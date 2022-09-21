«Когда обо всем узнала, стало плохо»: 85-летняя врач лишилась половины квартиры из-за «вложений» в биткоин

— Я уже точно не помню, кто принес из почтового ящика ту бумагу от судебных приставов. На ней было написано, что сын должен несколько миллионов. Сколько, точно не скажу: всё равно у меня таких денег никогда не было и не будет. Даже представить себе не могу такие суммы, — рассказывает нам Эмма Константиновна.



В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга она поселилась в начале 80-х, когда дом только что построили. По ее словам, съехались с мамой: та продала свою небольшую квартиру, а они с мужем — свою. По тем временам четырехкомнатная квартира с домашним телефоном казалась роскошью. Эмма Константиновна много лет жила здесь с мамой, мужем и двумя детьми. Дочь выросла, стала врачом и уехала в другой город. Муж умер несколько лет назад.