Солярий в библиотеке и царство ковров. Посмотрите, как живут в самых заметных домах центра Новосибирска

В Новосибирске продают квартиру с персональным солярием в библиотеке
Почти у каждого новосибирца в своем личном списке предпочтений найдется пара-тройка примечательных жилых домов, в которых бы он хотел жить. Кому-то ближе сталинский ампир с колоннами, лепниной и аккуратными балкончиками, кто-то в восторге от современных высоток с необычной планировкой. В этой подборке мы решили изучить самые известные жилые дома центра Новосибирска (и памятники архитектуры с историей, и интересные новостройки), мимо которых вы проходили не раз, а может быть, даже останавливались и фотографировали их на память. Как выглядит жилье в таких популярных домах — от золотых стен и диванов до скромных «бабушкиных» квартир с коврами и сервантами.
Квартира с круглым холлом в «болгарском доме» за
Бело-зеленый дом на площади Ленина называется «болгарским», потому что строил его трест «Болгарстрой» по заказу Новосибирского завода химконцентратов. Внутри, впрочем, ничего не напоминает об этом историческом факте — квартиры в нем продаются за 110–
Вот одна из продающихся —
— В квартире выполнен дизайнерский ремонт, продуманный до мелочей. Использованы материалы итальянских производителей. Окна квартиры — на две стороны: спальни — во двор, гостиная и кабинет — на площадь Ленина, — пишет продавец в объявлении.
Вообще в «болгарском доме» сейчас выставлены на продажу несколько квартир (в отличие от того же стоквартирного дома, в котором нет свободных для продажи квартир), это жилье — одно из самых дорогих. Четырешка на втором этаже продается с 1 октября и пока не потеряла в цене.
Классика в доме, известном своим бомбоубежищем.
7,3 миллиона, и она ваша
Вариант поскромнее (это мы про цену) — в «доме под строкой» на Красном проспекте, 30. Этот дом был построен в 1957 году и получил такое название из-за бегущей строки на крыше дома. Но примечательно это здание еще и благодаря бомбоубежищу.
— Строился дом для проживания сотрудников оборонного предприятия НИИ-39, что находится через дорогу. Поэтому подземных коммуникаций там хватает, и котлован для этого дома был вырыт еще до войны и долгие годы был огорожен забором. Из-за формы дома у него есть также прозвище «кишка». Вместе с соседними домами НКВД он имеет большой и запутанный внутренний двор, в котором находится разветвленное бомбоубежище времен холодной войны. Часть были в 1990-е годы сданы в аренду коммерческим структурам, а часть поддерживается в рабочем состоянии, — рассказывал НГС краевед Константин Голодяев.
«Двушка» на восьмом этаже в «доме под строкой» — не самая дорогая из тех, которые продаются в этом здании сейчас, но точно самая эффектная. Смотрим на нее.
«Двушку» продают с 21 октября, и раньше она стоила дороже на
Солярий в пятикомнатной квартире за мэрией (30 миллионов)
Еще один престижный вариант — дом за мэрией на улице Серебренниковской. Именно здесь продается двухуровневая квартира за 30 миллионов рублей — самая дорогая в этом доме и, пожалуй, самая удивительная. На 300 метрах расположились и комната отдыха с бильярдом и камином, и сауна, и несколько спален, и даже солярий — в комнате с фотообоями под библиотеку. Кстати, впечатляющий вид на купол Оперного театра тоже прилагается.
Объявление о продаже авангардной двухуровневой квартиры (8 и 9 этажи) появилось 12 октября, хотя, по наблюдениям корреспондента НГС, жилье продается больше года. Цена за последний месяц не менялась.
Очень много золота в доме-«бэтмене» (за 55 миллионов)
Да, об этой невероятно роскошной квартире мы уже писали, но было бы неправильным вновь ее не упомянуть, тем более что расположено жилье в одном из одиозных зданий в Новосибирске — доме-«бэтмене» на Коммунистической, 80. Это одно из самых высоких зданий города с характерными башенками, одну из которых занимает ФСБ.
Впервые двухуровневую квартиру выставили на продажу в январе этого года за 80 миллионов рублей. Спустя 9 месяцев квартира по-прежнему продается, правда, цена серьезно упала — 55 миллионов вместо 80.
Продавец уверенно называет квартиру одной из лучших в Новосибирске и тут же добавляет: мебель в кабинете, кресло золотое, картина на лестнице, буфет-комод, круглое зеркало и торшеры-подставки не входят в стоимость квартиры.
Квартира с коврами в доме Облплана за скромные
6,9 миллиона
И для контраста: в розовом домике на Красном проспекте, 56 продается жилье, явно требующее заботливой руки. Тем более, дом сам по себе уникален. Его фасад напоминает каретную обивку, а само здание, как говорят старожилы, частично строили пленные немцы (хотя легенда о заграничных строителях в Новосибирске довольно расхожая). По плану он должен был стать частью академического квартала, в нем жили профессора и академики, и им даже полагались дополнительные 20 квадратных метров на личные библиотеки.
Библиотеки в продающейся квартире нет, зато есть высокие потолки, много винтажа и даже по виду раритетная машинка «Зингер».
Объявление о продаже жилья появилось 11 октября, тогда квартира стоила на
Недавно мы заглядывали в необычные и стильные квартиры в сталинках. Посмотрите, как обставляют дома с историей.