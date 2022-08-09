Криминальный авторитет похитил, изнасиловал и убил уральского подростка. Как раскрыли безнадежное дело из 90-х

20 декабря 1998 года в Нижнем Тагиле бесследно пропал 15-летний подросток Коля Стародумов. Дело о его похищении пролежало 21 год на полке, пока за него в 2019 году не взялся оперативник Руслан Белоконный, специализирующийся на самых сложных, тяжелых и запутанных делах, которые стали достоянием сайта E1.RU.
В ходе расследования Белоконный выяснил жуткие подробности: пропавшего подростка и еще двух похищенных мальчиков избивал и насиловал в своем частном доме криминальный авторитет. В живых остался только один из троих подростков — другого мальчика нашли потом мертвым в лесу, а тело Коли сожгли в печи.
Мы продолжаем публиковать криминальные истории из «уральского Чикаго» — Нижнего Тагила. Сегодня мы расскажем, возможно, самую жуткую из всех. Как удалось раскрыть похищение и убийство Коли, кто и при каких обстоятельствах застрелил насильника малолетних и почему повесился один из его сообщников, нам рассказал бывший полицейский.
Похищение
12 декабря 1998 года у жительницы Нижнего Тагила Галины Стародумовой похитили сына-подростка. Всё случилось недалеко от коллективной бани на Крымской. Вечером следующего дня к ней домой пришел бандитского вида крупный мужчина в татуировках и золоте.
— Ваш сын украл у меня магнитолу. Он у меня в машине. Хотите вернуть его — платите бабки. Я вас на счетчик поставил. Если не вернете в срок — отдадите квартиру свою. Пишите расписку, иначе не увидите его, — заявил гость.
Это оказался неоднократно сидевший за тяжкие преступления криминальный авторитет 43-летний Владимир Курбатов, входивший в группировку Сергея Афанасьева (Афони), которая считалась одной из самых «отмороженных» в городе.
Группировка Афони активно действовала в Нижнем Тагиле в 90-х и до начала нулевых, была тесно связана с другой группировкой Нижнего Тагила — «Фортуной». Афоня занимался грабежами, вымогательством и рэкетом. Отличался экстравагантностью. Любил лошадей, выпивать и прыгать в бассейн своего дома в Николо-Павловске прямо верхом на коне. Был убит в конце 1998 года в подъезде выстрелом в глаз. Дело о его убийстве так и осталось нераскрытым. Остальных членов банды осудили в 2001 году.
Испуганная женщина написала долговую расписку на крупную сумму. С подростка сняли наручники и вернули матери. Он рассказал, что его и еще двух ребят увезли в частный дом. Чтобы они не запомнили маршрута, на глаза им натянули шапку. Там их избивали, приковывали к батарее и требовали признаться в краже, после чего отпустили.
О сексуальном насилии парень умолчал.
Через четыре дня, 16 декабря, Курбатов опять навестил Стародумовых и заявил, что долг вырос в полтора раза. Потребовал отдать квартиру. Таких денег у семьи не было. Галина обратилась в милицию. А 20 декабря 1998 года ее сын исчез опять. И уже навсегда.
«Отстреливался из ТТ»
— В то время начали активно раскрывать дела прошлых лет, а так как у меня это получалось хорошо, то в 2019 году меня прикомандировали в 16-й отдел на пару месяцев для усиления, — вспоминает Руслан Белоконный. — Я работал тогда под руководством Егора Кузнецова, отобрал два старых нераскрытых дела — убийство сторожа бревном (в итоге было раскрыто. — Прим. ред.) и исчезновение подростка Коли Стародумова, который числился бесследно пропавшим с 1999 года. Там была зацепка — родители говорили о конфликте с криминальным авторитетом, который требовал переписать на него квартиру, якобы он поймал их сына за кражей магнитолы из машины.
Однако допросить самого Владимира Курбатова было уже невозможно. 23 декабря 1998 года он погиб в перестрелке с отрядом тагильского ОМОНа.
— Тогда проходила операция по изъятию незаконного оружия. К нему пришел ОМОН, он начал отстреливаться из своего ТТ и его грохнули, — рассказал Руслан. — Мы начали отрабатывать дальше. Выяснили, что у Владимира было двое сыновей. Старший сын повесился. Местонахождение младшего было неизвестно.
Место жительства младшего, Александра, установить оказалось непросто, но в итоге его нашли и задержали с ОМОНом.
— В ходе операции его выманили на улицу звонком по телефону под надуманным предлогом, и там его схватили, — рассказал бывший опер. — Два дня мы его допрашивали и в итоге он признался, что похищенных мальчиков было трое. Одного из них впоследствии убили и сожгли в печке. Это сделали его отец и старший брат. Владимир бил подростков в своем доме по спинам железным прутом, издевался и насиловал.
Сыщики выяснили, что останки еще одного из похищенных нашли в 1999 году в лесу без внешних признаков насильственной смерти (тогда его смерть не посчитали криминальной), а еще один остался жив. Подростки (за исключением Коли) успели рассказать взрослым подробности про пережитое надругательство: Владимир принуждал троих мальчиков заниматься оральным сексом друг с другом и насиловал сам. Их показания также пополнили доказательную базу.
Труп сожгли в кочегарке
— Когда Владимир Курбатов узнал, что мать одного мальчика обратилась в полицию, он испугался, что дети всё расскажут о насильственных действиях и решил избавиться от них, — объяснил Руслан. — Александр признался, что его отец со старшим братом выследили и похитили Колю второй раз. Повезли на работу к старшему брату в санаторий «Сосновый бор», где он трудился кочегаром, и убили. Труп сожгли в его кочегарке. Он показал ее, там действительно очень большая печь, в которую легко было запихнуть тело подростка. По второму мальчику, которого нашли в лесу мертвым: он предполагал, что к его загадочной смерти мог быть причастен старший брат.
По словам Александра, его старшего брата замучила совесть за совершенное. Сперва тот ударился в религию, а потом не выдержал и повесился.
В отношении Владимира Курбатова и его старшего сына уголовное дело прекратили в связи с их смертью. Александр тоже избежал наказания — на момент совершения преступления ему самому было 17 лет. Избежала наказания и жена Владимира Курбатова, которая видела, как в дом привозили подростков, но не принимала участия в насилии.
— Сроки давности у несовершеннолетних половинятся. Поэтому последний выживший брат избежал реального срока, — пояснил Руслан Белоконный. — Александр начал активно содействовать расследованию и давать показания, когда понял, что ему ничего уже не грозит, поскольку в убийстве он не участвовал, только в похищении.
После раскрытия, казалось, безнадежного дела в Нижний Тагил приехало региональное руководство ГУ МВД и СК. Хороший результат был отмечен на уровне области. Никого из работавших над делом сотрудников не наградили, а самого Руслана уволили через 5 месяцев за высказывание своей позиции в соцсетях, перед этим он успел раскрыть еще одно давно считавшееся «висяком» дело.
— Мы тогда за несколько месяцев раскрыли четыре старых убийства, в том числе громкое похищение и убийство Чебыкина. После этого нашему примеру стали следовать и другие. На контроль начали брать такие вещи. А раньше они, [старые дела], просто лежали в архиве, — вспоминает Руслан. — Ведь, по правде говоря, в 1998 году просто забили на этот материал, ничего в нём суперсложного не было. Можно было сразу всю цепочку размотать. Я мог бы и дальше поднимать и расследовать старые сложные дела, я горел этим, был фанатиком своей профессии и у меня всё получалось, но всё закончилось вот так.
Мы рассказывали, как раскрыли убийство детского хоккейного тренера, чье тело так и не смогли откопать. Тогда оперативника самого едва не посадили из-за оговора убийцы. А тут история жуткого старого дома в Нижнем Тагиле, в котором жили киллеры и исчезали люди.
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