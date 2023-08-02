freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 91.78
eur 100.70
СрочноВ Новосибирске резко подорожало такси
Все новости
Все новости

Мошенницу заставили вернуть 1,2 миллиона рублей — она обещала сибирякам легкое банкротство и кредиты

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно

543

С погашением долга женщина справилась за два месяца

Поделиться

Более 1,2 миллиона рублей взыскали приставы с 29-летней жительницы Новосибирска, которая обманула 33 человек.

— Она открыла фирму, предоставляющую информационно-консультационные услуги по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в возврате страховой премии, оказание необходимых услуг при процедуре банкротства физических лиц, — перечислили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Женщина убеждала клиентов, что может скрывать плохие кредитные истории от банков. Сибирячка заявляла, что у нее есть партнеры в банках, с помощью которых кредиты будут обязательно одобрены.

— За свои услуги женщина брала вознаграждение. Как позже установило следствие, всё это было хорошо спланированной аферой. Большинство клиентов так и не получили кредиты. А кому всё же удавалось получить кредит, получали его на общих основаниях. Деньги за якобы предоставленные услуги предприниматель не возвращала, — добавили приставы.

Женщине удалось обмануть 33 новосибирцев. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы (условно) и обязал возместить причиненный ущерб 18 потерпевшим.

— В течение двух месяцев должница полностью погасила задолженность вместе с исполнительским сбором, — объяснили в ведомстве. — Ущерб от преступления возмещен пострадавшим в полном объеме.

Ранее стало известно, что житель Карасука погасил долг по алиментам почти в 300 тысяч рублей, чтобы поехать отдыхать в Турцию из Новосибирской области.

По теме

ПриставыСудУщербИсполнительное производство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter