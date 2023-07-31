Новосибирец попал под уголовное дело из-за огромного долга по алиментам

Новосибирец, чтобы прекратить уголовное преследование, выплатил почти 300 тысяч рублей долга по алиментам. 33-летний мужчина должен был деньги на содержание своей 10-летней дочери.



— После безуспешных требований судебных приставов оплатить долг мужчину сначала привлекли к административной ответственности, а позже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Правонарушителю грозило наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.