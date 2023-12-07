«Вызовите скорую, я умираю»: мужчину убили в Южно-Чемском — видео с места происшествия

В Новосибирске сообщили о смерти мужчины. Сибиряк якобы мог получить ножевое ранение, заявили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на читателей.



Инцидент произошел вечером 1 декабря в микрорайоне Южно-Чемской на улице Николая Сотникова, 12, указано в сообщении. В телеграм-канале опубликовали видео, которое, предположительно, сняли на месте происшествия.