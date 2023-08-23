«Если вы не сделаете чистку, завтра умрете»: многодетная семья попала в кабалу к гадалке и платит ей миллионы

В 2021 году из-за старости пенсионерка перестала оказывать свои услуги. Тогда женская сторона семьи начала искать нового мага. И нашла — Ирину из Симферополя. Лично с ней семья из Красноярска ни разу не виделась, но переписывается почти ежедневно. По словам Анны и Олега, женщина тянет баснословные деньги из семьи, при этом ее «колдовство» не помогает. Дочь уверена: родителей и сестру просто-напросто загипнотизировали. Мы пообщались с Анной.

— Как ваша семья познакомилась с Ириной?



Анна: У нас семья эзотериков. И у нас всегда была женщина, которая делала чистки, порчу снимала. Но она уже старенькая стала, и мы начали искать другую. Первыми познакомились с Ириной мама и сестра примерно два года назад. Мама на работе познакомилась с техничкой, и эта техничка, тоже эзотеричка, она и посоветовала гадалку Ирину. Обратились, сперва человек предлагал делать свою работу за донаты. То есть это такая сумма, когда человек платит, сколько он посчитает нужным. Ирина родом из Симферополя. И она начала дистанционно работать, у нас с ней созвоны существуют, и по видеосвязи, и просто сообщениями какими-то могут с ней переписываться. Сначала она работала за донат, потом сумма резко выросла во много раз. Допустим, пять тысяч стала стоить чистка. То есть несколько месяцев примерно она за донат всё делала, потом по нарастающей начала ценник ставить.