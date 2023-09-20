Новосибирцы заявили о подростках, которые напали на женщину с ребенком, — инцидент попал на видео

— Год назад у нас во дворе построили детскую площадку, после этого на ней стали собираться подростки со всей округи. Они постоянно там дебоширят. Сегодня днем женщина с маленьким ребенком сделала им замечание, что они курят на площадке, после этого подростки начали ее оскорблять, а одна из девочек даже напала на нее и пыталась несколько раз ударить, — пояснила Марина.