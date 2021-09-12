Дедушкины шкафы и неон. Как живут в сталинках — заглядываем в уютные и необычные квартиры

В Новосибирске выбрали стильные квартиры-сталинки
Сталинка с видом на Красный проспект была характерной приметой Новосибирска 30–50-х годов и, конечно, атрибутом роскошной жизни. Заселиться в квартиру с историей и почувствовать себя партийным лидером или представителем научной интеллигенции можно и сейчас, если, конечно, у вас есть 10–12 миллионов рублей на покупку недвижимости. Мы нашли в базе N1 несколько таких вариантов — здесь есть высокие потолки, окна в ванных комнатах и вид на центральные аллеи города. Посмотрите и вы, как обставляют свои квартиры владельцы статусного жилья советской эпохи.
Тяжелые портьеры и кожаная мебель в 86-летней квартире за 9,9 миллионов
В семиэтажке в тихом центре располагается самый доступный по цене вариант этой подборки — трёшка с видом на улицу Урицкого. Сам дом был построен в 1935 году и, как говорит автор объявления, сейчас переживает капитальный ремонт.
В квартире есть современная кухня, совмещенная с гостиной, спальня, ванная комната с большим зеркалом в оправе, а также личный кабинет, глядя на фотографии которого отчетливо понимаешь, что находишься именно в сталинке — хозяевам удалось сохранить дух времени.
76-метровая квартира продается с середины августа и за это время лишь слегка упала в цене — с 10 млн до 9,99 млн рублей.
«Четырёшка» с перегородкой и видом на площадь Станиславского за 10,1 миллионов рублей
На левом берегу продаётся четырехкомнатная квартира в доме 1955 года постройки. Она появилась путем слияния двух квартир на одной площадке. Будущему покупателю жильё достанется вместе с перегородкой, отделяющей третий этаж от четвертого.
В квартире, если верить объявлению, есть видеонаблюдение, совмещенная гостиная с кухней, два санузла и даже отдельная комната для досуга. Правда, располагается в ней лишь стол для настольного тенниса.
Квартиру продают с июля, при этом она существенно выросла в цене — с 8,5 млн до 10,1 миллионов рублей.
Сталинка-лофт в доме на Советской за 10,7 миллионов
В конце Советской улицы, в доме с видом на железнодорожные пути продаётся лофт, в котором совсем ничего не напоминает о советском прошлом, разве что высокие трехметровые потолки.
Трёхкомнатная квартира имеет площадь 75 квадратных метров и располагается на третьем этаже пятиэтажки, которая была построена 63 года назад. В квартире минималистичная обстановка, а для стен использован серый цвет и декоративная кирпичная кладка.
Жильё, как пишет продавец, находится в срочной продаже. Со 2 сентября (а именно тогда было опубликовано объявление) квартира потеряла полмиллиона в цене и теперь стоит 10,7 миллионов рублей.
Трёшка за 12 миллионов рублей с неоновой подсветкой и фонтаном во дворе
В угловом доме на площади Калинина нашёлся самый дорогой объект из этого обзора — трехкомнатная квартира за 12 миллионов рублей. Она располагается в пятиэтажке 1957 года постройки, на третьем этаже.
Будущий покупатель получит жильё вместе с техникой и предметами интерьера, а их здесь хватает. Например, на кухне-гостиной установлена неоновая подсветка, в зале есть беговая дорожка, а в спальне — причудливые светильники и коллекция картин.
Жильё в этой сталинке продаётся с конца июня, и за это время не потеряло в цене — оно стоит 12 млн рублей.
В прошлом году мы показали, какое жильё продают в самых старых домах Новосибирска — от крошечных квартир-комнатушек до 90-летнего лофта.
А 6 лет назад мы устраивали прогулку по самым известным и шикарным домам в стиле сталинский ампир. Посмотрите, как выглядят квартиры там, где даже есть комната для прислуги.