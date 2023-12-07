«Вызовите скорую, я умираю»: мужчину убили в Южно-Чемском — видео с места происшествия

В Новосибирске сообщили о смерти мужчины. Сибиряк якобы мог получить ножевое ранение, заявили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на читателей.
Инцидент произошел вечером 1 декабря в микрорайоне Южно-Чемской на улице Николая Сотникова, 12, указано в сообщении. В телеграм-канале опубликовали видео, которое, предположительно, сняли на месте происшествия.
Запись могла сделать камера видеонаблюдения, которая находилась над дверью подъезда. На кадрах видно, как из дома выбегает мужчина в черной куртке. Он обходит припаркованную машину, после чего падает на землю.
— Вызовите скорую, пожалуйста! Я умираю, — кричит мужчина. — Умираю!
После этого к сибиряку подходят двое мужчин. На записи видно, как они стоят рядом с новосибирцем.
Как сообщает телеграм-канал со ссылкой на читателей, мужчина мог скончаться в машине скорой помощи. НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве заявили, что специалисты расследуют уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).
— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Расследование продолжается, — сообщили в ведомстве.
Данные о том, что мужчина получил ножевое ранение, официально не подтверждены. НГС также обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, поступали ли заявления в ведомство о происшествии.
В конце ноября в Новосибирске суд вынес приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной. По данным следователей, он несколько раз ударил супругу ножом и скрылся с места преступления.