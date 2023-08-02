Мошенницу заставили вернуть 1,2 миллиона рублей — она обещала сибирякам легкое банкротство и кредиты

Более 1,2 миллиона рублей взыскали приставы с
— Она открыла фирму, предоставляющую информационно-консультационные услуги по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в возврате страховой премии, оказание необходимых услуг при процедуре банкротства физических лиц, — перечислили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
Женщина убеждала клиентов, что может скрывать плохие кредитные истории от банков. Сибирячка заявляла, что у нее есть партнеры в банках, с помощью которых кредиты будут обязательно одобрены.
— За свои услуги женщина брала вознаграждение. Как позже установило следствие, всё это было хорошо спланированной аферой. Большинство клиентов так и не получили кредиты. А кому всё же удавалось получить кредит, получали его на общих основаниях. Деньги за якобы предоставленные услуги предприниматель не возвращала, — добавили приставы.
Женщине удалось обмануть 33 новосибирцев. Суд приговорил ее к
— В течение двух месяцев должница полностью погасила задолженность вместе с исполнительским сбором, — объяснили в ведомстве. — Ущерб от преступления возмещен пострадавшим в полном объеме.
Ранее стало известно, что житель Карасука погасил долг по алиментам почти в 300 тысяч рублей, чтобы поехать отдыхать в Турцию из Новосибирской области.