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Прокуратура отсудила бомбоубежище у «Вимм-Билль-Данна» в Новосибирске

Здание на Петухова вернули в федеральную собственность

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Заседание прошло накануне в Кировском суде

Заседание прошло накануне в Кировском суде

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25 февраля Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск районной прокуратуры и вернул в федеральную собственность противорадиационное укрытие, которым владело ОАО «Вимм-Билль-Данн» (входит в состав PepsiCo). Рассмотрение иска началось в октябре 2020 года. Третьими лицами выступили ГУ МЧС России по НСО, Территориальное управление Росимущества в НСО и Управление Росреестра по Новосибирской области.

Противорадиационное укрытие находится на улице Петухова, 31. Суд установил, что уполномоченный орган решений о передаче укрытия в частную собственность не принимал, госрегистрацию прав собственности компании на помещение провели в отсутствие правовых оснований при проведении инвентаризации.

Интересы «Вимм-Билль-Данна» время от времени сталкиваются с властными структурами. Так, компания уже платила 2 миллиона штрафа за дорогое молоко и теряла право собственности на здание молочного завода. В марте 2020-го PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 млн долларов.

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«Вимм-Билль-Данн»Кировский судбомбоубежище
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