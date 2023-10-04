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Чтобы не повлиял на родственников-свидетелей: суд арестовал сибиряка, избившего трехмесячную дочку

Александра Заборского заподозрили в покушении на убийство ребенка

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Суд пришел к выводу, что Александр Заборский может скрыться от следствия или начать давить на свою родню

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Карасукский районный суд Новосибирской области отправил за решетку 24-летнего жителя Багана Александра Заборского, которого заподозрили в покушении на убийство собственной 3-месячной дочери. По данным следствия, молодой человек укладывал ребенка спать, но девочка плакала, и мужчина несколько раз ударил малышку головой о спинку дивана.

— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что девочке своевременно была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего ребенка. Сегодня суд пришел к выводу, что как минимум следующие два месяца молодой человек должен провести в изоляции от общества:

— Принимая решение об избрании меры пресечения, суд учел, что преступление, обвинение в котором предъявлено Заборскому, направлено против жизни и здоровья, относится к категории особо тяжких, в связи с чем обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда. — Указано в сообщении на сайте суда. — Кроме того суд принял во внимание то обстоятельство, что Заборский сможет оказать воздействие на свидетелей, которые являются его родственниками.

Максимальный срок наказания по части 2 статьи 105 УК РФ — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк взял в заложники собственную семью. Он пытался ударить ножом ребенка.

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