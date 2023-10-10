«Терроризируют школьников»: следователи начали проверку после сообщения о нападении подростков на мальчика

В Новосибирске следователи начали проверку поле сообщения о том, что 11-летнего мальчика избила группа подростков на нижнем этаже парковки у «Ашана» на Родниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— По данному факту следственными органами организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел 9 октября вечером. Сообщение было опубликовано в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» во «ВКонтакте». Очевидица происходящего рассказала НГС, что на мальчика нападали трое подростков, а двое снимали на телефон.
— Мальчишка громко плакал и противостоять обидчикам не мог. Разогнала недодеток. Пока звала охранника, обиженного след простыл. Думаю, что его просто запугали. А вот шайка-лейка не спешила покидать парковку. Дальше с ними вел разговор уже охранник, которому они несли какую-то ахинею о том, что снимали безобидное видео для «ТикТока», — объяснила женщина.
Женщина заявила, что это не первый случай и подростки буквально терроризируют местных школьников.
Ранее девушка из Якутии заявила, что на нее напали трое в центре Новосибирска. По ее словам, поводом якобы стала ее внешность.