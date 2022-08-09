Криминальный авторитет похитил, изнасиловал и убил уральского подростка. Как раскрыли безнадежное дело из 90-х

20 декабря 1998 года в Нижнем Тагиле бесследно пропал 15-летний подросток Коля Стародумов. Дело о его похищении пролежало 21 год на полке, пока за него в 2019 году не взялся оперативник Руслан Белоконный, специализирующийся на самых сложных, тяжелых и запутанных делах, которые стали достоянием сайта E1.RU.



В ходе расследования Белоконный выяснил жуткие подробности: пропавшего подростка и еще двух похищенных мальчиков избивал и насиловал в своем частном доме криминальный авторитет. В живых остался только один из троих подростков — другого мальчика нашли потом мертвым в лесу, а тело Коли сожгли в печи.