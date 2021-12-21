Сибиряк отказался платить алименты и работать — его отправили в колонию

В Кировском районном суде Новосибирска решили заменить злостному неплательщику алиментов Сергею Наливайко полгода исправительных работ на два месяца лишения свободы.



По информации суда, 11 октября подсудимому назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства за злостную неуплату алиментов. После этого мужчине неоднократно выдавались направления для трудоустройства и исполнения назначенных работ.

Однако Наливайко, несмотря на предупреждения, на путь исправления не встал. В декабре он все-таки прибыл на место работы, причем в состоянии опьянения.

