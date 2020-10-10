Шик, блеск, красота: 20 самых красивых исторических зданий Новосибирска

Новосибирск — город молодой, но ему есть чем гордиться и есть что показать. Красивые уголки и здания можно найти и в центре, и на левом берегу, и там, где нет метро. Мы собрали 20 красивых исторических зданий, которые отражают разные подходы в архитектуре и рассказывают о разных периодах развития Новосибирска.
Дореволюционные дома
Одно из самых примечательных зданий сохранилось на улице Ленина, 11. Его построили в 1904–1905 годах для барнаульского купца Ивана Сурикова, который был первым городским старостой, и первоначально здесь располагалось казначейство. Когда оно переехало в Городской торговый корпус в 1913 году, купец сдал его в аренду Павле Смирновой, которая руководила гимназией — сперва частной, потом правительственной.
После революции здание оставалось школьным до 1990-х годов, а потом в нём работали в основном кафе и рестораны. Сейчас его занимают два ресторана Дениса Иванова: Veranda и «Жан Хуан Лу».
Ещё одна гимназия Смирновой находилась в здании на улице Чаплыгина, 28. Сперва здесь только готовили детей к поступлению на учёбу, а потом Смирнова открыла женскую гимназию. Здание долго было заброшено, но недавно его восстановили — теперь здесь работает ресторан «Коробок».
Здание краеведческого музея на Красном проспекте, 23 — одно из самых известных в городе и часто попадало на открытки из Ново-Николаевска и Новосибирска. Когда-то оно было Городским торговым корпусом и занимало центр рыночной площади: на первом этаже вели бурную торговлю, второй занимали разные городские учреждения. Фактически именно в нём была сосредоточена вся городская власть. Сегодня же это здание — хранитель истории: здесь уже много лет работает Новосибирский краеведческий музей.
В квартале от музея, на Красном проспекте, 15/1 находится здание старейшей в Новосибирске аптеки. Первоначально здание было доходным домом, а на первом этаже были магазины, но уже больше века здесь продают лекарства, а на втором этаже организован небольшой музей.
Чуть в стороне от шумного проспекта, на улице Советской, построено ещё одно примечательное кирпичное здание — сегодня это ресторанный комплекс La Maison, но сотню лет назад здесь был доходный дом, который построил купец Захарий Крюков. В начале 1920-х здесь располагалось Сибирское бюро ЦК РКП (б), так что ценится здание и за архитектуру, и за историю.
В тихом центре, на улице Революции, 4 находится одно из самых красивых и необычных для города зданий. Когда-то улица была сердцем города, а здание занимал отель «Метрополитен» — самый престижный и один из немногих в молодом Ново-Николаевске. Очень долго здание приводили в порядок — сегодня оно принадлежит холдингу «Сибирский антрацит», и в нём расположен его офис.
Ещё одно красивое здание в центре — офис «Газпром нефти» на улице Серебренниковской, 33. Двухэтажное здание в стиле модерн построили в начале прошлого века как доходный дом, но больше оно известно как здание Управления нефтескладами Западно-Сибирского района Нефтесиндиката. Так что «Газпром нефть» здесь более чем на своём месте.
Культурное наследие
Так сложилось, что театры занимают в Новосибирске красивые исторические здания — даже если они перестроены. Одно из самых старых — здание театра кукол на улице Ленина, 22. Первоначально оно было школой — одним из дюжины реальных училищ, которые построили в Ново-Николаевске по проектам известного архитектора Андрея Крячкова. Здание с тех пор сильно изменилось, но, пожалуй, в лучшую сторону: у него появились множество элементов фасада, которые хочется рассматривать бесконечно, необычный дворик с лавочками и замечательное панно в фойе. Правда, чтобы его увидеть, придётся купить билет.
Через дорогу от него, на Ленина, 19 находится здание театра «Красный факел» — театр занимает его с 1932 года. Андрей Крячков спроектировал его примерно в одно время с училищем для деловых и неофициальных встреч Коммерческого собрания, и это было одно из первых общественных зданий в городе.
На Ленина, 7 находится здание кинотеатра «Победа»: вместе с нынешним зданием академии водного транспорта на Щетинкина, 33 оно составляло комплекс Дворца труда и изначально было кинотеатром, который назывался сначала «Пролеткино», затем «Октябрь». Его реконструировали несколько раз, достаточно долго в конце прошлого века здание пустовало, но после масштабной реконструкции в нём снова показывают фильмы.
О здании оперного театра на площади Ленина не упомянуть невозможно. Невероятно амбициозный проект, который должен был совместить в себе и культуру, и искусство, и науку, во время войны стал самым масштабным городским долгостроем. Его проект меняли несколько раз просто потому, что реализовать задумку архитекторов было невозможно — и технически, и экономически. Но даже в усечённом виде оно стало одним из крупнейших театральных зданий в мире.
Дома Советов
Самый известный жилой дом Новосибирска построен на площади Свердлова — Стоквартирный дом работников крайисполкома. Его проект, созданный Крячковым совместно с Виталием Масленниковым, в 1937 году на выставке в Париже получил сразу три приза: диплом 1-й степени, золотую медаль и Гран-при.
Не менее легендарный, но гораздо менее известный дом находится на улице Фабричная, 6 — это Дом грузчиков. Глядя на него, даже не скажешь, что величественное здание с колоннами построили не для партийных работников и большого начальства, а для простых грузчиков речпорта.
Настоящая гордость Новосибирска — памятники конструктивизма — направления, который стал советским ответом европейской школе Bauhaus. Самый яркий, причём в буквальном смысле, пример — здание Госбанка на площади Ленина. Проект здания разработал Андрей Крячков, и внутри Госбанка появился первый памятник архитектору. В лучших традициях конструктивизма в здании было сосредоточена вся жизнь его служащих: здесь были не только кабинеты, но и квартиры, и даже детский сад. Но сейчас в нём, конечно, уже не живут, а обычных горожан внутрь пускают только раз в год, небольшими группами и по паспорту — в День открытых дверей.
Одно из самых «открыточных» зданий новосибирского конструктивизма — знаменитый Дом с часами на Красном проспекте, 11, с необычными для Сибири остеклёнными галереями, на которые выходят квартиры и окна прихожих одного из подъездов. У дома есть собственный фонд по его сохранению, а знаменитые часы относительно недавно отремонтировали, но точное время они всё равно не показывают.
В тихом центре на улице Максима Горького, 26а можно увидеть романтичный особняк с красивым крыльцом под яблоней. Его построили в конце 1940-х годов по проекту Николая Храненко, и знатоки советской архитектуры полагают, что он мог быть экспериментальным, а горожане говорят, что его строили для китайских дипломатов.
На Красном проспекте, 56 построен дом с необычным фасадом, напоминающим каретную обивку (лучше подойти поближе, чтобы рассмотреть), — это дом Облпана. Его, по воспоминаниям старожилов, частично строили пленные немцы (хотя легенда о заграничных строителях в Новосибирске довольно расхожая). По плану, он должен был стать частью академического квартала, в нём жили профессора и академики, и им даже полагались дополнительные 20 квадратных метров — на личные библиотеки.
Вдали от центра находится одна из самых любимых горожанами улиц — Богдана Хмельницкого или попросту Богданка. Жемчужина улицы — архитектурный ансамбль ДК имени Горького: и само здание ДК, и два обрамляющих его жилых дома с бельведерами — яркий пример советского неоклассицизма. Комплекс по проекту архитекторов Александра Михайлова и Вячеслава Внукова закончили в 1957 году, когда богатый декор зданий запретили.
На левом берегу Новосибирска есть улица-героиня — это Станиславского: на ней расположено больше десятка жилых домов, которые состоят в реестре памятников архитектуры. Самый примечательный — Станиславского, 7: один из самых первых многоэтажных домов на левобережье. Сложной планировки дом, с двумя высокими арками и колоннами, спроектировал Владимир Тейтель. Самый высокий его подъезд, который выглядит как башня, — всего на 5 больших квартир для начальства.