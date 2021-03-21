Как приставы навешали долги на журналиста НГС, арестовали счета после оплаты и перестали отвечать на звонки

Приставы арестовали счета журналиста НГС после оплаты долга
Как оказалось, нельзя быть застрахованным от судебной задолженности и, к сожалению, от абсурда тоже. Правда, если раньше я встречала его в любимых произведениях Франца Кафки, то теперь он ворвался в мою жизнь — преимущественно через «Госуслуги» и отдел судебных приставов по Железнодорожному району. Но обо всем по порядку.
Не будем вдаваться в детали дела, но согласно судебному решению я должна была оплатить две задолженности — 5000 рублей и
Когда я открыла это уведомление, то увидела очень подробную информацию: по какому исполнительному производству эта задолженность,
Единственным не очень приятным моментом стала комиссия 50 рублей, потому что в моем понимании при оплате через «Госуслуги» ее быть не должно. Но, чтобы скорее забыть об этом, разбираться, как платить без комиссии, я не стала.
Не моя задолженность
Каково же было мое удивление, когда через какое-то время я увидела новое уведомление от «Госуслуг» о том, что пристав выставил мне еще одну задолженность в размере
Я звонила каждый день по указанному на портале «Госуслуги» номеру, мне помогали юристы, но все было безрезультатно. Я искала в интернете десятки других телефонов, которые относятся к Железнодорожному отделу судебных приставов, и трижды очень обрадовалась, услышав, что трубку взяли.
Первый раз я попала действительно в этот отдел, но к другому человеку и попросила работающий номер телефона ее коллеги. Мне его дали, но по нему трубку тоже никто до сих пор не берет, хоть гудки раздаются обычные. Второй раз я попала в Железнодорожный, но суд, хотя на разных сайтах был указан этот номер как телефон приставов. В третий раз трубку взяли, но это оказались приставы по Ордынскому району. Добрый человек подсказал мне номер, по которому я должна была дозвониться его новосибирским коллегам, но этого так и не произошло. Несколько раз я даже пробовала дозвониться в приемную главного судебного пристава Новосибирской области, но результат был таким же. Именно тогда я впервые поняла, что, как герои Кафки, застряла внутри этого абсурда с мифическими приставами, которым невозможно дозвониться.
Но ошибки приставов, с которыми я столкнулась, на этом не закончились, потому что в какой-то день к этим лишним 5 тысячам мне добавили еще большую сумму долга — повесили на меня
На «Госуслугах» я нашла еще одну фразу, вселяющую небольшую надежду: «Что делать, если вы не согласны с задолженностью?» Но когда ты на нее нажимаешь с телефона, тебе пишут: «Данный раздел справки не доступен в мобильном приложении». Понятно, спасибо.
Прийти и попасть к приставу лично тоже не вышло, поэтому в итоге юристы помогли мне сбросить бумажную версию заявления в ящик отдела. И только после этого мне исправили сумму задолженности с
Арестованные после платежа счета
1 марта — я даже запомнила дату, чего обычно не делаю — я оплатила последнюю задолженность (так же, как и в прошлый раз, через «Госуслуги») и обрадовалась, что вся эта история в моей жизни закончилась. Но на следующий день после оплаты задолженностей мои счета арестовали! То есть какие-то люди могут не платить алименты, спокойно жить с большими долгами, а меня вот так сразу решили наказать, да еще и несмотря на оплату?! Такого даже Кафке не снилось!
Мне очень повезло, что все это произошло после того, как у меня прошел платеж по ипотеке, а если бы он был в дни, когда мои счета были арестованы? Я бы просрочила платежи или вынуждена была бы идти в банк и со всем этим разбираться. И до этого я успела выкупить необходимые лекарства в аптеке, а если бы нет?! Злости у меня было бы в тысячи раз больше!
Причем они арестовали такие счета, о которых я даже и не помнила. Открытые в разных банках когда-то давно, даже на предыдущих рабочих местах. На почте у меня было около 10 писем, говорящих об аресте счета.
Кроме того, с меня еще сняли деньги, но логики этого снятия я не поняла. На одном из счетов оставались 1040 рублей — их не тронули. Но с других счетов этого же банка сняли сначала
Схема действий была такой же, как и в прошлый раз, но вот только на кинутое в ящик заявление быстро не реагировали, а мне хотелось жить и знать, что даже если у меня нет денег на карте до зарплаты, то хотя бы есть теоретическая возможность ей пользоваться. Я в очередной раз звонила куда только можно, юристы посоветовали мне номер, по которому как раз принимают обращения и по которому им однажды ответили. Но у меня быстро дозвониться не вышло, поэтому я решила обзванивать снова любые номера нужного мне отдела приставов, которые найду на еще большем количестве сайтов в интернете.
— Вы же слышали, что это суд, по этому телефону приставов нет.
— Но этот номер указан как номер приставов.
— Я знаю: я уже год каждый день говорю, что приставов здесь нет. Желаю удачи дозвониться по тем телефонам.
— Вы не подскажете, как? Там на протяжении месяца либо нет гудков, либо занято, либо никто не берет.
— Ну как, набирайте. Я чем вам помогу? Схожу туда за 2 километра и возьму трубку там?
Мне стало так жаль этого человека, потому что ему год приходится участвовать в подобных разговорах. Если нас читает кто-то, кто способен разобраться в ситуации, то спасите этого человека от ненужных звонков. А еще в ту минуту мне показалось, что озвученный этим мужчиной вариант сходить за 2 километра и взять трубку там подействовал бы быстрее, чем приставам дозвонилась бы я.
Но я не сдавалась. И — о чудо! — мне ответил какой-то мужчина: «Железнодорожный отдел судебных приставов». Он сначала проверил, правильно ли я называю всю информацию о себе и о деле. Узнал, что заявление и квитанция об оплате лежат у них в ящике отделения, и хотел меня заверить, что все будет в порядке. Но, видимо, я так слезно просила его помочь решить все быстрее и отправить квитанцию еще и по электронной почте, что он решил мне помочь и попросил перезвонить минут через 15.
Я, конечно, боялась, что трубку больше никто никогда не возьмет, но все же поверила ему. И он мне помог. Я спросила, как зовут этого прекрасного человека, но мой спаситель решил остаться неизвестным (еще раз спасибо Вам!). Арест с моих счетов благодаря его помощи сняли.
Непобедимые «Госуслуги» и приставы
Правда, история не заканчивается до сих пор, потому что на мне так и висит долг в 9040 рублей. Наверное, с момента оплаты скоро и месяц пролетит. В итоге я пару раз смогла дозвониться по телефону, который работает как горячая линия. Мне сказали, что срок рассмотрения заявления до 30 дней. Еще в разговорах упоминали, что не отвечают за «Госуслуги», что это не их сайт, и неоднократно спрашивали меня, на какие реквизиты я переводила деньги.
Я не поленилась и все же зашла с компьютера на «Госуслуги», чтобы попробовать разобраться в ситуации там. Поддержка этого сайта, напротив, уверяет, что не они выставляют или убирают задолженности — это делают приставы вручную в течение скольких-то там дней, которые давно прошли. В общем, крайнего не найти, и пока я еще живу с задолженностью, которой по-настоящему у меня нет, по-прежнему люблю красный и все еще пугаюсь его агрессивности на «Госуслугах».
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