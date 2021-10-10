Стычки с автохамами. Читатели НГС делают замечания водителям — в ответ их посылают на 3 буквы и грозят наказать

В новом, 248-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: наши активные читатели продолжают борьбу с нарушителями, делают им замечания и присылают свои снимки. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Фото хама — таксиста, который перегородил пешеходную дорожку возле дома по проспекту Дзержинского, 10/1. На замечание ответил: а где здесь написано, что это пешеходная дорожка? Обещал найти меня через соцсети и создать неприятности, — жалуется Елена (фото выше).
— Автохам на просьбу убрать авто с тротуара послал на три буквы, — пишет наш читатель.
— Толстого, 3, парковка на прекрасном зеленом газоне, где еще никто не стоял, — недовольны жители.
— Академгородок, Торговый центр. Наверное, купила права, — сообщают местные жители.
— Кирова, парковка на тротуаре, — уточняет читатель Лев.
— Парковка с комбонарушением на Потанинской, недалеко от Красного проспекта. На постоянной основе или разово — неизвестно, — рассказывают очевидцы.
Красивый осенний газон.
— У нас своя атмосфера, — пишет читатель Иван.
— Парковка у больницы пустая, но всё равно на травке стоять лучше, — говорят очевидцы.
— Заехал на территорию школы на авто и устроил курилку при детях, — недоволен Владимир.