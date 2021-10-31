Солярий в библиотеке и царство ковров. Посмотрите, как живут в самых заметных домах центра Новосибирска

Вариант поскромнее (это мы про цену) — в «доме под строкой» на Красном проспекте, 30. Этот дом был построен в 1957 году и получил такое название из-за бегущей строки на крыше дома. Но примечательно это здание еще и благодаря бомбоубежищу.

— Строился дом для проживания сотрудников оборонного предприятия НИИ-39, что находится через дорогу. Поэтому подземных коммуникаций там хватает, и котлован для этого дома был вырыт еще до войны и долгие годы был огорожен забором. Из-за формы дома у него есть также прозвище «кишка». Вместе с соседними домами НКВД он имеет большой и запутанный внутренний двор, в котором находится разветвленное бомбоубежище времен холодной войны. Часть были в 1990-е годы сданы в аренду коммерческим структурам, а часть поддерживается в рабочем состоянии, — рассказывал НГС краевед Константин Голодяев.