«Королеву дома» обвинили в мошенничестве: сибирячка собрала с клиентов деньги и пропала — они остались без мебели

— В середине июля мы заплатили аванс — 110 тысяч рублей наличными. В договоре было указано, что на производство дается 35 рабочих дней плюс еще 20 дней в случае форс-мажора. Крайний срок — 13 октября. Кухни у нас нет до сих пор, — рассказала Виктория в беседе с журналистом НГС.



Поначалу представители компании выходили с клиенткой на связь, с ней лично разговаривала директор: она уверяла, что причина задержки — чрезмерная загруженность производителя, компания якобы не успевает выполнять заявки из-за большого количества заказов. Предпринимательница просила «потерпеть» до 10 ноября, Виктория не согласилась и направила письменную претензию с требованием вернуть предоплату и выплатить неустойку (550 рублей за каждый день просрочки). После этого директор «Королевы дома» перестала выходить на связь.

