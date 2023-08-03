«Попытался убить ребенка, ударив ножом в грудь»: новосибирец взял в заложники семью — что он требовал

В результате один из несовершеннолетних позвонил в дежурную часть полиции. По прибытии правоохранителей сибиряк освободил женщину, но затем вновь схватил уже другого заложника — ребенка. Выяснилось, что в дом зашли не полицейские, а сотрудники Росгвардии, что вызвало недовольство осужденного. Он приставил к области сердца несовершеннолетнего нож и настаивал вызвать специалистов, «уполномоченных выполнить его требования», высказывая угрозу убийством ребенка.



На место происшествия приехали представители нескольких ведомств, в том числе сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Несмотря на это, мужчина попытался убить ребенка, ударив ножом в грудь, но несовершеннолетний смог защититься от нападавшего рукой. Задержать сибиряка удалось с применением физической силы и огнестрельного оружия.

