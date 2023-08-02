Мошенницу заставили вернуть 1,2 миллиона рублей — она обещала сибирякам легкое банкротство и кредиты

Женщина убеждала клиентов, что может скрывать плохие кредитные истории от банков. Сибирячка заявляла, что у нее есть партнеры в банках, с помощью которых кредиты будут обязательно одобрены.

— За свои услуги женщина брала вознаграждение. Как позже установило следствие, всё это было хорошо спланированной аферой. Большинство клиентов так и не получили кредиты. А кому всё же удавалось получить кредит, получали его на общих основаниях. Деньги за якобы предоставленные услуги предприниматель не возвращала, — добавили приставы.