты для получения скидочной карты?), использование интернет-сайтов для покупок, доставка, размещение объявлений на сайтах... Все сервисы, которые требуют подтверждения телефонов, обычно продают свои базы данных.
Плюс собирать и продавать ваши данные могут некоторые приложения.
Единственное, что они не знают, — кто там с другой стороны трубки. Максимум — мужчина, женщина.
Иван Леонидович Рева — декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ.
Как сделать так, чтобы телефон не попал в базу?
— Есть только один способ. Должен быть один номер для скидочных карт и аккаунтов в соцсетях, второй номер — для связи с вами. И вы не должны его нигде светить. Тогда и не будет таких звонков, — советует Иван Рева.
Могут ли списать деньги, если перезвонить?
Многие переживают, что если перезвонят, то звонок будет очень дорогим и со счета могут снять тысячи рублей. По данным операторов, сейчас подобных платных номеров именно в федеральном формате на территории России не существует. Они запрещены по закону.
— Все звонки на номера в федеральном формате
В итоге ваш звонок на подобный номер будет оплачиваться просто по тарифному плану вашего оператора.
— Зачастую спамеры предпочитают использовать для обзвона номера из других регионов страны, однако это самые обычные номера и звонки на них не могут превышать стоимость обычного вызова, установленного оператором для каждого тарифного плана. Возможности заработать тут нет — более того, на большинстве тарифов с абонентской платой междугородние звонки уже включены в основной пакет минут, — объясняют в компании «МегаФон».
Законны ли подобные звонки?
Адвокат и помощник президента адвокатской палаты Новосибирской области Вячеслав Денисов советует записывать подобные разговоры:
— Действия компаний, которые пользуются такими методами, в некоторых случаях можно рассматривать как мошенничество, а в некоторых — как попытки нарушить закон о рекламе. Когда такой звонок сбрасывается, то может существовать договор на так называемый «платный номер», пусть и не федеральный. Второй вариант — вы сталкиваетесь с навязчивой рекламой. Ругаться и кричать бесполезно, как и взывать к их совести. Единственный способ — попытаться записать этот разговор. И задать вопросы. Например: откуда у вас мой номер телефона? Почему вы именно мне звоните? Задавать те вопросы, на которые нечестному человеку просто отвечать неудобно. И потом передать запись в Роскомнадзор. В случае установления такой навязчивой рекламы предусмотрены штрафы
Можно ли проверить номер?
Сейчас на рынке представлено несколько программ, которые могут рассказать, кто именно звонил. Например, Getcontact покажет, как абонент записан у других людей. Также есть много сайтов, где легко получить информацию о номере от других людей.
— Мы не рекомендуем перезванивать на незнакомые номера, однако если вы всё-таки решили это сделать, то абонентам «МегаФона» доступна бесплатная
Сколько таких звонков поступает в месяц?
Эксперты затрудняются посчитать точное количество подобных звонков, но уверяют, что их цифра в месяц может достигать нескольких миллионов. Свою статистику собирают и операторы.
— Для защиты клиентов «Билайн» использует систему AntiFraud, функционал которой позволяет не пропускать звонки-сбросы своим абонентам. Ежемесячно система блокирует более
Так перезванивать или нет?
Все эксперты сходятся в одном — нет, перезванивать точно не нужно. И брать трубки с незнакомых номеров также не стоит.
— Всегда нужно помнить, что звонящие очень профессионально используют знания психологии. Нужно прекратить звонок. Любые вопросы с банковской безопасностью нужно решать в отделении банка, — советует Александр Горнштейн.
Как заблокировать подобные звонки?
Методов блокировки существует несколько. Вы можете вручную блокировать номер в настройках вашего смартфона, но это достаточно сомнительный способ. Мошенники часто меняют номера и могут маскировать свои под чужие. Многие антивирусные программы и разные приложения позволяют фильтровать подобные звонки.
Сейчас операторы предлагают дополнительные услуги по блокировке подобных звонков.
— Абоненты «МегаФона» могут воспользоваться услугой «Знаю, кто звонит Plus», которая во время входящего звонка от незнакомого абонента сверяет номер звонящего со своей базой данных и отображает на экране название компании или предупреждение, что звонок может быть нежелательным, — советуют в пресс-службе «МегаФона».
Подобные дополнительные услуги операторы предоставляют охотно, но в большинстве случаев это удовольствие платное.
— Бороться с телефонным спамом можно блокировкой номера в настройках телефона. У каждого оператора есть услуги, которые помогают от назойливой рекламы. Можно подключить «Черный список» и внести в него весь спам. Есть опция «Блокировка спам-звонков», которая автоматически фильтрует рекламные звонки, и они не беспокоят абонента. Услуга «Кто звонит» не блокирует, но может показать, кому принадлежит номер. Есть платная и бесплатная версии, — добавляют в МТС.
При этом заблокировать номер звонившего оператору намного сложнее.
— У мобильных операторов очень мало возможностей в правовом поле для блокировки таких звонков. Согласно закону о связи, мы должны предоставлять клиентам услуги
Некоторые операторы также могут вычислять подмены номеров.
— В нашей компании успешно функционирует собственная антифрод-система, которая блокирует подменные номера, когда злоумышленник подставляет короткий номер банка и пытается ввести жертву в заблуждение. По похожему принципу созданы и функционируют системы для СМС, голосовых и финансовых услуг. Абонент МТС может пожаловаться любым удобным ему способом на мошеннический номер, который будет проверен и в случае подтверждения незаконных действий заблокирован. Помимо этого, наши службы самостоятельно отслеживают все подозрительные номера, — уверяют в МТС.
Что нового придумали мошенники?
Сейчас жители Новосибирска всё чаще сталкиваются с так называемыми «двухходовыми звонками».
— Сначала вам звонят с городского телефона, представляются сотрудником правоохранительных органов. Если вы проверите номер, то это будет реальный номер реального отделения. Мало кому известно, но технология подмены номера — это плевая настройка на АТС. Так вот эти «правоохранители» расскажут, что в ходе сложнейшей операции было установлено, что с вашей карты пытаются снять деньги. Собственно, больше они ничего не требуют, говорят, чтобы вы не беспокоились, ситуация под контролем, скоро позвонят из службы безопасности банка и нужно следовать их инструкциям. Далее, я думаю, всё понятно, — объясняет Александр Горнштейн. — У нас уровень доверия к правоохранительным органам, особенно у старшего поколения, достаточно высокий. Есть и третий ход. Когда чувствуют, что человек не особо им доверяет, то они симулируют разрыв связи. Человек начинает перезванивать, например, в банк. Как правило, там большая очередь, поэтому он кладет трубку — не дожидается. Ему тут же перезванивают мошенники и говорят: «Зачем вы нам звоните, мы сами на вас выйдем». Так окончательно располагают к себе. Нужно быть очень внимательными.
Кто звонил в НГС?
На редакционный номер НГС также поступают подобные звонки, как и отдельно корреспондентам.
Сейчас в Новосибирске активнее всего таким способом рекламируют три вида услуг — банковские продукты, страхование и предложение по здоровью и красоте.
Один из таких звонков нашему журналисту Илье Калинину закончился целым расследованием. В Новосибирске прошла презентация вибромассажеров, на которую зазывали людей для бесплатного массажа и просили приводить с собой супругу, супруга или друга. Еще всем обещали подарки. Корреспондент НГС Илья Калинин оказался в числе попавших на странное мероприятие, которое проходило утром в будний день в конференц-зале отеля «AZIMUT Сибирь», получил подарок, но массаж ему так и не сделали. Наоборот, журналиста выгнали. Но это не помешало ему разобраться, что происходило на закрытой вечеринке и для чего ее проводили на самом деле.