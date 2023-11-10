Новосибирца задержали за убийство женщины в новогоднюю ночь — помогла шуба со спермой

В Новосибирской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 24-летней давности. Оно произошло в новогоднюю ночь 1999 года.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанному предъявили обвинения по ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера) и 105 УК РФ (Убийство).
По данным ведомства, тело 47-летней жительницы рабочего поселка Краснозерское нашли утром 1 января 1999 года в населенном пункте. Труп обнаружили в снегу возле лесного массива.
— Она была задушена. Розыск преступника по горячим следам результатов не дал. Однако следственно-оперативная группа тщательно исследовала место происшествия и изъяла ряд улик, которые помогли спустя 24 года выйти на след злоумышленника и задержать его, — заявили в ведомстве.
В сообщении указано, что подозреваемого доставили в следственные органы. На сайте «МВД-Медиа» опубликовали видео с задержанным.
О задержании мужчины сообщил источник НГС в конце октября. Он заявил, что сибирячка возвращалась домой с новогодней вечеринки, но не добралась: тело нашли в роще. Подозреваемого вычислили благодаря сокамернику мужчины в колонии, ДНК-тесту и полиграфу. Следы спермы, которые нашли на шубе убитой, совпали с его ДНК.
НГС запрашивал подтверждение данных источника в Следственном комитете, но получил отказ в предоставлении информации.
10 ноября стало известно, что следователи завершили расследование дела о тройном убийстве, произошедшем 29 лет назад в Оренбурге. Одного из обвиняемых задержали в Новосибирске, среди жертв — 10 летний мальчик и беременная девушка.