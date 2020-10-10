Шик, блеск, красота: 20 самых красивых исторических зданий Новосибирска

Настоящая гордость Новосибирска — памятники конструктивизма — направления, который стал советским ответом европейской школе Bauhaus. Самый яркий, причём в буквальном смысле, пример — здание Госбанка на площади Ленина. Проект здания разработал Андрей Крячков, и внутри Госбанка появился первый памятник архитектору. В лучших традициях конструктивизма в здании было сосредоточена вся жизнь его служащих: здесь были не только кабинеты, но и квартиры, и даже детский сад. Но сейчас в нём, конечно, уже не живут, а обычных горожан внутрь пускают только раз в год, небольшими группами и по паспорту — в День открытых дверей.