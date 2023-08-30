Держал за голову и наносил удары: новосибирец напал на двух подростков около жилого дома

В Новосибирске следователи проверяют сообщение о нападении мужчины на двух несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, информация о происшествии появилась в СМИ. По их данным, инцидент произошел в Ленинском районе.
— Сегодня в одном из средств массовой информации опубликована информация о том, что на территории Ленинского района города Новосибирска мужчина применил насилие в отношении двух несовершеннолетних. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, — уточнили в ведомстве.
Из-за сообщения о происшествии следователи организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как сообщает издание «Вести Новосибирск», инцидент произошел около дома на улице Степной, 71, в конфликте участвовали 14-летние парень и девушка. Действия мужчины попали на видео.
На кадрах можно услышать крики и увидеть, как мужчина держит молодого человека за голову и наносит удары, когда последний зовет на помощь. Неизвестно, сколько именно человек участвовало в конфликте, но один из них просит мужчину не трогать девушку, которая находится за кадром. На видео сибиряк обращается к подростку и говорит, что изобьет и убьет его, а затем уходит к подъезду дома.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о конфликте с мужчиной поступило в ведомство 20 августа, его направила представительница несовершеннолетней. Также с заявлением в полицию обратилась законная представительница молодого человека.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Из медицинских учреждений сообщений об обратившихся участниках произошедшего не поступало, — сообщили в ведомстве.
В середине июля в Бердске неизвестный напал на мужчину в подъезде дома. Пострадавший обратился в медучреждение.