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Сибиряк решил отдохнуть в Турции, но приставы запретили ему выезд — как он накопил большой долг

Ему пришлось оплатить сразу почти 300 тысяч, чтобы отпуск не сорвался

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Мужчина погасил и основной долг, и оплатил исполнительский сбор

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Житель Карасука погасил долг по алиментам почти в 300 тысяч рублей, чтобы поехать отдыхать в Турцию из Новосибирской области.

— Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщика, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд из РФ, — объяснили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области. — 39-летний мужчина собрался выехать на отдых в Турцию, но из-за запрета поездка оказалась под угрозой.

Чтобы поехать отдыхать, и долг, и исполнительский сбор сибиряк погасил.

Ранее другой новосибирец, чтобы прекратить уголовное преследование, также выплатил долг по алиментам.

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АлиментыПриставыДолг по алиментамТурция
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