«Кого побьют, кого оскорбят»: сибирячка заявила об избиении в пансионате. СК возбудил дело

В офисе «Рэмели» в ответ на просьбу корреспондента NGS42.RU о комментарии по ситуации с неподобающим обращением с постояльцами сообщили, что передадут информацию руководству, после чего нам перезвонят. На момент публикации материала представители пансионатов не вышли на связь.

По сведениям сервиса «Контур.Фокус», ООО «Гармония» было образовано в 2020 году, зарегистрировано в Кемерове. По основному виду деятельности специализируется на уходе за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. По итогам 2022 года организация отчиталась о выручке 4,1 млн рублей и чистом убытке 13,4 млн. Гендиректором общества указана Ирина Николаева, собственником с долей 26,1% — Игорь Крыжановский (доля 73,9% содержится в уставном капитале фирмы).