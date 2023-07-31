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Новосибирец попал под уголовное дело из-за огромного долга по алиментам

Ему грозило лишение свободы

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Только угроза уголовного преследования заставила мужчину вспомнить об обязательствах перед ребенком

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Новосибирец, чтобы прекратить уголовное преследование, выплатил почти 300 тысяч рублей долга по алиментам. 33-летний мужчина должен был деньги на содержание своей 10-летней дочери.

— После безуспешных требований судебных приставов оплатить долг мужчину сначала привлекли к административной ответственности, а позже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Правонарушителю грозило наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Мужчина долг погасил и был освобожден от уголовной ответственности.

Ранее в Кировском районном суде Новосибирска решили заменить злостному неплательщику алиментов Сергею Наливайко полгода исправительных работ на два месяца лишения свободы.

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АлиментыУголовное делоПриставыДолг
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