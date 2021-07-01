Неубиваемый долг. Приставы забрали у новосибирца «Тойоту-Камри» — он остался без машины, но с прежними долгами

Новосибирец Олег Торопов (фамилия изменена по его просьбе) вошел в конфликт со службой судебных приставов еще в 2016 году. Началось всё с того, что мужчина задолжал за коммунальные услуги управляющей компании ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» 202 тысячи рублей.

— Я разводился с женой, долгое время мы не платили за квартиру, так накопились коммунальные долги. В качестве обеспечения иска по заявлению УК был арестован автомобиль, его сразу изъяли. Нас не было дома, машина стояла во дворе, приехали, загрузили, увезли. Дальше состоялся суд. Приставам выдали исполнительный лист на 202 тысячи рублей, — рассказывает Олег.



Судебное решение датировано 26 января 2017 года. По этому листу приставы должны были реализовать изъятую «Тойоту-Камри» 1996 года выпуска, а деньги перечислить управляющей компании. Спустя некоторое время машину оценили в 168 тысяч рублей, но долго не могли ее продать.

— Начались чудеса. Месяц проходит, полгода проходит — ничего. Машина тупо находится на стоянке взыскателя, я хожу к приставам узнать, почему ее не реализуют или не возвращают. Проходит год. Ни продажи, ни возврата, — продолжает новосибирец.