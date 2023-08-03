«Попытался убить ребенка, ударив ножом в грудь»: новосибирец взял в заложники семью — что он требовал

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новосибирской области. Сибиряка обвинили в захвате заложников и попытке убийства ребенка в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда.
На сайте суда указано, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина взял в заложники и стал удерживать свою сожительницу — многодетную мать. Новосибирец приставил к ее шее нож. В это время в доме находились трое детей женщины.
— Угрожая убить многодетную мать, он потребовал от детей вызвать полицейских для переговоров. Он требовал возбудить уголовное дело в отношении него, его сожительницы и неустановленных лиц, продавших ему наркотики, а также прекратить уголовное преследование в отношении него, — указано на сайте суда.
В результате один из несовершеннолетних позвонил в дежурную часть полиции. По прибытии правоохранителей сибиряк освободил женщину, но затем вновь схватил уже другого заложника — ребенка. Выяснилось, что в дом зашли не полицейские, а сотрудники Росгвардии, что вызвало недовольство осужденного. Он приставил к области сердца несовершеннолетнего нож и настаивал вызвать специалистов, «уполномоченных выполнить его требования», высказывая угрозу убийством ребенка.
На место происшествия приехали представители нескольких ведомств, в том числе сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Несмотря на это, мужчина попытался убить ребенка, ударив ножом в грудь, но несовершеннолетний смог защититься от нападавшего рукой. Задержать сибиряка удалось с применением физической силы и огнестрельного оружия.
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств); ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью); п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников).
Суд признал виновным сибиряка в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на 2 года. Первые три года осужденный будет отбывать срок в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.
— Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, — указано в сообщении.
В 2020 году мужчина насильно удерживал пожилую женщину в магазине в Новосибирске. Он приставил к ее горлу предмет, похожий на осколок бутылки, и потребовал вызвать журналистов и представителей властей.