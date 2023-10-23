«Поздравил с Новым годом, она послала»: под Новосибирском раскрыли убийство 1999 года — помогла шуба со спермой

НГС запросил подтверждение данных источника в следственный комитет по Новосибирской области. Редакция получила отказ в предоставлении информации.

Ранее мы рассказали, как раскрыли безнадежное дело из 90-х: криминальный авторитет похитил, изнасиловал и убил уральского подростка.

