«Я не хотела к нему лезть, я его жалела». Честная колонка сибирячки о том, как добиться алиментов

Я развелась с мужем в 2005 году, на алименты подала в 2008 году, у меня есть решение суда. Он обязан выплачивать 1/4 зарплаты в счет обеспечения алиментов. В месяц это выходило около 14 тысяч рублей. Я принесла исполнительный лист в Октябрьское отделение приставов, и дальше ничего не произошло. Никаких разыскных мероприятий, выездов, арестов — ничего не было. Не было возбуждено административное, уголовное дело, ничего.

За все 16 лет он заплатил порядка 60 тысяч. В начале, может, в первый год приносил, я давала ему расписки, у приставов всё это есть. Начиная с 2010 года он с ребенком не общается, денег не дает, а в последнее время начал еще ему угрожать, говорить, чтобы он сменил фамилию, материть.

Из-за этих угроз и невыплаты алиментов я решила лишить его родительских прав. Но я не могу даже принести документы в суд, потому что приставы не выдают мне корректные данные по задолженности. Приставов постоянно меняют, мне не дают ознакомиться с материалами.