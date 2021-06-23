В доме на Красном проспекте отремонтируют два бомбоубежища времен холодной войны

Как объяснил краевед Константин Голодяев, дом № 30 на Красном проспекте был сдан в 1953 году. В народе он получил прозвище «Под строкой» из-за одноименного магазина, расположенного когда-то на первом этаже дома.



— Строился он для проживания сотрудников оборонного предприятия НИИ-39, что находится через дорогу. Поэтому подземных коммуникаций там хватает, и котлован для этого дома был вырыт еще до войны и долгие годы был огорожен забором. Из-за формы дома у него есть также прозвище «кишка». Вместе с соседними домами НКВД он имеет большой и запутанный внутренний двор, в котором находится разветвленное бомбоубежище времен холодной войны. Часть их были в 1990-х годах сданы в аренду коммерческим структурам, а часть поддерживается в рабочем состоянии, — рассказал он.



В феврале этого года Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск районной прокуратуры и вернул в федеральную собственность противорадиационное укрытие, которым владело ОАО «Вимм-Билль-Данн» (входит в состав PepsiCo). Это бомбоубежище располагается в доме на улице Петухова, 31.