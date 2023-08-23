«Если вы не сделаете чистку, завтра умрете»: многодетная семья попала в кабалу к гадалке и платит ей миллионы

Черная ведьма из Симферополя вытягивает деньги из многодетной семьи из Сибири. Они платят ей миллионы за бесконечные чистки, снятия порчи и прочее. Из богатой жизни семья скатилась в море кредитов. О том, что когда-то состоятельной женщине теперь приходится мыть полы, чтобы заплатить за очередное «снятие проклятия», рассказали ее младшая дочь Анна и друг семьи Олег (имена изменены по просьбе героев. — Прим. ред.). Сама девушка тоже была под влиянием гадалки, но спустя время поняла, что их разводят, попыталась образумить родителей, но те от нее попросту отвернулись. Корреспондент NGS24.RU Галина Сергиенко выслушала историю красноярцев и спросила у врача-психотерапевта, как Анна может помочь близким.
Техничка-эзотерик посоветовала семье гадалку
Семья из Красноярска с середины 2010 года начала увлекаться миром эзотерики. Мать, старшая и младшая дочери буквально жили им, отец верил, но не был одержим. В семье есть еще младший сын, но он маленький и не понимает происходящего. Несколько лет подряд за небольшое вознаграждение красноярцам в магических делах помогала «церковная провидица». Все предсказания сбывались. Чистки от нечисти, различные обереги приносили хорошие плоды в семью. По мнению друга семьи Олега, это лишь стечение обстоятельств.
В 2021 году из-за старости пенсионерка перестала оказывать свои услуги. Тогда женская сторона семьи начала искать нового мага. И нашла — Ирину из Симферополя. Лично с ней семья из Красноярска ни разу не виделась, но переписывается почти ежедневно. По словам Анны и Олега, женщина тянет баснословные деньги из семьи, при этом ее «колдовство» не помогает. Дочь уверена: родителей и сестру просто-напросто загипнотизировали. Мы пообщались с Анной.
— Как ваша семья познакомилась с Ириной?
Анна: У нас семья эзотериков. И у нас всегда была женщина, которая делала чистки, порчу снимала. Но она уже старенькая стала, и мы начали искать другую. Первыми познакомились с Ириной мама и сестра примерно два года назад. Мама на работе познакомилась с техничкой, и эта техничка, тоже эзотеричка, она и посоветовала гадалку Ирину. Обратились, сперва человек предлагал делать свою работу за донаты. То есть это такая сумма, когда человек платит, сколько он посчитает нужным. Ирина родом из Симферополя. И она начала дистанционно работать, у нас с ней созвоны существуют, и по видеосвязи, и просто сообщениями какими-то могут с ней переписываться. Сначала она работала за донат, потом сумма резко выросла во много раз. Допустим, пять тысяч стала стоить чистка. То есть несколько месяцев примерно она за донат всё делала, потом по нарастающей начала ценник ставить.
— Родителей не смутил рост цен?
Анна: Нет, они уперлись в эту Ирину, и всё. Это всё происходило плавно. Плавно, манипулируя семьей. Допустим, говорит, что на каком-то члене вашей семьи порча на смерть, и если ее не снять, то всё, кранты. Мама и сестра верили в это. Сестра у меня стала полностью связана с эзотерикой. Всё дошло вплоть до того… у меня мама, человек с двумя высшими образованиями, сейчас вынуждена мыть пол, помимо основной своей работы. Я из такой семьи... приличной. Меня в детстве этим пугали, что, если буду плохо учиться, буду работать уборщицей. Вот из-за того, что они [родители] залезли в кредиты, из-за этой женщины, она вынуждена там работать.
— А отец что?
Анна: Отец сначала сопротивлялся, но он теперь тоже в это верит. Но не с таким остервенением, как остальные члены семьи. Заразили.
Прозрение
— Ты же ей тоже поначалу деньги отправляла. Как поняла, что это развод?
Анна: После того, как я ей отправила пять тысяч, она мне обещала порчу снять с парня, очиститься, разум в порядок молодому человеку привести, говорила, что он вернется ко мне. Но он не вернулся. Я Ирине ничего не говорила. После того раза мы не списывались даже. Поняла, что обман.
— Родителям рассказала это?
Анна: Они затуманены. Это действительно большое горе. Это одержимость миром эзотерическим, а не реальным. Там любой чих — и они пишут Ирине. Когда я начинаю отстаивать свою точку зрения, говорю: «Девчонки, ну вы остановитесь, потому что я сама, собственно, отправляла этой женщине деньги, где результат? Результата нет». И всё дошло до очень страшных и серьезных конфликтов. Меня они не слушают, а когда я им сказала, что собираюсь обратиться в правоохранительные органы, я сказала, что я ее посажу в тюрьму, мне сказали: «Не смей». Я боюсь, что родители меня просто без всего оставят, заберут квартиру. Девочки сто процентов Ирине сказали, что-то, что я не хочу с ней связываться, и понеслось. Я сказала девочкам, что ваша Ирина — обманщица и шарлатанка, от ее действий нулевой результат, очнитесь, проснитесь. Видимо, как-то в разговоре они ей это сказали, и она поняла, что со мной связываться опасно, потому что я осознанна. И начала настраивать семью против меня.
— Как много денег родители переводят провидице?
Анна: Мама с сестрой переписываются с ней почти каждый день. Бывали моменты, что они за неделю тысяч 50 ей скидывали, и даже больше. Вообще на все деньги, потраченные на всё это, можно было бы уже купить какую-нибудь крутую квартиру или автомобиль.
— Какой самый жестокий развод был?
Анна: Ну вот спасение жизни бабушки. Она коронавирусом в том году заболела. В декабре
— Родители увидели, что это не помогло. У них не изменилось отношение к Ирине?
Анна: Нет. Даже смерть человека не остановила их. Просто представь, на что она способна. Они даже ничего ей толком не сказали. Ой, там жесткое шарлатанство. Всё дошло до того, что эта гадалка настроила всю мою семью против меня. Она сказала родителям, что я тоже делаю на них порчи, хотя я не дружу с такой магией, только с безобидной. Как-то ко мне мама подошла ночью, пока я сплю, за плечо подергала и сказала: «Еще раз так сделаешь, пожалеешь об этом». Я у нее спрашиваю: «Что случилось?» Она говорит: «Ты на нас порчи наводишь». Ирина начала их маму с сестрой настраивать специально против меня. Мне пришлось съехать из дома, но мне и в другой квартире жизни нет.
— Почему?
Анна: В марте того года ко мне домой приехала сестра и выставила все мои вещи в подъезд, пока меня не было. Ситуация тоже была связана с этой ведьмой, шарлатанкой. Из-за того что я пыталась противостоять этому, происходили жесткие конфликты. Произошел огромный скандал. И сестра потом сфотографировала все мои вещи, которые поставила в подъезд. И скинула мне с сообщением: «Вещи твои в подъезде, я сменила замок, приезжай, забирай». Ну и всё, с сестрой после этого я не общалась месяца два-три. Я к родителям обратно съехала в дом, у них жила до июля того года. И потом я переехала в обратно в квартиру, а она — к родителям.
— Кто-то пытался семью образумить, кроме тебя?
Анна: Нет, там... треш, в общем. Я не могу больше говорить...
Никто не верил, пока не заболел младший ребенок
В момент интервью Анне немного поплохело от воспоминаний. По ее словам, у нее случился провал в памяти и многие вещи девушка не в состоянии вспомнить. Поэтому мы не стали продолжать диалог, чтобы не стало хуже. После этой встречи корреспондент NGS24.RU встретился с близким другом семьи Ивановых — Олегом. Парень видел, с чего всё начиналось, и рассказал нам.
— Расскажи, с чего всё началось.
Олег: Да. Рассказываю суть ситуации. Там жесть. Началось всё примерно в 2015 году, не помню точно. Они тогда в эзотерику поверили. До этого у них была прекрасная жизнь. В общем, в
— Какая?
Олег: Году в 2008–2009-м, не помню точно. Отец Ани начал изменять ее маме. У него был бизнес-партнер, и он с его женой изменял. И всё это года четыре или больше продолжалось. В самом конце мать Ани узнала про это, до этого не догадывалась. И старшая сестра Ани решила как раз в тот момент к бабушке Тане обратиться, эта гадалка смогла как-то выявить измену. Сказала, любовница отца на вас порчи наводит. И свекровь еще, и все вместе, в общем. И вот она делала им постоянно какие-то защиты, ритуалы, чистки. Потом из-за старости она перестала с ними работать.
— Гадалка Таня правда помогала?
Олег: Да нет, конечно, просто так совпадало, естественным методом. Стечение обстоятельств, и только. Люди слабохарактерные. Ну муж изменил — либо принимай и живи дальше, либо разводись. А ведьмы пользуются их слабыми сторонами, внушают им всякое и деньги высасывают.
— Как жила эта семья до всех этих гадалок, интриг?
Олег: Это очень богатая семья была. Из ресторанов они скатились в мытье полов за гроши и питаются теперь, что на огороде вырастили сами. До всего этого у них была здоровая квартира в два этажа. Там было очень красиво, с хорошей мебелью итальянской. Всё как полагается. Они там жили, и в этой же квартире произошло всё горе: отец изменил матери с любовницей. И мать со старшей сестрой не смогли принять проблему по существу, а решили, что это всё что-то потустороннее, вместо того чтобы взглянуть правде в глаза. У их отца был успешный автосервис, не знаю, какой доход был, на те годы на новом «Лексусе» они ездили за
«Если не сделаете чистку, завтра умрете»
— Как они в частный дом переехали?
Олег: Они продали квартиру. Квартира по тем деньгам стоила
— В общем, с тех пор всё вниз поехало?
Олег: Да. Мама Ани сдавала все свои украшения в ломбард, отказывалась от всех благ жизни. И с того момента она на себя денег не тратила. Она всё отдает Ирине этой за чистки. До квартир, машин не дошло. Но мелкое имущество сдавалось в ломбард. Мать не покупает себе вещи, не покупает вкусную еду, как ранее было, шампунь самый дешевый. Всё Ирине за чистки.
— А сколько они Ирине платят за ее услуги, как это происходит?
Олег: Полтора миллиона в год, мне Аня говорила. Вот представь, в семье пять человек, каждому нужна чистка по требованию гадалки. Она пишет им в мессенджер, если не скинуть Ирине денег, по пять тысяч за чистку на человека, то кто-то из них умрет. Это
— Почему ты думаешь, что Ирина их разводит?
Олег: Ну смотри, по логике. Человек обращается к гадалке, почистили, эффект оказался — ок. Но, когда она [Ирина] им пишет: «Если вы сегодня не сделаете чистку, вы завтра умрете». И она говорит, что эта любовница на них порчи наводит. Ирина им это говорит. Ну это бред же, это полный [мат].
— Почему семья после смерти бабушки продолжала верить Ирине, по твоему мнению?
Олег: Потому что гадалка грамотно объяснила ситуацию в том плане, что с бабушки... реальная ситуация... содрали все украшения в больнице. И гадалка приплела эту историю, что вот с нее содрали золото и это повлияло на ситуацию в эзотерическом плане, типа магические волны не так пошли из-за оплошности врачей, она пыталась ее излечить, но вот врачи помешали, все волны сбили. Смогла им грамотно внушить всё… перекладывание вины, по сути, что медики испортили ритуал воровством. Цену золота не знаю, но знаю, что оно стоило не меньше, чем Ирине заплатили за обряд этот.
Что советует психотерапевт
На момент публикации данного материала мы несколько раз пытались связаться с «ведуньей», чтобы узнать ее позицию по данному вопросу, однако женщина не выходит на связь и не отвечает в мессенджерах.
Мы решили узнать у врача-психотерапевта, как же быть девушке в сложившейся непростой ситуации.
— Если человек сам не захочет, то вытащить семью из этой ситуации девушка не сможет. Тут, как и в любой другой зависимости, человек должен осознанно подойти к решению этой проблемы. Но тут вопрос в том, что ей придется менять отношение либо ограничивать общение со своими родственниками. Единственное, что можно сделать, и во всех подобных ситуациях мы рекомендуем обратиться за помощью полиции. Можно зафиксировать факт обмана, например, снять на видео. Обычно в таких ситуациях родственникам приходится сложно. В этой ситуации можно только минимизировать общение и принять этот факт. Как вообще психотерапевты работают? Мы учим людей принимать тот факт, что родственники не соответствуют ожиданиям, принимать тот факт, что это был их выбор и, к сожалению, всё, что от нас зависело, человек сделал: предложил помощь, обратился в правоохранительные органы. А дальше — это уже их жизнь, это совершеннолетние люди, они имеют полное право поступать так, как они хотят. Хотя я, конечно, понимаю, насколько сложно это слышать, — объясняет врач-психотерапевт Елена Печень.
Ранее мы писали, как псевдоясновидящая 4 года снимала порчу со своего косметолога за