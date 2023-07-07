В Кузбассе мужчина с ножом напал на полицейского в отделении. Подозреваемый сбежал

В кузбасском городе Киселёвске неизвестный мужчина с ножом напал на полицейского. Об этом NGS42.RU сообщили несколько осведомленных источников.
Как уточнили наши собеседники, агрессор совершил нападение рядом с отделением полиции. Затем ему удалось скрыться, теперь злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Один из источников добавил, что полицейский получил ранение, но выжил. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется.
Ранее в соцсетях, в частности в паблике «Инцидент.Кузбасс», распространились кадры предполагаемого момента преступления. На них можно заметить, как неизвестный мужчина наносит удар человеку в шлеме, со щитом и дубинкой, после чего убегает. Затем несколько раз раздается звук, похожий на выстрел.
Также в паблике появилось видео с тем же мужчиной, который, как предполагается, стоит у дверей в отдел полиции с двумя ножами в руках. Он объясняет собеседнику, что взял их с собой для самозащиты.
В Следственном комитете Кузбасса сообщили, что уточняют информацию.
В конце марта в Новосибирске на местного жителя составили два протокола за то, что он напал на полицейских в магазине. Перед этим новосибирец устроил дебош в магазине, куда вызвали сотрудников ППС.