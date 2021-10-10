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Стычки с автохамами. Читатели НГС делают замечания водителям — в ответ их посылают на 3 буквы и грозят наказать

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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Такси напротив дорожки

Такси напротив дорожки

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В новом, 248-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: наши активные читатели продолжают борьбу с нарушителями, делают им замечания и присылают свои снимки. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Фото хама — таксиста, который перегородил пешеходную дорожку возле дома по проспекту Дзержинского, 10/1. На замечание ответил: а где здесь написано, что это пешеходная дорожка? Обещал найти меня через соцсети и создать неприятности, — жалуется Елена (фото выше).

«Камри» перегородила читателю путь

«Камри» перегородила читателю путь

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— Автохам на просьбу убрать авто с тротуара послал на три буквы, — пишет наш читатель.

Газон еще не тронут

Газон еще не тронут

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— Толстого, 3, парковка на прекрасном зеленом газоне, где еще никто не стоял, — недовольны жители.

А тут уже порядком вытоптали

А тут уже порядком вытоптали

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— Академгородок, Торговый центр. Наверное, купила права, — сообщают местные жители.

Стоянка машин на тротуаре

Стоянка машин на тротуаре

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— Кирова, парковка на тротуаре, — уточняет читатель Лев.

И на тротуар, и на газон

И на тротуар, и на газон

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— Парковка с комбонарушением на Потанинской, недалеко от Красного проспекта. На постоянной основе или разово — неизвестно, — рассказывают очевидцы.

Стоянка на траве

Стоянка на траве

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Красивый осенний газон.

Заехали на тротуар

Заехали на тротуар

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— У нас своя атмосфера, — пишет читатель Иван.

Один в большом зеленом поле

Один в большом зеленом поле

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— Парковка у больницы пустая, но всё равно на травке стоять лучше, — говорят очевидцы.

Пробрался на территорию школы

Пробрался на территорию школы

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— Заехал на территорию школы на авто и устроил курилку при детях, — недоволен Владимир.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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