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Солярий в библиотеке и царство ковров. Посмотрите, как живут в самых заметных домах центра Новосибирска

Фасады этих зданий вы часто видели, гуляя по центру или спеша на работу. Самое время заглянуть вовнутрь

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Мы посмотрели, как выглядят квартиры в известных домах центра города: здесь есть и убитое «бабушкино» жилье в домах-памятниках, и навороченные пентхаусы в элитных новостройках

Мы посмотрели, как выглядят квартиры в известных домах центра города: здесь есть и убитое «бабушкино» жилье в домах-памятниках, и навороченные пентхаусы в элитных новостройках

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В Новосибирске продают квартиру с персональным солярием в библиотеке

Почти у каждого новосибирца в своем личном списке предпочтений найдется пара-тройка примечательных жилых домов, в которых бы он хотел жить. Кому-то ближе сталинский ампир с колоннами, лепниной и аккуратными балкончиками, кто-то в восторге от современных высоток с необычной планировкой. В этой подборке мы решили изучить самые известные жилые дома центра Новосибирска (и памятники архитектуры с историей, и интересные новостройки), мимо которых вы проходили не раз, а может быть, даже останавливались и фотографировали их на память. Как выглядит жилье в таких популярных домах — от золотых стен и диванов до скромных «бабушкиных» квартир с коврами и сервантами.

Квартира с круглым холлом в «болгарском доме» за 20,5 миллионов


Бело-зеленый дом на площади Ленина называется «болгарским», потому что строил его трест «Болгарстрой» по заказу Новосибирского завода химконцентратов. Внутри, впрочем, ничего не напоминает об этом историческом факте — квартиры в нем продаются за 110–140 тысяч рублей за квадратный метр.

Восьмиэтажный дом, выходящий окнами на шумную Вокзальную магистраль, был построен в 2001 году

Восьмиэтажный дом, выходящий окнами на шумную Вокзальную магистраль, был построен в 2001 году

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Вот одна из продающихся — 4-комнатная квартира с фотообоями, классическими интерьерами и необычным круглым холлом.

— В квартире выполнен дизайнерский ремонт, продуманный до мелочей. Использованы материалы итальянских производителей. Окна квартиры — на две стороны: спальни — во двор, гостиная и кабинет — на площадь Ленина, — пишет продавец в объявлении.

В <nobr class="_">147-метровой</nobr> квартире на улице Орджоникидзе из необычного — вот такой круглый холл

В 147-метровой квартире на улице Орджоникидзе из необычного — вот такой круглый холл

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Владельцы роскошной квартиры явно предпочитают классику. Но и фотообоям место тоже нашлось

Владельцы роскошной квартиры явно предпочитают классику. Но и фотообоям место тоже нашлось

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В квартире есть несколько спален

В квартире есть несколько спален

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А ванная комната удивляет своими размерами

А ванная комната удивляет своими размерами

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Вообще в «болгарском доме» сейчас выставлены на продажу несколько квартир (в отличие от того же стоквартирного дома, в котором нет свободных для продажи квартир), это жилье — одно из самых дорогих. Четырешка на втором этаже продается с 1 октября и пока не потеряла в цене.

Классика в доме, известном своим бомбоубежищем. 7,3 миллиона, и она ваша

Вариант поскромнее (это мы про цену) — в «доме под строкой» на Красном проспекте, 30. Этот дом был построен в 1957 году и получил такое название из-за бегущей строки на крыше дома. Но примечательно это здание еще и благодаря бомбоубежищу.

— Строился дом для проживания сотрудников оборонного предприятия НИИ-39, что находится через дорогу. Поэтому подземных коммуникаций там хватает, и котлован для этого дома был вырыт еще до войны и долгие годы был огорожен забором. Из-за формы дома у него есть также прозвище «кишка». Вместе с соседними домами НКВД он имеет большой и запутанный внутренний двор, в котором находится разветвленное бомбоубежище времен холодной войны. Часть были в 1990-е годы сданы в аренду коммерческим структурам, а часть поддерживается в рабочем состоянии, — рассказывал НГС краевед Константин Голодяев.

Квартиры в <nobr class="_">64-летнем</nobr> доме-памятнике считаются престижными: вид на Оперный, Коммунальный мост и Красный проспект

Квартиры в 64-летнем доме-памятнике считаются престижными: вид на Оперный, Коммунальный мост и Красный проспект

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Правда, вид на внутренний двор выглядит далеко не так престижно

Правда, вид на внутренний двор выглядит далеко не так престижно

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«Двушка» на восьмом этаже в «доме под строкой» — не самая дорогая из тех, которые продаются в этом здании сейчас, но точно самая эффектная. Смотрим на нее.

Основной цвет, который выбрали владельцы жилья для интерьеров, — черный

Основной цвет, который выбрали владельцы жилья для интерьеров, — черный

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Причем он встречается даже в ванной комнате

Причем он встречается даже в ванной комнате

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Наверняка, кухня кому-то может показаться мрачной (обратите внимание на фарфорового лебедя на полке)

Наверняка, кухня кому-то может показаться мрачной (обратите внимание на фарфорового лебедя на полке)

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Кстати, из кухни можно выйти на балкон. Окна тут выходят на центр города, а не на странноватый двор

Кстати, из кухни можно выйти на балкон. Окна тут выходят на центр города, а не на странноватый двор

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«Двушку» продают с 21 октября, и раньше она стоила дороже на 70 тысяч рублей.

Солярий в пятикомнатной квартире за мэрией (30 миллионов)

Еще один престижный вариант — дом за мэрией на улице Серебренниковской. Именно здесь продается двухуровневая квартира за 30 миллионов рублей — самая дорогая в этом доме и, пожалуй, самая удивительная. На 300 метрах расположились и комната отдыха с бильярдом и камином, и сауна, и несколько спален, и даже солярий — в комнате с фотообоями под библиотеку. Кстати, впечатляющий вид на купол Оперного театра тоже прилагается.

Удобно, если владельцы жилья на Серебренниковской, работают в мэрии. Завернул за угол — и вот ты уже на работе

Удобно, если владельцы жилья на Серебренниковской, работают в мэрии. Завернул за угол — и вот ты уже на работе

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«Дом, олицетворяющий комфорт и статус, гарантирующий безопасность своим хозяевам. Архитектурная уникальность, бытовая многофункциональность, интересное исполнение. Дом строился для работников Оперного театра», — пишет продавец жилья

«Дом, олицетворяющий комфорт и статус, гарантирующий безопасность своим хозяевам. Архитектурная уникальность, бытовая многофункциональность, интересное исполнение. Дом строился для работников Оперного театра», — пишет продавец жилья

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А вот про какое интересное исполнение говорил продавец в описании к квартире. Так выглядит зал на первом этаже

А вот про какое интересное исполнение говорил продавец в описании к квартире. Так выглядит зал на первом этаже

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Есть и отдельная комната отдыха

Есть и отдельная комната отдыха

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Но внимание привлекает эта комната, о назначении которой остается только догадываться. Устройство справа — горизонтальный солярий

Но внимание привлекает эта комната, о назначении которой остается только догадываться. Устройство справа — горизонтальный солярий

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Объявление о продаже авангардной двухуровневой квартиры (8 и 9 этажи) появилось 12 октября, хотя, по наблюдениям корреспондента НГС, жилье продается больше года. Цена за последний месяц не менялась.

Очень много золота в доме-«бэтмене» (за 55 миллионов)

Да, об этой невероятно роскошной квартире мы уже писали, но было бы неправильным вновь ее не упомянуть, тем более что расположено жилье в одном из одиозных зданий в Новосибирске — доме-«бэтмене» на Коммунистической, 80. Это одно из самых высоких зданий города с характерными башенками, одну из которых занимает ФСБ.

Впервые двухуровневую квартиру выставили на продажу в январе этого года за 80 миллионов рублей. Спустя 9 месяцев квартира по-прежнему продается, правда, цена серьезно упала — 55 миллионов вместо 80.

Одну из башенок дома когда-то отдали ФСБ, другую — «Мегафону»

Одну из башенок дома когда-то отдали ФСБ, другую — «Мегафону»

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Обстановка в квартире пышная, можно сказать, торжественная

Обстановка в квартире пышная, можно сказать, торжественная

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Есть и место авангардным решениям (только взгляните на это кресло-бутон!)

Есть и место авангардным решениям (только взгляните на это кресло-бутон!)

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Позолоты и блеска в квартире так много, что они встречаются и в украшениях стен, и в текстиле...

Позолоты и блеска в квартире так много, что они встречаются и в украшениях стен, и в текстиле...

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...и даже в туалете

...и даже в туалете

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Кухня, впрочем, сияет белизной

Кухня, впрочем, сияет белизной

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Продавец уверенно называет квартиру одной из лучших в Новосибирске и тут же добавляет: мебель в кабинете, кресло золотое, картина на лестнице, буфет-комод, круглое зеркало и торшеры-подставки не входят в стоимость квартиры.

Квартира с коврами в доме Облплана за скромные 6,9 миллиона

И для контраста: в розовом домике на Красном проспекте, 56 продается жилье, явно требующее заботливой руки. Тем более, дом сам по себе уникален. Его фасад напоминает каретную обивку, а само здание, как говорят старожилы, частично строили пленные немцы (хотя легенда о заграничных строителях в Новосибирске довольно расхожая). По плану он должен был стать частью академического квартала, в нем жили профессора и академики, и им даже полагались дополнительные 20 квадратных метров на личные библиотеки.

Библиотеки в продающейся квартире нет, зато есть высокие потолки, много винтажа и даже по виду раритетная машинка «Зингер».

Дому Облплана более 80 лет

Дому Облплана более 80 лет

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Кухня не очень большая, зато есть огромное окно

Кухня не очень большая, зато есть огромное окно

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А вот зал с характерными деревянными полами

А вот зал с характерными деревянными полами

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Не обошлось и без ковров

Не обошлось и без ковров

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Та самая уникальная швейная машинка

Та самая уникальная швейная машинка

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Квартира мало того, что расположена в доме-памятнике, так и сама выглядит как памятник ушедшей эпохе

Квартира мало того, что расположена в доме-памятнике, так и сама выглядит как памятник ушедшей эпохе

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Объявление о продаже жилья появилось 11 октября, тогда квартира стоила на 110 тысяч дороже.

Недавно мы заглядывали в необычные и стильные квартиры в сталинках. Посмотрите, как обставляют дома с историей.

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