«Списывают долг с однофамильца»: 5 историй о проблемах и последствиях общения с судебными приставами

Общение с судебными приставами редко бывает приятным и беспроблемным. Мы уже рассказывали, как приставы забрали у новосибирца «Тойоту-Камри» и оставили его с прежними долгами (да, так тоже бывает). Или вот еще история — сибирячка 13 лет пыталась заставить бывшего мужа заплатить алименты, но приставы не смогли посчитать сумму долга. А однажды приставы навешали долги на журналиста НГС, арестовали счета после оплаты и перестали отвечать на звонки. Мы спросили читателей НГС об их опыте общения с судебными приставами. Почитайте 5 интересных коротких историй.
Всем плевать
— На эту тему можно говорить вечно. Могу предоставить десятки документов (отказы, нарушения, игнор, бездействие). У судебных приставов находится несколько исполнительных листов, должник клал на всех и вся. Ни исполнительного розыска, ни вручения требований, ничего. Ознакомиться с материалами исполнительного производства? Записывайся. Запись через месяц, приходишь, а тебе говорят: «Дела сейчас нет, вы напишите заявление, мы его найдем и вам позвоним».
Заявление написано, зарегистрировано, полный игнор. Записываешься к начальнику, приходишь в назначенное время, а начальник клал на тебя и этот прием. Такого же пристава отправляют поговорить, который ничего не знает, ни за что не отвечает.
Прокуратура только пересылкой жалоб занимается. Жалоба пришла? Да пусть тот же отдел и разбирается сам. По итогу исполнительное производство завершается по статье
Сам нашел виновника
— Когда-то давно попал в аварию — виновник по исполнительному листу оказался должен мне порядка 80 тысяч. Приставы молчат. Написал жалобу на бездействие — прислали отписку, что по прописке ходили и не нашли, на счетах ничего нет. Через несколько лет случайно в офисе слышу знакомую фамилию, спрашиваю у коллеги — оказывается, это тот самый виновник. Беру все его данные, иду к приставам. Говорю: вот его телефон, вот его место работы (в соседнем от приставов здании!). Так, видимо, до сих пор и нет времени у них сходить, — возмущается читатель под ником siroshka.
Спишут с однофамильца
— В отношении меня как-то возбудили исполнительное производство по неуплаченному административному штрафу. Только в постановлении была ошибка в фамилии. Сходил к приставу, показал, что всё оплатил. Пристав говорит, что хорошо, вынесу постановление об окончании. Я сказал, что там ошибка в фамилии, исправьте. Пристав — хм, а я уже требование в банк направил на списание с такой фамилией, не, не буду исправлять. Я подумал, что оно же всё равно вернуться должно из банка из-за ошибки. Но пристав сказал, что нет, спишут просто с моего почти однофамильца и всё, — поделился своей нелепой историей пользователь форума НГС под ником Змей Зелёный.
Всё сама
— Присудили ущерб здоровью в результате ДТП в 2016 году (меня сбили на пешеходном переходе, виновник был пьян). Передала дело в 2017 году приставам. Должник работал генеральным директором, был собственником организации, имел хоть старенькую, но машину (официально), а неофициально ездил на других машинах.
Я писала сама ходатайства приставам о наложении ареста на счета (официальную справку прикладывала из налоговой), просила зарплату удерживать (места работы были известны), просила найти супругу (имею право на долю, приобретенную в браке) и еще много ходатайств. Но ничего практически не делалось. Либо делалось с задержкой
В
Теперь подала в суд на бездействие приставов и возмещение вреда из-за их бездействия за счет государства. Суд из 14 пунктов признал только в одном бездействие приставов (что не искали наследство и не сделали замену стороны в исполнительном производстве), подала апелляцию, продолжение следует, — делится своим случаем читательница под ником barsinna88.
Невозможно дозвониться
— Как должнику, мне с ними комфортно, потому что они ничего не делают. Как взыскателю, мне с ними работать некомфортно, потому что они ничего не делают. По телефонам дозвониться невозможно, по любым, хоть тем, что официально заявлены в справочниках, хоть по тем, что в базе данных производств по персоналиям. Да, потенциально дозвониться можно только по прямым мобильным, если добудешь.
Попасть на прием — квест, но это норма — соберут очередь, вообще прекратят прием, сославшись на эпидобстановку. Уж, не говоря о том, что часы приема ограничены. Что они делают легко — накладывают запрет на регистрационные действия или арест на недвижимое имущество и автотранспорт, списывают долг со всех твоих счетов, причем в том числе и за счет кредитного лимита одновременно во всех банках.
Чтобы потом вернуть деньги, надо пройти квест под названием «попади на прием к приставу». Если нужно взыскать, а у должника нет оборота по расчетному счету, ты должен суметь сам найти его, доказать, что кэш проходит по должнику, привезти пристава в момент, когда кэш в кассе — только так это работает.
Когда-то давно, лет 15 назад, можно было дать пинка через их службу собственной безопасности, сейчас о такой опции я не знаю. В общем, милые люди, сидящие на попе ровно. Интересно, сколько на одного производств в работе? Не могу сказать ничего особо плохого, но и ничего особо хорошего — косная неповоротливая структура с демотивированным персоналом, — пишет пользователь форума НГС по имени Алексий.
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