«Королеву дома» обвинили в мошенничестве: сибирячка собрала с клиентов деньги и пропала — они остались без мебели

Жители Новосибирска, заказавшие кухонные гарнитуры в салоне «Королева дома», обратились в полицию — люди уверены, что директор фирмы их обманула. Предпринимательница собрала с клиентов предоплату за производство мебели и отключила телефон. Редакция НГС пообщалась с покупателями, попыталась дозвониться до бизнесвумен и выяснила, что могло подтолкнуть женщину к закрытию бизнеса.
«Нужно просто потерпеть»
Виктория (имя героини изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) перед тем, как обратиться в салон кухонной мебели «Королева дома», обошла
— В середине июля мы заплатили аванс — 110 тысяч рублей наличными. В договоре было указано, что на производство дается 35 рабочих дней плюс еще 20 дней в случае форс-мажора. Крайний срок — 13 октября. Кухни у нас нет до сих пор, — рассказала Виктория в беседе с журналистом НГС.
Поначалу представители компании выходили с клиенткой на связь, с ней лично разговаривала директор: она уверяла, что причина задержки — чрезмерная загруженность производителя, компания якобы не успевает выполнять заявки из-за большого количества заказов. Предпринимательница просила «потерпеть» до 10 ноября, Виктория не согласилась и направила письменную претензию с требованием вернуть предоплату и выплатить неустойку (550 рублей за каждый день просрочки). После этого директор «Королевы дома» перестала выходить на связь.
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— Позже с другого номера пришло письмо от директора, типа, пишите претензии на электронную почту. Мы написали заявление в полицию, — пояснила Виктория.
Еще одна жительница Новосибирска Наталья обратилась в «Королеву дома», поскольку несколько лет назад уже сотрудничала с компанией. В
— В августе сделали эскиз новой кухни, внесли предоплату 185 тысяч рублей. 35 дней по договору прошли, мне позвонили, попросили отложить еще на две недели. В конце октября приехали рабочие и установили нижнюю часть корпуса, 6 ноября привезли верхнюю часть корпуса и пеналы. Директор попросила еще две недели на изготовление фасадов и пропала, — отметила Наталья.
12 ноября женщина позвонила предпринимательнице, но та оказалась недоступна. На следующий день ситуация повторилась. Наталья позвонила дизайнеру, которая готовила проект. По ее словам, предпринимательница заявила, что сворачивает бизнес. О том же женщине рассказали установщики — с ними бизнесвумен прекратила сотрудничество, даже до конца не рассчитавшись.
— На прошлой неделе нам пришло письмо от директора «Королевы дома» о том, что она приостановила свою деятельность. В сообщении говорится, что все претензии принимаются через электронную почту. Мы написали заявление в полицию, — пояснила Наталья.
Она уверяет, что предпринимательница еще в начале ноября продолжала набирать заказы: например, родственники Натальи отдали в «Королеву дома» 210 тысяч рублей. Тогда бизнесвумен, по словам Натальи, не могла не понимать, что не справится с заказом.
Сегодня клиенты салона, которые считают себя обманутыми, объединяются. На текущий момент их уже 12 человек.
Голая королева
Делами «Королевы дома» занималось ООО «Таурус». Список направлений для деятельности у фирмы очень широкий — от организации работы такси до торговли ювелирными изделиями.
Владелец и директор — Моргун Лидия Михайловна. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», женщина вошла в состав учредителей летом 2021 года. Ранее «Таурус» принадлежала Никулину Ивану Евгеньевичу: под его началом фирма работала с основания — с ноября 2014 года.
Судить о финансовых результатах компании можно только по итогам 2020 года: тогда «Таурус» зафиксировала выручку на уровне 2,8 миллиона рублей, чистая прибыль составила 164 тысячи рублей.
Примечательно, что с 2019 года у судебных приставов накопилось 44 исполнительных производства в отношении фирмы на общую сумму более 1 миллиона рублей. В списке задолженностей — неоплаченные штрафы ГИБДД, выписанный на взятый в лизинг транспорт, долги по налогам, исполнительские сборы, госпошлины и взыскания в пользу физических или юридических лиц.
Солидные долги, по всей видимости, накопились и у самой Лидии Моргун. По крайней мере, ее полная тезка и однофамилица, родившаяся с ней в один день, задолжала около 2 миллионов рублей по кредитам. Данные взяты из открытой базы данных ФССП по Новосибирской области.
На Лидию Моргун сегодня зарегистрирована еще одна похожая компания — «Мария-НСК», образованная в апреле 2021 года. Данных о финансовой деятельности фирмы нет.
Доверяй, но проверяй
Моргун — мошенница или не слишком удачливая предпринимательница? Признаки возможного преступления должны выявить полицейские в ходе доследственной проверки, заявил журналисту НГС адвокат Андрей Росс. Он подчеркнул, что в первую очередь правоохранители должны проверить слова предпринимательницы о задержке на производстве.
— Полицейским предстоит выяснить, действительно ли есть поставщик, кто это — реальная компания или номинальная. Если объективно подтверждается, что деньги поступили на счета производителя, и он не выполнил свои обязательства, то в таком случае, конечно, состав преступления отсутствует. Если у производителя нет имущества, складов, сотрудников, то это стопроцентное мошенничество, — пояснил юрист.
Информация о связях «Таурус» с другими компаниями должна быть изложена в результатах доследственной проверки. Росс отметил, что если этих сведений в итоговом документе от правоохранителей не будет, то его можно считать «отпиской» и следует обращаться в прокуратуру.
Людям, которые сегодня только готовятся к крупным заказам по предоплате, юрист посоветовал сначала проверять компании через онлайн-сервисы, предоставляющие выписки из ЕГРЮЛ.
— Потребителю сегодня следует посмотреть информацию о компании на специализированных сервисах, которые анализируют деятельность организации — обороты, количество сотрудников, время работы организации, кто учредитель и
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Сегодня новосибирские полицейские разбираются в аналогичных ситуациях, в которых клиенты мебельного салона и магазина по продаже стройматериалов и жалуются на обман со стороны предпринимателей. Бизнесмен Иван Вятчинин собрал более 2 миллионов рублей и пропал. Владельцы салона «Европол» сорвали договоры на 3 миллиона и при этом заявили, что у них «украли магазин».