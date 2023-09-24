Девушка из Якутии заявила, что на нее напали трое в центре Новосибирска, — поводом якобы стала ее внешность

Девушка из Якутии заявила о нападении на нее трех человек в центре Новосибирска. По ее словам, поводом стал ее азиатский тип внешности. В пресс-службе ГУ МВД области подтвердили, что заявление об уличном конфликте поступило, по нему организована проверка.
Девушка опубликовала пост об инциденте в своем в Instagram* и попросила о репосте в нескольких пабликах. В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 сентября недалеко от площади Ленина.
— Где-то в переулке недалеко от площади Ленина меня избили из-за того, что я азиатка. Они меня пнули, а затем пошла куча оскорблений. Их было трое: парень, девушка и мужик в камуфляжной форме. Со мной был знакомый Тимир, который начал защищать меня. Неадекватный мужчина начал душить Тимира, — говорится в посте.
Корреспондент НГС связался с пострадавшей. Она подтвердила, что инцидент произошел ночью, она уже написала заявление в полицию.
— Ночью 23 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте у дома по улице Коммунистической. На место выезжали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили НГС в ведомстве.
Ранее жительница Новосибирска сообщала НГС, что подростки напали на женщину с ребенком на детской площадке. По словам сибирячки, инцидент произошел во дворе дома на Челюскинцев, 15/1. Конфликт попал на видео.
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