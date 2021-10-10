Стычки с автохамами. Читатели НГС делают замечания водителям — в ответ их посылают на 3 буквы и грозят наказать

В новом, 248-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: наши активные читатели продолжают борьбу с нарушителями, делают им замечания и присылают свои снимки. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Фото хама — таксиста, который перегородил пешеходную дорожку возле дома по проспекту Дзержинского, 10/1. На замечание ответил: а где здесь написано, что это пешеходная дорожка? Обещал найти меня через соцсети и создать неприятности, — жалуется Елена (фото выше).