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Сибиряк отказался платить алименты и работать — его отправили в колонию

Мужчина пытался выйти на работу после первого решения суда, но пришел туда пьяным

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Исправительные работы мужчине назначили в октябре

Исправительные работы мужчине назначили в октябре

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В Кировском районном суде Новосибирска решили заменить злостному неплательщику алиментов Сергею Наливайко полгода исправительных работ на два месяца лишения свободы.

По информации суда, 11 октября подсудимому назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства за злостную неуплату алиментов. После этого мужчине неоднократно выдавались направления для трудоустройства и исполнения назначенных работ.

Однако Наливайко, несмотря на предупреждения, на путь исправления не встал. В декабре он все-таки прибыл на место работы, причем в состоянии опьянения.

— Факт нахождения в состоянии опьянения им не отрицался. В дальнейшем Наливайко для трудоустройства в иную организацию по выданному направлению не явился, вплоть до судебного заседания, — говорится в материалах дела.

Начальник филиала Кировского района ФКУ УИИ ГУФСИН России внес представление о замене наказания неплательщику алиментов на более суровое, суд удовлетворил это требование. Наливайко предстоит отбыть 2 месяца в колонии-поселении. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами по делу.

3 декабря НГС писал о том, как сибиряк отдал 800 тысяч долга по алиментам после того, как приставы забрали у него «УАЗ-Патриот». Мужчина сразу нашел деньги и лично передал их бывшей жене.

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