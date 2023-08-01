Сибиряк решил отдохнуть в Турции, но приставы запретили ему выезд — как он накопил большой долг

Житель Карасука погасил долг по алиментам почти в 300 тысяч рублей, чтобы поехать отдыхать в Турцию из Новосибирской области.
— Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщика, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд из РФ, — объяснили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области. — 39-летний мужчина собрался выехать на отдых в Турцию, но из-за запрета поездка оказалась под угрозой.
Чтобы поехать отдыхать, и долг, и исполнительский сбор сибиряк погасил.
Ранее другой новосибирец, чтобы прекратить уголовное преследование, также выплатил долг по алиментам.