Дедушкины шкафы и неон. Как живут в сталинках — заглядываем в уютные и необычные квартиры

76-метровая квартира продается с середины августа и за это время лишь слегка упала в цене — с 10 млн до 9,99 млн рублей.



«Четырёшка» с перегородкой и видом на площадь Станиславского за 10,1 миллионов рублей

На левом берегу продаётся четырехкомнатная квартира в доме 1955 года постройки. Она появилась путем слияния двух квартир на одной площадке. Будущему покупателю жильё достанется вместе с перегородкой, отделяющей третий этаж от четвертого.