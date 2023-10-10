«Требуют деньги, ставят на «счетчик»: группа подростков терроризирует детей на парковке «Ашана»

— Мальчишка громко плакал и противостоять обидчикам не мог. Разогнала недодеток. Пока звала охранника, обиженного след простыл. Думаю, что его просто запугали. А, вот шайка-лейка не спешила покидать парковку. Дальше с ними вел разговор уже охранник, которому они несли какую-то ахинею о том, что снимали безобидное видео для тик-тока, — объяснила женщина.

Она отказалась предоставить корреспонденту НГС видео инцидента.

— Нашлась мама ребенка. Сейчас общаемся с ней. Ребенка пинали в живот и отобрали телефон. Но, поскольку я пригрозила передать видео в полицию, телефон ему вернули. Сейчас родители решат, что делать, — объяснила корреспонденту НГС свидетельница.

