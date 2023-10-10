«Требуют деньги, ставят на «счетчик»: группа подростков терроризирует детей на парковке «Ашана»

В Новосибирске ребенка избила группа подростков на нижнем этаже парковки у «Ашана» на Родниках. Инцидент произошел 10 октября вечером. Сообщение было опубликовано в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» во «ВКонтакте». Жительница окрестностей рассказала НГС, что это не первый случай, и подростки буквально терроризируют местных школьников.
Очевидица заявила, что нападали трое, а двое снимали на телефон.
— Мальчишка громко плакал и противостоять обидчикам не мог. Разогнала недодеток. Пока звала охранника, обиженного след простыл. Думаю, что его просто запугали. А, вот шайка-лейка не спешила покидать парковку. Дальше с ними вел разговор уже охранник, которому они несли какую-то ахинею о том, что снимали безобидное видео для тик-тока, — объяснила женщина.
Она отказалась предоставить корреспонденту НГС видео инцидента.
— Нашлась мама ребенка. Сейчас общаемся с ней. Ребенка пинали в живот и отобрали телефон. Но, поскольку я пригрозила передать видео в полицию, телефон ему вернули. Сейчас родители решат, что делать, — объяснила корреспонденту НГС свидетельница.
В полицию с заявлением о нападении ребенка никто не обратился.
— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Информация по факту публикации зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также все обстоятельства произошедшего, — ответили на запрос НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Еще одна жительница окрестностей рассказала корреспонденту НГС, что это не первое нападение подростков.
— Сына подруги несколько раз они же избивали, и она как раз обращалась в ПДН, — объяснила женщина. — Деньги они требуют. Отбирают вещи. Некоторых детей «на счётчики» ставят. Все знают об этих отморозках. Вообще очень много детей страдает от них. Я знаю только то, что у них есть так называемые «верха» — парни старше, которых уже могут наказать по закону. Поэтому они работают руками мальчишек помладше, на которых закон ещё не действует. Уже несколько лет они там шуршат. Воруют в «Ашане», запугивают детей. Ошиваются на фудкорте.
В конце февраля НГС писал, что в Калининском районе Новосибирска школьников терроризирует компания старших подростков. Парни с повадками гопников трясут с детей деньги, снимают с них одежду, избивают. Агрессоры называют себя «Ашановскими» — по месту, где любят тусоваться. Родители пострадавших написали несколько заявлений в полицию.