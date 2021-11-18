«Списывают долг с однофамильца»: 5 историй о проблемах и последствиях общения с судебными приставами

Всем плевать



— На эту тему можно говорить вечно. Могу предоставить десятки документов (отказы, нарушения, игнор, бездействие). У судебных приставов находится несколько исполнительных листов, должник клал на всех и вся. Ни исполнительного розыска, ни вручения требований, ничего. Ознакомиться с материалами исполнительного производства? Записывайся. Запись через месяц, приходишь, а тебе говорят: «Дела сейчас нет, вы напишите заявление, мы его найдем и вам позвоним».

Заявление написано, зарегистрировано, полный игнор. Записываешься к начальнику, приходишь в назначенное время, а начальник клал на тебя и этот прием. Такого же пристава отправляют поговорить, который ничего не знает, ни за что не отвечает.