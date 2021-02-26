Прокуратура отсудила бомбоубежище у «Вимм-Билль-Данна» в Новосибирске

25 февраля Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск районной прокуратуры и вернул в федеральную собственность противорадиационное укрытие, которым владело ОАО «
Противорадиационное укрытие находится на улице Петухова, 31. Суд установил, что уполномоченный орган решений о передаче укрытия в частную собственность не принимал, госрегистрацию прав собственности компании на помещение провели в отсутствие правовых оснований при проведении инвентаризации.
Интересы «Вимм-Билль-Данна» время от времени сталкиваются с властными структурами. Так, компания уже платила