Новосибирский областной суд отпустил из-под домашнего ареста экс-главу Сузунского района

Бывшую главу Сузунского района Лилию Некрасову и ее мужа Дмитрия Некрасова отпустили из-под домашнего ареста. Решение принял Новосибирский областной суд 15 ноября.
Уголовное дело против Лилии и Дмитрия Некрасовых направили в суд весной этого года. Экс-чиновницу обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ее супругу предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Евгений Старостенко, адвокат Лилии Некрасовой, рассказал НГС, что экс-чиновнице и ее мужу избрали новую меру пресечения.
— Вчера в областном суде была удовлетворена жалоба защиты. Постановление Сузунского районного суда от 15 октября было отменено. Суд избрал новую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено покидать место жительства в 22 до 06:00, а также общаться с участниками по уголовному делу, — объяснил адвокат НГС 16 ноября.
Дмитрию Некрасову запрещено только общаться с участниками дела.
Лилию Некрасову задержали 24 октября прошлого года. НГС рассказывал подробности громкого дела.