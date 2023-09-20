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Новосибирцы заявили о подростках, которые напали на женщину с ребенком, — инцидент попал на видео

Полиция начала проверку после случившегося

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Инцидент произошел во дворе дома на Челюскинцев, 15/1

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Жительница Новосибирска Марина сообщала НГС, что подростки напали на женщину с ребенком на детской площадке. По словам сибирячки, инцидент произошел днем 20 сентября во дворе дома на Челюскинцев, 15/1. Конфликт попал на видео.

— Год назад у нас во дворе построили детскую площадку, после этого на ней стали собираться подростки со всей округи. Они постоянно там дебоширят. Сегодня днем женщина с маленьким ребенком сделала им замечание, что они курят на площадке, после этого подростки начали ее оскорблять, а одна из девочек даже напала на нее и пыталась несколько раз ударить, — пояснила Марина.

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Видео: читательница НГС Марина

По словам сибирячки, на место приезжала полиция. Как отметила женщина, подобные конфликты у местных с подростками происходят здесь регулярно.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации.

— В Железнодорожный отдел полиции поступила заявка о том, что подростки на детской площадке выражаются нецензурной бранью в отношении взрослых. Туда незамедлительно был отправлен сотрудник полиции, который взял объяснение с заявительницы. Подростки на месте не были обнаружены. По данному факту проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске следователи начали проверять информацию о нападении мужчины на двух несовершеннолетних. По данным СК, инцидент произошел в Ленинском районе.

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