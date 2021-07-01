Неубиваемый долг. Приставы забрали у новосибирца «Тойоту-Камри» — он остался без машины, но с прежними долгами

Житель Новосибирска оказался в непростой ситуации. Судебные приставы забрали у него «Тойоту-Камри» за давний долг в 200 тысяч рублей. Автомобиль должны были реализовать, а с вырученных денег погасить задолженность. В итоге машина исчезла в неизвестном направлении: сибиряк остался без своей «Тойоты», без денег от ее продажи, но при этом долг никуда не исчез. Вдобавок к этому мужчина получает штрафы на автомобиль, поскольку из-за долгов не может снять его с учета. Как такое возможно и почему люди, попавшие в сложную ситуацию, не могут вырваться из замкнутого круга бюрократии? Разбираемся вместе с Дмитрием Косенко.
Новосибирец Олег Торопов (фамилия изменена по его просьбе) вошел в конфликт со службой судебных приставов еще в 2016 году. Началось всё с того, что мужчина задолжал за коммунальные услуги управляющей компании ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» 202 тысячи рублей.
— Я разводился с женой, долгое время мы не платили за квартиру, так накопились коммунальные долги. В качестве обеспечения иска по заявлению УК был арестован автомобиль, его сразу изъяли. Нас не было дома, машина стояла во дворе, приехали, загрузили, увезли. Дальше состоялся суд. Приставам выдали исполнительный лист на 202 тысячи рублей, — рассказывает Олег.
Судебное решение датировано 26 января 2017 года. По этому листу приставы должны были реализовать изъятую «Тойоту-Камри» 1996 года выпуска, а деньги перечислить управляющей компании. Спустя некоторое время машину оценили в 168 тысяч рублей, но долго не могли ее продать.
— Начались чудеса. Месяц проходит, полгода проходит — ничего. Машина тупо находится на стоянке взыскателя, я хожу к приставам узнать, почему ее не реализуют или не возвращают. Проходит год. Ни продажи, ни возврата, — продолжает новосибирец.
Наконец за автомобиль взялось территориальное управление Росимущества — между этой структурой и ФССП существует договор о сотрудничестве по реализации имущества. Машину передали уполномоченной при Росимуществе компании ООО «Эксперт», которая в июле 2018 года и продала наконец эту «Тойоту», но уже за 143 тысячи рублей. Но тут начинается самое интересное — пропадают и машина, и деньги.
— Реализатор, ООО «Эксперт», исчезает вместе с деньгами. Я начинаю теребить приставов. Они говорят — ничего не знаем, нам деньги никто не перечислял. Дальше кто-то начал достаточно активно на этой машине ездить. Я получил в общей сложности 21 штраф за нарушения ПДД, которые не совершал. Превышение скорости, разметка, за рулем автомобиля находился человек, не имеющий права управления, машина находилась в технически неисправном состоянии, отсутствовал техосмотр и ОСАГО... Я пытался снять автомобиль с учета, чтобы штрафы не получать. Но каждый раз, когда приходит штраф, пристав накладывает ограничения на регистрационные действия. И сделать с автомобилем ничего нельзя, — жалуется Олег.
Новосибирец просил приставов снять ограничения на машину, но ему ответили отказом. За штрафы он дополнительно оказался должен еще 50 тысяч рублей, при этом на нем продолжал висеть основной долг в 202 тысячи рублей. В Росимуществе (структура, ответственная за хранение автомобиля) отказали добровольно возвращать деньги, ссылаясь на то, что не получили средства от ООО «Эксперт». Согласно решению новосибирского арбитражного суда от 3 августа 2020 года судья обязал эту структуру перечислить деньги за машину службе судебных приставов.
«Обязать РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом г. Москва перечислить за счет казны РФ на депозитный счет отделения судебных приставов по Советскому району Новосибирска по заявке
Наступает 2021 год, проходит две апелляционные жалобы и ничего — приставы не взыскивают эти средства. В Росимуществе только разводят руками — решение вступило в силу, дело за приставами, пусть забирают деньги.
— По указанному решению суда денежные средства взысканы с Российской Федерации в лице Росимущества. Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны осуществляется Минфином России. Таким образом, исполнительный лист подлежит направлению взыскателем (то есть УФССП) в Минфин России. Судя по картотеке арбитражных дел (КАД-арбитр), исполнительный лист по заявлению УФССП по Новосибирской области выписан 4 февраля 2021 года, — объяснили в московской пресс-службе Росимущества.
В ответ на запрос НГС в управление ФССП по Новосибирской области пришла отписка. Ведомство проигнорировало все вопросы: «С иной информацией о ходе исполнительного производства вправе знакомиться только участники исполнительного производства и (или) их законные представители», — отболтался начальник УФССП Эдуард Бабков, видимо, посчитав, что государственный орган может не отвечать на законные вопросы СМИ, в том числе по состоявшимся судебным делам, открытым и официально опубликованным.
И всё же, где деньги? Упомянутое ООО «Эксперт» — это некая компания, зарегистрированная в Кемеровской области, вид деятельности — «Деятельность агентств недвижимости». По данным базы «Контур.Фокус», по «Эксперту» принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Известно, что против «Эксперта» возбуждено уголовное дело, которое пока не окончено. Учредитель компании — некий Иван Геннадьевич Бобрышев. В разговоре с НГС он заявил, что отошел от дел и ничего, мол, не знает. «Приблизительно понимаю, о чем вы говорите, но этим вопросом я не занимался. Я знаю, что был договор с Росимуществом», — отметил он.
В общем, ни денег, ни машины, а долги новосибирца продолжают расти. Мужчина жалуется на все новые ограничения, которые накладывают на него, и на бездушное, бюрократическое отношение государственных служащих к людям.
— Сейчас на меня наложили очередное ограничение — на выезд за пределы РФ. Я попытался переговорить с начальником отдела приставов — ну как же так, вы же знаете, что вы должны эти деньги? А в ответ услышал: нас не интересует, у вас есть долг, он не закрыт официально, а кто там эту машину брал, продавал — нас это не касается, — недоумевает Олег.
Сейчас ему, по мнению юристов, остается только как-то разруливать свой долг и одновременно писать в органы прокуратуры — районную, областную, генеральную.
— Указанные обстоятельства не снимают обязанности с должника погашать задолженность по исполнительному листу, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева. — То, что приставы накладывают новые ограничения, это их меры воздействия. У него как вариант либо ежемесячно платежи вносить, либо как-то с ними этот вопрос решить, каким образом он будет погашать задолженность. Необходимо обратиться в прокуратуру с жалобой о том, что приставы бездействуют, решение не исполнено. А решение суда по взысканию в их пользу суммы от продажи автомобиля они почему-то не реализуют. Почему там-то ничего не делают? Вот эти все телодвижения в рамках прокурорского надзора будут решены.
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