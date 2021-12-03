Сибиряк отдал 800 тысяч долга по алиментам после того, как приставы забрали у него «УАЗ Патриот»

Житель Новосибирска отдал 800 тысяч долга по алиментам после того, как приставы забрали у него автомобиль «УАЗ Патриот», сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.



40-летний мужчина выплачивает алименты на содержание своей 13-летней дочери с 2008 года. После того, как он накопил 800 тысяч рублей долга, на него завели административное дело по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».