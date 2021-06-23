В доме на Красном проспекте отремонтируют два бомбоубежища времен холодной войны

В Новосибирске за 900 тысяч отремонтируют два бомбоубежища
Центр муниципального имущества мэрии Новосибирска объявил аукцион на ремонт «защитных сооружений времен гражданской обороны» (ЗСГО) на Красном проспекте, 30.
Согласно технической документации, победитель должен будет провести общестроительные работы, монтаж отопления, водоснабжения, электроснабжения и межкомнатных дверей, а также проверить инженерные системы ЗСГО. В закупке фигурируют два помещения — площадью 78 и 96 квадратных метров.
Максимальная сумма контракта — около 884 тысяч рублей. Итоги аукциона подведут в начале июля. Все работы подрядчик должен будет выполнить в течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта.
Как объяснил краевед Константин Голодяев, дом
— Строился он для проживания сотрудников оборонного предприятия НИИ-39, что находится через дорогу. Поэтому подземных коммуникаций там хватает, и котлован для этого дома был вырыт еще до войны и долгие годы был огорожен забором. Из-за формы дома у него есть также прозвище «кишка». Вместе с соседними домами НКВД он имеет большой и запутанный внутренний двор, в котором находится разветвленное бомбоубежище времен холодной войны. Часть их были в 1990-х годах сданы в аренду коммерческим структурам, а часть поддерживается в рабочем состоянии, — рассказал он.
В феврале этого года Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск районной прокуратуры и вернул в федеральную собственность противорадиационное укрытие, которым владело ОАО «Вимм-Билль-Данн» (входит в состав PepsiCo). Это бомбоубежище располагается в доме на улице Петухова, 31.