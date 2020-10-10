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Шик, блеск, красота: 20 самых красивых исторических зданий Новосибирска

От деревянных купеческих домов до советских ДК, которые сформировали облик города

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Самое известное здание Новосибирска — театр оперы и балета

Самое известное здание Новосибирска — театр оперы и балета

Новосибирск — город молодой, но ему есть чем гордиться и есть что показать. Красивые уголки и здания можно найти и в центре, и на левом берегу, и там, где нет метро. Мы собрали 20 красивых исторических зданий, которые отражают разные подходы в архитектуре и рассказывают о разных периодах развития Новосибирска.

Дореволюционные дома

Одно из самых известных купеческих зданий центра Новосибирска находится на Ленина, 11

Одно из самых известных купеческих зданий центра Новосибирска находится на Ленина, 11

Одно из самых примечательных зданий сохранилось на улице Ленина, 11. Его построили в 1904–1905 годах для барнаульского купца Ивана Сурикова, который был первым городским старостой, и первоначально здесь располагалось казначейство. Когда оно переехало в Городской торговый корпус в 1913 году, купец сдал его в аренду Павле Смирновой, которая руководила гимназией — сперва частной, потом правительственной.

После революции здание оставалось школьным до 1990-х годов, а потом в нём работали в основном кафе и рестораны. Сейчас его занимают два ресторана Дениса Иванова: Veranda и «Жан Хуан Лу».

Здание гимназии на Чаплыгина, 28 — теперь здесь ресторан

Здание гимназии на Чаплыгина, 28 — теперь здесь ресторан

Ещё одна гимназия Смирновой находилась в здании на улице Чаплыгина, 28. Сперва здесь только готовили детей к поступлению на учёбу, а потом Смирнова открыла женскую гимназию. Здание долго было заброшено, но недавно его восстановили — теперь здесь работает ресторан «Коробок».

Краеведческий музей на Красном проспекте, 23

Краеведческий музей на Красном проспекте, 23

Здание краеведческого музея на Красном проспекте, 23 — одно из самых известных в городе и часто попадало на открытки из Ново-Николаевска и Новосибирска. Когда-то оно было Городским торговым корпусом и занимало центр рыночной площади: на первом этаже вели бурную торговлю, второй занимали разные городские учреждения. Фактически именно в нём была сосредоточена вся городская власть. Сегодня же это здание — хранитель истории: здесь уже много лет работает Новосибирский краеведческий музей.

Старейшая новосибирская аптека на Красном проспекте, 15/1

Старейшая новосибирская аптека на Красном проспекте, 15/1

В квартале от музея, на Красном проспекте, 15/1 находится здание старейшей в Новосибирске аптеки. Первоначально здание было доходным домом, а на первом этаже были магазины, но уже больше века здесь продают лекарства, а на втором этаже организован небольшой музей.

Дом купца Крюкова на улице Советская, 25

Дом купца Крюкова на улице Советская, 25

Чуть в стороне от шумного проспекта, на улице Советской, построено ещё одно примечательное кирпичное здание — сегодня это ресторанный комплекс La Maison, но сотню лет назад здесь был доходный дом, который построил купец Захарий Крюков. В начале 1920-х здесь располагалось Сибирское бюро ЦК РКП (б), так что ценится здание и за архитектуру, и за историю.

Необычное для Новосибирска здание — бывший отель «Метрополитен» на улице Революции, 4

Необычное для Новосибирска здание — бывший отель «Метрополитен» на улице Революции, 4

В тихом центре, на улице Революции, 4 находится одно из самых красивых и необычных для города зданий. Когда-то улица была сердцем города, а здание занимал отель «Метрополитен» — самый престижный и один из немногих в молодом Ново-Николаевске. Очень долго здание приводили в порядок — сегодня оно принадлежит холдингу «Сибирский антрацит», и в нём расположен его офис.

Здание офиса «Газпром нефти» на улице Серебренниковской, 33 — бывший доходный дом

Здание офиса «Газпром нефти» на улице Серебренниковской, 33 — бывший доходный дом

Ещё одно красивое здание в центре — офис «Газпром нефти» на улице Серебренниковской, 33. Двухэтажное здание в стиле модерн построили в начале прошлого века как доходный дом, но больше оно известно как здание Управления нефтескладами Западно-Сибирского района Нефтесиндиката. Так что «Газпром нефть» здесь более чем на своём месте.

Культурное наследие

Кукольный театр на Ленина, 22 объединил дореволюционную школу и новое здание с необычным входом

Кукольный театр на Ленина, 22 объединил дореволюционную школу и новое здание с необычным входом

Так сложилось, что театры занимают в Новосибирске красивые исторические здания — даже если они перестроены. Одно из самых старых — здание театра кукол на улице Ленина, 22. Первоначально оно было школой — одним из дюжины реальных училищ, которые построили в Ново-Николаевске по проектам известного архитектора Андрея Крячкова. Здание с тех пор сильно изменилось, но, пожалуй, в лучшую сторону: у него появились множество элементов фасада, которые хочется рассматривать бесконечно, необычный дворик с лавочками и замечательное панно в фойе. Правда, чтобы его увидеть, придётся купить билет.

Театр «Красный факел» на улице Ленина, 19

Театр «Красный факел» на улице Ленина, 19

Через дорогу от него, на Ленина, 19 находится здание театра «Красный факел» — театр занимает его с 1932 года. Андрей Крячков спроектировал его примерно в одно время с училищем для деловых и неофициальных встреч Коммерческого собрания, и это было одно из первых общественных зданий в городе.

Кинотеатр «Победа» на улице Ленина, 7

Кинотеатр «Победа» на улице Ленина, 7

На Ленина, 7 находится здание кинотеатра «Победа»: вместе с нынешним зданием академии водного транспорта на Щетинкина, 33 оно составляло комплекс Дворца труда и изначально было кинотеатром, который назывался сначала «Пролеткино», затем «Октябрь». Его реконструировали несколько раз, достаточно долго в конце прошлого века здание пустовало, но после масштабной реконструкции в нём снова показывают фильмы.

Театр оперы и балета — то здание, по которому узнают Новосибирск

Театр оперы и балета — то здание, по которому узнают Новосибирск

О здании оперного театра на площади Ленина не упомянуть невозможно. Невероятно амбициозный проект, который должен был совместить в себе и культуру, и искусство, и науку, во время войны стал самым масштабным городским долгостроем. Его проект меняли несколько раз просто потому, что реализовать задумку архитекторов было невозможно — и технически, и экономически. Но даже в усечённом виде оно стало одним из крупнейших театральных зданий в мире.

Дома Советов

Самый знаменитый жилой дом Новосибирска — Стоквартирный на площади Свердлова

Самый знаменитый жилой дом Новосибирска — Стоквартирный на площади Свердлова

Самый известный жилой дом Новосибирска построен на площади Свердлова — Стоквартирный дом работников крайисполкома. Его проект, созданный Крячковым совместно с Виталием Масленниковым, в 1937 году на выставке в Париже получил сразу три приза: диплом 1-й степени, золотую медаль и Гран-при.

Дом грузчиков на улице Фабричная, 6

Дом грузчиков на улице Фабричная, 6

Не менее легендарный, но гораздо менее известный дом находится на улице Фабричная, 6 — это Дом грузчиков. Глядя на него, даже не скажешь, что величественное здание с колоннами построили не для партийных работников и большого начальства, а для простых грузчиков речпорта.

Госбанк по проекту Андрея Крячкова на площади Ленина

Госбанк по проекту Андрея Крячкова на площади Ленина

Настоящая гордость Новосибирска — памятники конструктивизма — направления, который стал советским ответом европейской школе Bauhaus. Самый яркий, причём в буквальном смысле, пример — здание Госбанка на площади Ленина. Проект здания разработал Андрей Крячков, и внутри Госбанка появился первый памятник архитектору. В лучших традициях конструктивизма в здании было сосредоточена вся жизнь его служащих: здесь были не только кабинеты, но и квартиры, и даже детский сад. Но сейчас в нём, конечно, уже не живут, а обычных горожан внутрь пускают только раз в год, небольшими группами и по паспорту — в День открытых дверей.

Дом с часами на Красном проспекте, 11

Дом с часами на Красном проспекте, 11

Одно из самых «открыточных» зданий новосибирского конструктивизма — знаменитый Дом с часами на Красном проспекте, 11, с необычными для Сибири остеклёнными галереями, на которые выходят квартиры и окна прихожих одного из подъездов. У дома есть собственный фонд по его сохранению, а знаменитые часы относительно недавно отремонтировали, но точное время они всё равно не показывают.

Особняк на Максима Горького, 26а особенно хорошо смотрится весной, когда цветут яблони

Особняк на Максима Горького, 26а особенно хорошо смотрится весной, когда цветут яблони

В тихом центре на улице Максима Горького, 26а можно увидеть романтичный особняк с красивым крыльцом под яблоней. Его построили в конце 1940-х годов по проекту Николая Храненко, и знатоки советской архитектуры полагают, что он мог быть экспериментальным, а горожане говорят, что его строили для китайских дипломатов.

Дом Облплана на Красном проспекте, 56

Дом Облплана на Красном проспекте, 56

На Красном проспекте, 56 построен дом с необычным фасадом, напоминающим каретную обивку (лучше подойти поближе, чтобы рассмотреть), — это дом Облпана. Его, по воспоминаниям старожилов, частично строили пленные немцы (хотя легенда о заграничных строителях в Новосибирске довольно расхожая). По плану, он должен был стать частью академического квартала, в нём жили профессора и академики, и им даже полагались дополнительные 20 квадратных метров — на личные библиотеки.

ДК им. Горького на улице Богдана Хмельницкого дополняют соседние жилые дома

ДК им. Горького на улице Богдана Хмельницкого дополняют соседние жилые дома

Вдали от центра находится одна из самых любимых горожанами улиц — Богдана Хмельницкого или попросту Богданка. Жемчужина улицы — архитектурный ансамбль ДК имени Горького: и само здание ДК, и два обрамляющих его жилых дома с бельведерами — яркий пример советского неоклассицизма. Комплекс по проекту архитекторов Александра Михайлова и Вячеслава Внукова закончили в 1957 году, когда богатый декор зданий запретили.

Дом на улице Станиславского, 7

Дом на улице Станиславского, 7

На левом берегу Новосибирска есть улица-героиня — это Станиславского: на ней расположено больше десятка жилых домов, которые состоят в реестре памятников архитектуры. Самый примечательный — Станиславского, 7: один из самых первых многоэтажных домов на левобережье. Сложной планировки дом, с двумя высокими арками и колоннами, спроектировал Владимир Тейтель. Самый высокий его подъезд, который выглядит как башня, — всего на 5 больших квартир для начальства.

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архитектура Новосибирскаистория Новосибирскапамятники архитектуры
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