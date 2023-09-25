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СрочноМужчина выпал из окна пансионата для пожилых людей
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Мужчина выпал из окна пансионата для пожилых людей в Новосибирске

Делом занимается прокуратура

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В пансионате проводят проверку

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25 сентября Новосибирске 85-летний мужчина выпал из окна пансионата «Ремели». Пострадавший скончался.

О происшествии сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области:

— Прокуратурой Октябрьского района организована проверка в связи со смертью 85-летнего мужчины в результате падения из окна пансионата для пожилых людей.

Как сообщил источник сайта НГС, инцидент произошел в пансионате «Ремели». На место выезжал прокурор района Дмитрий Цуканов.

В ведомстве отметили, что ранее в ходе прокурорской проверки в пансионате нашли нарушения при оказании пожилым людям медицинской помощи и пожарной безопасности. Сейчас Октябрьский районный суд рассматривает иск прокурора о том, чтобы пансионат прекратил работу, пока не устранит нарушения.

В пансионате инцидент прокомментировать не смогли.

26 июня в Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов. До этого он несколько месяцев провел в пансионате на улице Инской, 39 под вывеской «Ремели». Дочь забрала пенсионера оттуда после того, как сотрудницы учреждения позвонили ей и рассказали об опасности для постояльца. НГС рассказывал подробности случившегося.

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