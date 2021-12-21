Сибиряк отказался платить алименты и работать — его отправили в колонию

В Кировском районном суде Новосибирска решили заменить злостному неплательщику алиментов Сергею Наливайко полгода исправительных работ на два месяца лишения свободы.
По информации суда, 11 октября подсудимому назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства за злостную неуплату алиментов. После этого мужчине неоднократно выдавались направления для трудоустройства и исполнения назначенных работ.
Однако Наливайко, несмотря на предупреждения, на путь исправления не встал. В декабре он все-таки прибыл на место работы, причем в состоянии опьянения.
— Факт нахождения в состоянии опьянения им не отрицался. В дальнейшем Наливайко для трудоустройства в иную организацию по выданному направлению не явился, вплоть до судебного заседания, — говорится в материалах дела.
Начальник филиала Кировского района ФКУ УИИ ГУФСИН России внес представление о замене наказания неплательщику алиментов на более суровое, суд удовлетворил это требование. Наливайко предстоит отбыть
3 декабря НГС писал о том, как сибиряк отдал 800 тысяч долга по алиментам после того, как приставы забрали у него «УАЗ-Патриот». Мужчина сразу нашел деньги и лично передал их бывшей жене.