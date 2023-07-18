freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 90.42
eur 101.65
СрочноВ ДТП с автобусом погиб 4-летний ребенок
Все новости
Все новости

Неизвестный напал на мужчину в подъезде дома под Новосибирском

Сибиряк обратился в медучреждение

512

Мужчина решил не писать заявление в полицию

Поделиться

В Новосибирской области неизвестный напал на мужчину в подъезде жилого дома. Как уточнили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пострадавший обратился в медучреждение, о чем сообщили в полицию.

Инцидент произошел 16 июля в Бердске. В результате происшествия мужчина получил травму.

— При общении с полицейскими мужчина пояснил, что травму нанес неизвестный в подъезде. От написания заявления гражданин отказался, однако сотрудниками полиции проводится проверка, информация проверяется, — сообщили в ведомстве.

В начале июля стало известно, что в Кузбассе неизвестный мужчина с ножом напал на полицейского. Сотрудник ведомства получил ранение, но выжил, возбуждено уголовное дело.

По теме

ПолицияНапалБердск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter