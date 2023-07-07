В Кузбассе мужчина с ножом напал на полицейского в отделении. Подозреваемый сбежал

В кузбасском городе Киселёвске неизвестный мужчина с ножом напал на полицейского. Об этом NGS42.RU сообщили несколько осведомленных источников.

Как уточнили наши собеседники, агрессор совершил нападение рядом с отделением полиции. Затем ему удалось скрыться, теперь злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.