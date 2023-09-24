Девушка из Якутии заявила, что на нее напали трое в центре Новосибирска, — поводом якобы стала ее внешность

Девушка из Якутии заявила о нападении на нее трех человек в центре Новосибирска. По ее словам, поводом стал ее азиатский тип внешности. В пресс-службе ГУ МВД области подтвердили, что заявление об уличном конфликте поступило, по нему организована проверка.