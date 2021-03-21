Как приставы навешали долги на журналиста НГС, арестовали счета после оплаты и перестали отвечать на звонки

— Вы же слышали, что это суд, по этому телефону приставов нет.



— Но этот номер указан как номер приставов.



— Я знаю: я уже год каждый день говорю, что приставов здесь нет. Желаю удачи дозвониться по тем телефонам.



— Вы не подскажете, как? Там на протяжении месяца либо нет гудков, либо занято, либо никто не берет.



— Ну как, набирайте. Я чем вам помогу? Схожу туда за 2 километра и возьму трубку там?



Мне стало так жаль этого человека, потому что ему год приходится участвовать в подобных разговорах. Если нас читает кто-то, кто способен разобраться в ситуации, то спасите этого человека от ненужных звонков. А еще в ту минуту мне показалось, что озвученный этим мужчиной вариант сходить за 2 километра и взять трубку там подействовал бы быстрее, чем приставам дозвонилась бы я.



Но я не сдавалась. И — о чудо! — мне ответил какой-то мужчина: «Железнодорожный отдел судебных приставов». Он сначала проверил, правильно ли я называю всю информацию о себе и о деле. Узнал, что заявление и квитанция об оплате лежат у них в ящике отделения, и хотел меня заверить, что все будет в порядке. Но, видимо, я так слезно просила его помочь решить все быстрее и отправить квитанцию еще и по электронной почте, что он решил мне помочь и попросил перезвонить минут через 15.

Я, конечно, боялась, что трубку больше никто никогда не возьмет, но все же поверила ему. И он мне помог. Я спросила, как зовут этого прекрасного человека, но мой спаситель решил остаться неизвестным (еще раз спасибо Вам!). Арест с моих счетов благодаря его помощи сняли.



Непобедимые «Госуслуги» и приставы



Правда, история не заканчивается до сих пор, потому что на мне так и висит долг в 9040 рублей. Наверное, с момента оплаты скоро и месяц пролетит. В итоге я пару раз смогла дозвониться по телефону, который работает как горячая линия. Мне сказали, что срок рассмотрения заявления до 30 дней. Еще в разговорах упоминали, что не отвечают за «Госуслуги», что это не их сайт, и неоднократно спрашивали меня, на какие реквизиты я переводила деньги.



Я не поленилась и все же зашла с компьютера на «Госуслуги», чтобы попробовать разобраться в ситуации там. Поддержка этого сайта, напротив, уверяет, что не они выставляют или убирают задолженности — это делают приставы вручную в течение скольких-то там дней, которые давно прошли. В общем, крайнего не найти, и пока я еще живу с задолженностью, которой по-настоящему у меня нет, по-прежнему люблю красный и все еще пугаюсь его агрессивности на «Госуслугах».

