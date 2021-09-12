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Дедушкины шкафы и неон. Как живут в сталинках — заглядываем в уютные и необычные квартиры

Где-то сохранили пышную обстановку того времени, где-то владельцы выбрали стиль посовременней

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Стоимость сталинок в нашем обзоре — от 9,99 до 12 миллионов рублей. Вид на Красный проспект и тихий центр прилагаются

Стоимость сталинок в нашем обзоре — от 9,99 до 12 миллионов рублей. Вид на Красный проспект и тихий центр прилагаются

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В Новосибирске выбрали стильные квартиры-сталинки

Сталинка с видом на Красный проспект была характерной приметой Новосибирска 30–50-х годов и, конечно, атрибутом роскошной жизни. Заселиться в квартиру с историей и почувствовать себя партийным лидером или представителем научной интеллигенции можно и сейчас, если, конечно, у вас есть 10–12 миллионов рублей на покупку недвижимости. Мы нашли в базе N1 несколько таких вариантов — здесь есть высокие потолки, окна в ванных комнатах и вид на центральные аллеи города. Посмотрите и вы, как обставляют свои квартиры владельцы статусного жилья советской эпохи.

Тяжелые портьеры и кожаная мебель в 86-летней квартире за 9,9 миллионов


В семиэтажке в тихом центре располагается самый доступный по цене вариант этой подборки — трёшка с видом на улицу Урицкого. Сам дом был построен в 1935 году и, как говорит автор объявления, сейчас переживает капитальный ремонт.

Из кухни можно сразу попасть в гостиную

Из кухни можно сразу попасть в гостиную

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Винтажные шкафы гостиной владельцы дома сочетают с современной обстановкой кухни

Винтажные шкафы гостиной владельцы дома сочетают с современной обстановкой кухни

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В ванной комнате пышная обстановка

В ванной комнате пышная обстановка

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В квартире есть современная кухня, совмещенная с гостиной, спальня, ванная комната с большим зеркалом в оправе, а также личный кабинет, глядя на фотографии которого отчетливо понимаешь, что находишься именно в сталинке — хозяевам удалось сохранить дух времени.

Кабинет в настоящей сталинке

Кабинет в настоящей сталинке

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Здесь же можно помузицировать

Здесь же можно помузицировать

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76-метровая квартира продается с середины августа и за это время лишь слегка упала в цене — с 10 млн до 9,99 млн рублей.

«Четырёшка» с перегородкой и видом на площадь Станиславского за 10,1 миллионов рублей


На левом берегу продаётся четырехкомнатная квартира в доме 1955 года постройки. Она появилась путем слияния двух квартир на одной площадке. Будущему покупателю жильё достанется вместе с перегородкой, отделяющей третий этаж от четвертого.

Нет, это ещё не квартира, а только подъезд

Нет, это ещё не квартира, а только подъезд

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Та самая секционная перегородка

Та самая секционная перегородка

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А это гостиная и обеденная зона

А это гостиная и обеденная зона

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Просторная спальня с видом на площадь Станиславского

Просторная спальня с видом на площадь Станиславского

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В квартире, если верить объявлению, есть видеонаблюдение, совмещенная гостиная с кухней, два санузла и даже отдельная комната для досуга. Правда, располагается в ней лишь стол для настольного тенниса.

А это, вероятно, комната отдыха

А это, вероятно, комната отдыха

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Есть и детская

Есть и детская

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Квартиру продают с июля, при этом она существенно выросла в цене — с 8,5 млн до 10,1 миллионов рублей.

Сталинка-лофт в доме на Советской за 10,7 миллионов


В конце Советской улицы, в доме с видом на железнодорожные пути продаётся лофт, в котором совсем ничего не напоминает о советском прошлом, разве что высокие трехметровые потолки.

Жильё в тихом центре находится в срочной продаже

Жильё в тихом центре находится в срочной продаже

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«Свежий качественный ремонт выполнен из дорогостоящих материалов. Всё выдержано в едином стиле. Квартира не требует никаких дополнительных финансовых вложений», — сообщается в объявлении

«Свежий качественный ремонт выполнен из дорогостоящих материалов. Всё выдержано в едином стиле. Квартира не требует никаких дополнительных финансовых вложений», — сообщается в объявлении

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В спальне всё по минимуму

В спальне всё по минимуму

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Трёхкомнатная квартира имеет площадь 75 квадратных метров и располагается на третьем этаже пятиэтажки, которая была построена 63 года назад. В квартире минималистичная обстановка, а для стен использован серый цвет и декоративная кирпичная кладка.

Санузел совмещен

Санузел совмещен

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Жильё, как пишет продавец, находится в срочной продаже. Со 2 сентября (а именно тогда было опубликовано объявление) квартира потеряла полмиллиона в цене и теперь стоит 10,7 миллионов рублей.

Трёшка за 12 миллионов рублей с неоновой подсветкой и фонтаном во дворе


В угловом доме на площади Калинина нашёлся самый дорогой объект из этого обзора — трехкомнатная квартира за 12 миллионов рублей. Она располагается в пятиэтажке 1957 года постройки, на третьем этаже.

Пожалуй, самое оригинальное жильё в этом обзоре

Пожалуй, самое оригинальное жильё в этом обзоре

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Из-за всего этого цветового многообразия даже сложно разглядеть отдельные предметы интерьера

Из-за всего этого цветового многообразия даже сложно разглядеть отдельные предметы интерьера

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А в спальне выдержан классический стиль

А в спальне выдержан классический стиль

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Будущий покупатель получит жильё вместе с техникой и предметами интерьера, а их здесь хватает. Например, на кухне-гостиной установлена неоновая подсветка, в зале есть беговая дорожка, а в спальне — причудливые светильники и коллекция картин.

Монохрамный санузел

Монохрамный санузел

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Жильё в этой сталинке продаётся с конца июня, и за это время не потеряло в цене — оно стоит 12 млн рублей.

В прошлом году мы показали, какое жильё продают в самых старых домах Новосибирска — от крошечных квартир-комнатушек до 90-летнего лофта.

А 6 лет назад мы устраивали прогулку по самым известным и шикарным домам в стиле сталинский ампир. Посмотрите, как выглядят квартиры там, где даже есть комната для прислуги.

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домаквартирысталинки
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