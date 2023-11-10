Задержанный в Новосибирске пойдет под суд за тройное убийство 1994 года: среди жертв - 10 летний мальчик и беременная

Следователи завершили расследование уголовного дела о тройном убийстве, произошедшем 29 лет назад в Оренбурге. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, одного из обвиняемых задержали в Новосибирске.
Трагедия произошла в 1994 году. 23 сентября в Оренбурге в квартире дома по улице Родимцева нашли тела 48-летней владелицы жилья, 10-летнего сына и 19-летней дочери, которая была на 5 месяце беременности. Их смерть носила криминальный характер.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности). Специалисты обнаружили, что у женщины похитили имущество на сумму более 15 миллионов рублей. Она занималась предпринимательской деятельностью, сообщили в СК.
Позже выяснилось, что к совершенному преступлению причастны двое граждан, которым сейчас 46 и 45 лет. По версии следствия, они вошли в квартиру и стали наносить жильцам удары ножом, а затем задушили членов семьи.
— <….> 21 сентября 1994 года, с целью завладения личным имуществом потерпевшей, проникли в квартиру последней, где нанесли ножом множественные колото-резаные раны потерпевшим, а затем приисканными на месте преступления веревками поочередно задушили каждого из них, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.
Известно, что одного из обвиняемых задержали в апреле 2023 года в Омской области — он скрывался в регионе, используя поддельные документы. Второй был задержан в мае в Новосибирске и доставлен в Оренбург. Он долгое время жил под другой фамилией.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении фигурантов по ходатайству следователя избрали мер пресечения в виде заключения под стражу.
В конце октября в Омской области в СИЗО отправили мужчину, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки.