«Поздравил с Новым годом, она послала»: под Новосибирском раскрыли убийство 1999 года — помогла шуба со спермой

Новосибирские следователи раскрыли убийство в рабочем поселке Красноозерское, которое произошло в новогоднюю ночь 1999 года.
На след предполагаемого преступник вывели результаты ДНК-теста, полиграф, а также сокамерник подозреваемого. Подробности редакции НГС рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.
— В минувший четверг задержали его, это местный житель Игорь К. ранее судимый. Мужчина дал признательные показания, в убийстве сознался. Но изнасилование отрицал, — рассказал источник.
Утром 1 января 1999 года 50-летняя жительница Кразноозерское возвращалась домой с новогодней вечеринки. До пункта назначения она не добралась: ее тело нашли в роще, неподалеку от кооперативного техникума им. Косыгина. По предварительной версии следователей, женщину изнасиловали.
— Нами были взяты биологические материалы, на причастность к преступлению проверялся муж убитой и местный житель, у которого был гараж неподалеку от места происшествия. Однако тест дал отрицательный результат по обоим, после этого дело заглохло, — рассказал источник.
Не так давно следователи обследовали шубу убитой, которая годами пылилась в вещдоках. На ней тоже обнаружились следы спермы: они не совпадали с найденными ранее. Но все-таки совпали с ДНК владельца гаража. А тот, тем временем, проговорился об убийстве в роще сокамернику.
— Мужчина сидел в колонии за другое преступление. Он проговорился своему сокамернику об убийстве в Красноозерском, а тот «слил» эту информацию администрации. Получив результаты ДНК-экспертизы, правоохранители провели следственный эксперимент в роще, также подозреваемого расспросили под полиграф. То признался в убийстве, рассказал, что женщина шла мимо его гаража. Он поздравил ее с Новым годом, а та его послала. При этом мужчина отрицает факт изнасилования, — добавил источник.
По данным собеседника НГС, муж убитой тяжело переживал утрату и регулярно ходил в прокуратуру, спрашивая о результатах расследования. До задержания подозреваемого он не дожил. Личность человека, которому принадлежали биоматериалы с тела женщины, по-прежнему не установлена. По предположению источника НГС, в роковую ночь у женщины также была добровольная половая связь с мужчиной, который не был ее мужем. Кто этот мужчина, неизвестно.
НГС запросил подтверждение данных источника в следственный комитет по Новосибирской области. Редакция получила отказ в предоставлении информации.
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