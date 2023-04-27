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Дело экс-главы Сузунского района дошло до суда: ее обвиняют в мошенничестве

Вместе с ней перед судом предстанет ее супруг

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Уголовное дело направили в Сузунский районный суд

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В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга Дмитрия.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, чиновницу обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ), ее мужа — в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, бывшая глава Сузунского района Новосибирской области фиктивно устроила своего супруга Дмитрия на различные должности в двух муниципальных организациях. Несмотря на фиктивное трудоустройство, мужчина необоснованно получил почти 800 тысяч рублей в качестве зарплаты.

Кроме того, глава муниципального образования дала поручение продолжить строительство каркаса здания очистных сооружений в поселке Сузун, зная, что работы проводились с нарушениями требований ГОСТ и СП. Чиновница поручила продолжить возведение, а также принять и оплатить работы.

— В результате ее преступных действий конструкция здания обрушилась, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также ущерб на сумму 7,8 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении супругов направили в Сузунский районный суд. Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в целях обеспечения гражданского иска следователи наложили арест на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Отметим, Лилию Некрасову задержали 24 октября. После обыска в доме сотрудники регионального управления ФСБ отвезли главу Сузунского района в Следственный комитет. Изначально обоих супругов отправили в следственный изолятор, но впоследствии мужчину, как и женщину, отпустили под домашний арест.

В середине апреля стало известно, что в Новосибирской области глава сельсовета ушел в отставку в связи с утратой доверия. Он назначил на должность своего заместителя супругу, что запрещено законом.

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