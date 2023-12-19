«Кого побьют, кого оскорбят»: сибирячка заявила об избиении в пансионате. СК возбудил дело

В кузбасском управлении Следственного комитета РФ начали проверку по факту публикации сведений о причинении вреда постояльцам пансионата для престарелых в Новокузнецке. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, в Сети ранее распространились сведения о грубом обращении и применении физической силы к пациентам частного пансионата в Новокузнецке. Сотрудники СК открыли доследственную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК, максимальное наказание — 2 года лишения свободы), и выехали на место.
В следкоме не называют учреждение, в отношении которого начата проверка, однако, судя по всему, речь идет о пансионате «Рэмели» в Новокузнецке на пр. Пионерском, 42а. Накануне в соцсетях, в частности, в паблике «Инцидент Кузбасс» распространилось видео, на котором пенсионерка, оставленная родственниками в учреждении, рассказывает, что ее избила палкой одна из сотрудниц. Также женщина жалуется, что работники пансионата регулярно оскорбляют постояльцев по незначительным поводам.
По данным с сайта «Рэмели», в Новокузнецке работает два пансионата с таким названием — на пр. Пионерском, 42а и ул. Бугарева, 22б. Они входят в структуру ООО «Гармония», владеющего несколькими подобными учреждениями в Новокузнецке, Кемерове и Новосибирске.
В офисе «Рэмели» в ответ на просьбу корреспондента NGS42.RU о комментарии по ситуации с неподобающим обращением с постояльцами сообщили, что передадут информацию руководству, после чего нам перезвонят. На момент публикации материала представители пансионатов не вышли на связь.
По сведениям сервиса «Контур.Фокус», ООО «Гармония» было образовано в 2020 году, зарегистрировано в Кемерове. По основному виду деятельности специализируется на уходе за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. По итогам 2022 года организация отчиталась о выручке 4,1 млн рублей и чистом убытке 13,4 млн. Гендиректором общества указана Ирина Николаева, собственником с долей 26,1% — Игорь Крыжановский (доля 73,9% содержится в уставном капитале фирмы).
Согласно сайту Центрального районного суда Новокузнецка, в августе 2023 года ООО «Гармония» признали виновным по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений и зданий (ст. 6.4 КоАП) и оштрафовали на 15 тыс. рублей. Нарушения вскрылись в ходе проверки Роспотребнадзора, в числе прочего сотрудники ведомства выявили в пансионате отсутствие лифта, медпункта, размещение постояльцев в комнатах по 4–6 человек (при разрешенном количестве не более 3) и другие несоответствия требованиям.
По данным единого реестра проверок генпрокуратуры, с начала 2023 года сотрудники надзорных органов 15 раз приходили в кузбасские пансионаты ООО «Гармония» с проверками и профилактическими визитами. В четырех случаях учреждения посещали сотрудники областного управления Роспотребнадзора, куда ранее поступали жалобы. В двух эпизодах эти обращения были связаны с плохой организацией питания в пансионатах, еще в двух — с задержкой возврата денег со стороны учреждений клиентам за фактически не оказанные услуги.
UPD.
Позднее в кузбасском управлении СК сообщили, что по итогам доследственной проверки в пансионате возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемых в преступлении в ведомстве пока не называют.
О проведении собственной проверки в учреждении также заявили в прокуратуре Кузбасса. Сотрудники надзорного органа выяснят, соблюдались ли в пансионате требования законодательства о социальной защите пожилых людей и инвалидов.
Компания «Гармония» также упоминается в Новосибирске. Летом этого года в городе скончался ветеран Великой Отечественной войны — он оказался в реанимации после потасовки в пансионате. Причина смерти неизвестна. Заведение работало под вывеской «Рэмели», хотя с родственниками пожилых людей заключался договор от ООО «Гармония». После возбуждения уголовного дела табличку с названием сняли.
В июне изданию НГС рассказали о еще двух смертях в разных филиалах пансионата:
НГС разобрался, как устроены подобные пансионаты для престарелых. Сеть заведений работает по всей Сибири. Подробности — в материале.