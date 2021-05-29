«Я не хотела к нему лезть, я его жалела». Честная колонка сибирячки о том, как добиться алиментов

Сибирячке не смогли посчитать задолженность по алиментам
В 2020 году в Новосибирской области на исполнении у судебных приставов было более
Я развелась с мужем в 2005 году, на алименты подала в 2008 году, у меня есть решение суда. Он обязан выплачивать 1/4 зарплаты в счет обеспечения алиментов. В месяц это выходило около 14 тысяч рублей. Я принесла исполнительный лист в Октябрьское отделение приставов, и дальше ничего не произошло. Никаких разыскных мероприятий, выездов, арестов — ничего не было. Не было возбуждено административное, уголовное дело, ничего.
За все 16 лет он заплатил порядка 60 тысяч. В начале, может, в первый год приносил, я давала ему расписки, у приставов всё это есть. Начиная с 2010 года он с ребенком не общается, денег не дает, а в последнее время начал еще ему угрожать, говорить, чтобы он сменил фамилию, материть.
Из-за этих угроз и невыплаты алиментов я решила лишить его родительских прав. Но я не могу даже принести документы в суд, потому что приставы не выдают мне корректные данные по задолженности. Приставов постоянно меняют, мне не дают ознакомиться с материалами.
Когда я начала готовиться к суду, я обратилась к приставам, чтобы получить данные о задолженности. Мне выдали два исполнительных листа, о задолженности только с 2015 года: в 534 тысячи рублей и в 757 тысяч. Тогда пристав сказала, что это грубые расчеты, на скорую руку. Чтобы были основания для лишения, надо прийти снова, чтобы всё пересчитали точно. Ведь на самом деле, если считать с 2008 года, по 14 тысяч в месяц, выйдет больше чем
Почему посчитали только с
За 2 недели я к ним сходила 4 раза, была у начальника, у заместителя, он обещал мне рассчитать данные к понедельнику. Когда я пришла, мне сказали, что меня передали к другому приставу, он всё рассчитает и скинет мне на WhatsApp. По WhatsApp мне скинули постановление о том, что задолженность у мужа есть только за последний месяц —
Я сразу отправила 2 предыдущих постановления — о задолженностях в 534 тысячи и 757 тысяч, но мне ничего не ответили (копии этих постановлений есть в распоряжении НГС). Это же смешно, как с 2008 года он может быть должен 14 тысяч?
Я дважды обращалась в прокуратуру, после этого приставы вызвали бывшего мужа на беседу, и на этом снова всё закончилось.
Самое серьезное основание для лишения родительских прав — невыплата алиментов. Почему я и пытаюсь добиться, чтобы приставы посчитали мне хотя бы корректную задолженность, но это невозможно, как биться в закрытые двери. Они как будто даже не знают законов. Мне говорят, что, если я его сейчас лишу прав, он мне не будет должен. Но лишение родительских прав не является основанием для невыплаты алиментов! Говорю им: «Почему вы его не привлекаете к уголовной ответственности?» Они говорят, что ничего не могут сделать. А у меня юридическое образование, и я знаю, что они могут и закрыть его на 15 суток, и к работам привлечь.
Согласно ст. 157 УК РФ, неуплата родителем алиментов без уважительных причин наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
У него есть дом, доля в квартире, он там прописан, они даже ни разу не приезжали туда. В рамках исполнительного производства он уже переоформил на свою маму дом, две машины продал. Как он это сделал, если у него должны быть обременительные меры? На беседу к приставам он приехал на машине, понимаете? И ничего.
Необязательно арестовывать имущество, можно наложить запрет на регистрацию, может, у него возникло бы желание заплатить?
Запрет на регистрационные действия — эта мера дает судебным приставам-исполнителям возможность наложить ограничения на совершение регистрационных действий как с движимым, так и с недвижимым имуществом в ГАИ или Росреестре. Это значит, что должник не сможет продать имущество, пока полностью не рассчитается с задолженностью.
Я буду обращаться в суд по ненадлежащему исполнению производства. Других вариантов нет, потому что это невозможно. Я пыталась по-хорошему: ходила, предоставляла сведения, просила. Как будто я у них эти деньги вымогаю. Мне говорят, по суду всё взыскать не получится, «вы же знаете, как с государством бодаться», а у меня вариантов больше нет.
Когда ребенок был маленький, он давал какие-то деньги, но потом вообще никакой помощи, вещей, общения. Для нас этого человека нет. У меня есть возможность содержать детей, и я не хотела к нему лезть, я его жалела, честно скажу. Но когда он стал ребенку угрожать... Сейчас я хочу пожалеть себя.
Что еще почитать о работе судебных приставов?
Приставы навешали долги на журналиста НГС, арестовали счета после оплаты и перестали отвечать на звонки. Колонка о том, как абсурдно устроена работа судебных приставов.
Мать-одиночка из Новосибирска потеряла работу. Приставы выставили ее единственное жилье на торги.
Приставы по ошибке списали 90 тысяч с карты новосибирца, признали это и тут же повесили еще 85 тысяч.
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