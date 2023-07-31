Новосибирец попал под уголовное дело из-за огромного долга по алиментам

Новосибирец, чтобы прекратить уголовное преследование, выплатил почти 300 тысяч рублей долга по алиментам.
— После безуспешных требований судебных приставов оплатить долг мужчину сначала привлекли к административной ответственности, а позже было возбуждено уголовное дело по
Мужчина долг погасил и был освобожден от уголовной ответственности.
Ранее в Кировском районном суде Новосибирска решили заменить злостному неплательщику алиментов Сергею Наливайко полгода исправительных работ на два месяца лишения свободы.