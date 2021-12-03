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Сибиряк отдал 800 тысяч долга по алиментам после того, как приставы забрали у него «УАЗ Патриот»

Мужчина сразу нашел деньги и лично передал их бывшей жене

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Машину арестовали с целью дальнейшей продажи в счет уплаты долга

Машину арестовали с целью дальнейшей продажи в счет уплаты долга

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Житель Новосибирска отдал 800 тысяч долга по алиментам после того, как приставы забрали у него автомобиль «УАЗ Патриот», сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

40-летний мужчина выплачивает алименты на содержание своей 13-летней дочери с 2008 года. После того, как он накопил 800 тысяч рублей долга, на него завели административное дело по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Чтобы мотивировать отца погасить долг, судебные приставы арестовали его автомобиль с целью дальнейшей реализации. После ареста машины мужчина нашел деньги и лично передал их бывшей жене под расписку в отделении судебных приставов по Калининскому району Новосибирска. Он пообещал, что будет вовремя перечислять деньги на содержание дочери.

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